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夏天開冷氣床頭放1物 實測有感降溫更慳電 2小時濕度下降3%！

食用安全
更新時間：20:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-27 HKT

夏日炎炎晚上長開冷氣怕電費貴？有報道實測只需在床頭放一件法寶，短短兩小時內不但能極速降溫，更能發揮抽濕作用，令房間濕度急跌3%。

夏天開冷氣床頭放1物 實測有感降溫兼抽濕更慳電

據日媒《grapee》報道，在炎熱難眠的夏夜，冷氣絕對是不可或缺的救星。但不少人擔心半夜長開冷氣會受涼感冒，若將溫度調得太高，有時又會被熱醒。當室內的溫度和濕度雙雙飆高時，空氣會變得潮濕悶熱，不僅令人難以入睡，更會嚴重影響睡眠質素。遇到這種情況，報道建議試試在床邊放一個凍膠樽。凍膠樽不僅能降低周圍的溫度，更可透過冷凝作用吸收空氣中的水分，達到抽濕效果。該報道的作者親身進行了實測，將凍膠樽放在床邊兩小時，測試房間的溫濕度變化：

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夏天開冷氣床頭放1物 實測有感降溫更慳電 2小時濕度下降3%！
夏天開冷氣床頭放1物 實測有感降溫更慳電 2小時濕度下降3%！

凍膠樽抽濕降溫法

步驟一：將膠樽注水並放入雪櫃結冰

準備一個乾淨的膠樽，注入約80%至90%滿的自來水，扭緊樽蓋後，放入雪櫃冰格冷凍。注意切勿將膠樽完全注滿水，因為水結冰後體積會膨脹，太滿可能會撐破膠樽。

步驟二：在枕頭旁放置凍膠樽

將結冰後的膠樽放入一個鋁製或不鏽鋼碗中，並放置於距離枕頭約10至30厘米的位置。金屬碗具有良好的導熱性，能令人感覺更涼快；同時，金屬碗能收集膠樽表面流下的冷凝水滴，毋須擔心會弄濕地板或床鋪。

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實測結果：

實驗當日正值颱風逼近，且下着大雨，睡房環境極度潮濕悶熱。實驗開始時，室溫為26.3°C，濕度高達76%。報道的作者在沒有開冷氣及關上房門的情況下，將凍膠樽放在枕頭旁。經過短短兩小時後再次測量，室溫已成功降至25.2°C，濕度亦跌至73%。此時，膠樽表面佈滿了大量水滴，證實它有效將空氣中的水分聚集起來。

經過進一步調查，發現使用循環風扇向膠樽瓶吹風可以幫助冷空氣更容易在房間內循環，這可能更有效地降低室溫。報道作者在進行測試時沒有使用循環風扇，對於想要保持更涼爽的人來說，配合使用循環風扇，結果可能會更加顯著。

《grapee》的作者坦言，起初也對一個膠樽的功效抱有懷疑，但親身嘗試後，確實感覺到睡房的空氣變得較為乾爽，悶熱感亦明顯減輕。這個方法不僅做法簡單，更毋須擔心昂貴的電費。雖然在酷熱天氣的日子，仍建議配合冷氣使用，但若想提升睡眠舒適度，這個方法絕對值得一試。

資料來源：《grapee》

延伸閱讀：極端酷熱｜夏天瞓覺冷氣要開幾度？專家揭「頭部涼爽」最關鍵 風扇吹身竟是錯誤做法？

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