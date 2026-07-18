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雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表

食用安全
更新時間：18:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-18 HKT

雞蛋是家家戶戶必備的食材，既能做早餐，又能用於烘焙等多種用途。但雞蛋容易變壞，從超市選購、回家途中、雪櫃存放，以至是否可否放入冰格，每個步驟都有學問。《星島頭條》為大家一一拆解，助你食得更安心。

雞蛋存放｜從超市回家路上：兩小時內必入雪櫃

註冊營養師Kimberly Baker博士指出，雞蛋離開冷藏環境不應超過2小時。若受沙門氏菌污染，細菌可能在室溫下迅速繁殖至高風險水平，即使加熱至建議最低內部溫度（攝氏63度），亦未必能完全消滅所有細菌。Kimberly建議，若不會直接回家或天氣炎熱，建議將雞蛋放入保溫袋；平放雞蛋，減少碰撞破損，回家後即時放入雪櫃。

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雞蛋存放｜生雞蛋可保存長達一年？

Kimberly指出，好多人都不了解，生雞蛋、蛋白和蛋黃其實可以冷藏及延長保存期至一年，但必須正確處理：

生雞蛋可保存長達一年？
生雞蛋可保存長達一年？
  1. 敲開雞蛋，移走蛋殼。
  2. 可將蛋白與蛋黃分開；若冷凍蛋黃，每四粒雞蛋加入1/8至1/2茶匙糖，防止蛋黃變稠。
  3. 輕輕打散雞蛋、蛋白或蛋黃，放入可冷凍密封容器。
  4. 標註日期，放入冰格冷藏。

她提醒，勿將帶殼生雞蛋放入冰格，蛋液膨脹會令蛋殼破裂。

雞蛋存放｜帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋一覽表

完整帶殼雞蛋
  • 應存放在雪櫃中層層架，避免放在上層角落或雪櫃門口架（以免溫度波動最大）。
  • 保存期限：約3周。
  • 宜用原裝紙盒存放，保護雞蛋免破裂，紙盒亦印有有效期限。若紙盒遺失，應轉入有蓋容器，避免吸收異味，並標註日期以便管理。
已去殼生雞蛋
  • 應放入有蓋容器冷藏。若只保存蛋黃，可於表面貼上保鮮膜防止乾燥結皮。
  • 保存期限：全蛋或蛋黃最多2天；蛋白最多4天。
  • 敲開後切勿暴露於空氣中，以免變乾無法使用。
熟雞蛋
  • 煮熟後冷卻，放入有蓋容器冷藏。
  • 保存期限：熟雞蛋3至4天內食用；水煮蛋可存放約1周。

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    安全保存5招

    1. 處理前後洗手：雙手是最常見的污染媒介，務必清潔。
    2. 輕拿輕放：雞蛋脆弱，裂縫易成細菌溫床。
    3. 避開裂蛋：購買時檢查蛋盒，裂蛋會增加污染物入侵風險。
    4. 切勿水洗：水洗會將細菌推入蛋殼內部，若有污漬，用乾布或紙巾輕擦即可。
    5. 遠離強烈氣味食物：雞蛋具孔隙，易吸收洋蔥、泡菜、魚類等氣味，影響風味。

    資料來源：Martha Stewart

    延伸閱讀：初級大人必學！「雞蛋浮水法」測試新鮮度 4指標判斷過期蛋可否吃 雞蛋放雪櫃可擺幾耐？

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