冷氣慳電攻略！日本節目實測：強風比低溫更省電 每月慳30港元 原理是甚麼？

踏入夏天，不少人都愛留在室內「歎冷氣」，到底如何開冷氣可以同時慳電費及更涼快呢？有日本節目實測不同冷氣模式下的降溫效果，原來開「強風」比「低溫」更消暑又省電費，到底當中的原因是甚麼？

如何慳電費？增強風量比調低溫度更有效！

日本節目《Nスタ》進行實測，檢證哪種冷氣模式更能讓身體降溫。節目組先預設冷氣溫度為26°C、風量自動，然後比較以下2種設定的效果：

溫度調低1度：調低溫度15分鐘後，身體溫度依然較高，無法有效散熱。

強風模式：增加風量15分鐘後，身體明顯降溫。

如何慳電費？增強風量比調低溫度更有效！

專家指出，要讓身體感覺涼爽，與其把溫度調低1度，不如將風量調強更為有效。增強風量能促進空氣流動，帶走身體表面的熱量，從而產生清涼感。

原理：增強風量雖然風扇噪音較大，但耗電量反而較少；調低溫度則會對室外機的壓縮機造成負擔，耗電量大幅增加。

以一個月計算，選用強風量比調低1度大約可節省570日圓（約30港元）。換句話說，想消暑又慳電，優先調高風量才是明智之選。

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3類降溫神器 使用不當反增中暑/脫水風險

外出時，不少人常用「消暑小物」，若用法錯誤，可能帶來反效果。急救科醫生、杏林大學教授山口芳裕提出3類「降溫神器」的使用風險及注意事項：

1. 涼感噴霧或冰涼貼：具中暑風險

這類產品雖然帶來短暫的冰涼觸感，但對核心體溫的影響只是瞬間。由於會讓人產生「已經涼快了」的錯覺，反而忽略真正需要降溫的身體訊號，恐怕會提高中暑的風險。

2. 手提風扇：長時間用可致脫水

手提風扇透過加速汗水蒸發，利用汽化熱帶走體熱來達到降溫效果。但這也代表水分正從身體不斷流失。若長時間連續使用，可能在不知不覺中導致脫水，尤其在高溫環境下更需注意。建議適時補充水分，避免過度依賴。

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3. 涼感頸圈：注意漏液風險

能讓頸部降溫的「涼感頸圈」可重複使用，大受歡迎。但若使用的是多年前購買的舊產品，需要特別留神。久未使用的涼感頸圈有機會出現「漏液」情況。因為在戴上和取下的過程中，頸圈位置容易變形及造成破損。雖然內部的液體通常為油類且無毒，但若接觸到皮膚，有可能引起過敏反應、痕癢或不適。

此外，若頸圈沾上化妝品、防曬乳或汗水便直接保存，亦會加速物料老化。因此，每次使用後應擦拭乾淨，存放於陰涼、避免陽光直射的地方。建議在使用前先將頸圈解凍一次，仔細檢查是否有漏液或破損，以策安全。

資料來源：《TBS NEWS DIG》

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