網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬

近日內地一款「不銹鋼檢測液」的產品在網上爆紅，聲稱只需一滴就能辨別家中鍋具是否為真正的食品級304不銹鋼。不少內地網民紛紛實測，結果大吃一驚——有網民竟發現家中的「304」鍋具「全軍覆沒」，通通是假貨！究竟不銹鋼煲點揀先安全？用錯會否中毒？專家及香港消委會逐一解答。

不銹鋼三大系列：200、300、400點分？

台灣毒物科醫生顏宗海曾在節目《健康1＋1》中解釋，市面不銹鋼鍋具主要分為200、300和400三大系列，成分不同，安全性與用途亦有差異。

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本港消委會曾指出，不銹鋼產品上的三位數字編號源自美國鋼鐵學會（AISI）分類法，用以標示鉻、鎳、錳的大約含量。與食物接觸的不銹鋼用具多採用300及400系列，常見編號包括304、316、403、410、430。

【同場加映】消委會教睇煲底編號

300系列（最受歡迎、最安全）

304不銹鋼 ：含18%鉻、8%鎳（又稱18/8）；部分含18%鉻、10%鎳（18/10）

：含18%鉻、8%鎳（又稱18/8）；部分含18%鉻、10%鎳（18/10） 316不銹鋼 ：含18%鉻、10%鎳，另加鉬，耐鹽性更佳，售價較貴

：含18%鉻、10%鎳，另加鉬，耐鹽性更佳，售價較貴 特點：鎳含量高，耐銹性強，適合煮食

200系列（風險較高）

鎳含量約為300系列的一半

以「錳」替代較貴的鎳，降低成本

錳含量最高，長期接觸大量錳可能引發中毒

400系列（耐銹性較差）

含鎳量最低，430型號含18%鉻、近乎零鎳（18/0）

耐銹能力較弱，常用於餐具而非鍋具

不銹鋼編號一覽表

系列 編號 成分特點 耐銹性 常見用途 200 201等 高錳、低鎳 較差 廉價廚具 300 304 18%鉻+8%鎳 優良 煮食鍋具 316 18%鉻+10%鎳+鉬 極佳（耐鹽） 400 430 18%鉻、近乎零鎳 較差 餐具、刀叉

醫生警告：錳過量傷腦/增腦退化風險 宜定期更換

顏宗海醫生指出，質量差的不銹鋼鍋具（尤其是200系列）使用大量「錳」代替鎳。雖然人體需要微量錳（可從五穀、豆類、堅果攝取），但若長時間頻繁接觸大量錳，可能導致錳中毒，引發大腦神經退化疾病，例如阿茲海默症、帕金遜症。

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他強調：「選購不銹鋼鍋具，數字並非愈高愈好。400系列中430數字較高且昂貴，但主要用於醫療用品。一般家庭建議選擇304或316型號，實用又安全。」若看到價格異常便宜、卻標榜「高級不銹鋼」而沒有清楚標示系列編號的產品，很可能是200系列，應避免購買。

即使是不銹鋼鍋具，顏醫生建議使用3至4年應更換一次；若保養良好可延長使用。期間應避免使用鋼刷清洗，一旦發現生鏽、刮傷或受撞擊變形，代表內部結構已損壞，必須立即更換。

消委會教安全使用6大貼士 減低重金屬釋出

消委會提醒，目前本港並無強制要求不銹鋼產品標示種類，很多產品只寫「高級不銹鋼」、「特級不銹鋼」。消費者應優先選擇有信譽的品牌及有口碑的店舖，並仔細檢查產品表面是否平滑無瑕疵。

為防止不銹鋼鍋具釋出重金屬（如鎳、鉻、錳），消委會提供以下6個方法：

新鍋清洗：先用中性洗潔精清洗，再注入八成滿熱水重複沖洗，去除製造殘留的污物或機油。 避盛酸鹼濃鹽：避免長時間盛載酸性、鹼性、高鹽分或色素濃烈的食物（如醋、醬油、泡菜），減少重金屬溶出風險。建議改用陶瓷或玻璃器皿。 勿用強腐蝕性清潔劑：切勿使用漂白粉、次氯酸鈉等強鹼或強氧化劑清洗或浸泡。 忌用鋼絲刷：不要用鋼絲刷或百潔布用力擦拭，以免刮花金屬表面，增加金屬物質釋出的機會。 即用即洗：每次使用後立即清洗，防止食物殘留或油脂積聚；洗淨後倒置晾乾或用毛巾擦乾。 生鏽即換：若發現不銹鋼用具出現無法清除的銹蝕，應立即更換。

總括而言，選購不銹鋼鍋具應首選304或316型號，避開來歷不明的200系列。日常使用時遵循消委會六大貼士，避免刮傷、久盛酸鹼食物，並定期更換。這樣便能安心享受不銹鋼鍋具的耐用與便利，遠離重金屬中毒風險。

資料來源：《健康1+1 · 直播》、消委會

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