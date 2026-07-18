雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
更新時間：18:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-18 HKT
雞蛋是家家戶戶必備的食材，既能做早餐，又能用於烘焙等多種用途。但雞蛋容易變壞，從超市選購、回家途中、雪櫃存放，以至是否可否放入冰格，每個步驟都有學問。《星島頭條》為大家一一拆解，助你食得更安心。
雞蛋存放｜從超市回家路上：兩小時內必入雪櫃
註冊營養師Kimberly Baker博士指出，雞蛋離開冷藏環境不應超過2小時。若受沙門氏菌污染，細菌可能在室溫下迅速繁殖至高風險水平，即使加熱至建議最低內部溫度（攝氏63度），亦未必能完全消滅所有細菌。Kimberly建議，若不會直接回家或天氣炎熱，建議將雞蛋放入保溫袋；平放雞蛋，減少碰撞破損，回家後即時放入雪櫃。
【同場加映】網傳「街市有假蛋」 橡膠蛋煮極唔爛 拆解雞蛋真假之謎 這3情況勿食用
雞蛋存放｜生雞蛋可保存長達一年？
Kimberly指出，好多人都不了解，生雞蛋、蛋白和蛋黃其實可以冷藏及延長保存期至一年，但必須正確處理：
- 敲開雞蛋，移走蛋殼。
- 可將蛋白與蛋黃分開；若冷凍蛋黃，每四粒雞蛋加入1/8至1/2茶匙糖，防止蛋黃變稠。
- 輕輕打散雞蛋、蛋白或蛋黃，放入可冷凍密封容器。
- 標註日期，放入冰格冷藏。
她提醒，勿將帶殼生雞蛋放入冰格，蛋液膨脹會令蛋殼破裂。
雞蛋存放｜帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋一覽表
|完整帶殼雞蛋
|
|已去殼生雞蛋
|
|熟雞蛋
|
【同場加映】護腸道不只吃益生菌！營養師教吃4類食物改善便秘/增免疫力 吃雞蛋都有效？
安全保存5招
- 處理前後洗手：雙手是最常見的污染媒介，務必清潔。
- 輕拿輕放：雞蛋脆弱，裂縫易成細菌溫床。
- 避開裂蛋：購買時檢查蛋盒，裂蛋會增加污染物入侵風險。
- 切勿水洗：水洗會將細菌推入蛋殼內部，若有污漬，用乾布或紙巾輕擦即可。
- 遠離強烈氣味食物：雞蛋具孔隙，易吸收洋蔥、泡菜、魚類等氣味，影響風味。
資料來源：Martha Stewart
延伸閱讀：初級大人必學！「雞蛋浮水法」測試新鮮度 4指標判斷過期蛋可否吃 雞蛋放雪櫃可擺幾耐？
---
最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
2026-07-17 11:31 HKT
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
2026-07-17 17:10 HKT
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
2026-07-16 16:10 HKT