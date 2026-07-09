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網傳「街市有假蛋」 橡膠蛋煮極唔爛 拆解雞蛋真假之謎 這3情況勿食用

食用安全
更新時間：15:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-09 HKT

近日有網民在Threads發文，稱「街市出現假蛋」，提醒港人要小心。其實近年都不時有網民指購入「橡膠蛋」，即使烹煮20分鐘，蛋質「煙韌」如橡膠，用力擠壓亦不碎裂，擔心買到「假雞蛋」，引發廣泛關注。究竟「橡膠蛋」是真是假？背後成因是甚麼？

假雞蛋｜拆解橡膠蛋成因：運輸顛簸

雞蛋供應商德青源負責人楊永強（Raymond）曾接受訪問時解釋，這種「橡膠蛋」現象與雞蛋品質或真偽無關，任何產地的雞蛋都有可能出現。他指出，主要成因是雞蛋在長途運輸過程中遭受劇烈搖晃，導致蛋白逐漸融入蛋黃，改變蛋白質結構，令煮熟後產生如橡膠般的彈性。

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假雞蛋｜假蛋成本高 市民毋須恐慌

對於「假雞蛋」之說，Raymond直言商業上極不可行。他分析，製造一隻逼真的假蛋，既要製作外殼，又要調配化工原料灌漿，即使物料成本不高，若計算人工和時間成本，生產一箱（360隻）假蛋估計至少耗費兩天時間。在追求盈利的前提下，大規模製造假蛋根本不合乎成本效益，呼籲市民無需過分憂慮。

假雞蛋｜3種情況雞蛋不能食

雖然「橡膠蛋」與真偽無關、可安全食用，但若雞蛋出現以下3種情況，則代表已變壞或受污染，應立即丟棄，以免進食後中毒甚至致命。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系講師文嘉敏博士曾接受《星島頭條》訪問指出：

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  1. 蛋殼出現裂縫：失去保護層，容易滋生細菌。
  2. 出現異味：代表蛋白質分解，可能已受微生物污染。
  3. 蛋黃或蛋白變色（如變黑、發霉）：顯示變質或受黴菌感染。

假雞蛋｜正確保存：雞蛋不宜清洗

本港食物安全中心指出，保存雞蛋時切勿用水清洗，因為蛋殼表面有一層天然保護膜，清洗會破壞該層膜，令細菌更容易入侵。應將雞蛋存放於雪櫃內，並保持蛋尖向下，有助延長保鮮期。購買時建議：

  • 留意包裝是否完整，雞蛋有無裂痕或污漬。
  • 打開後如發現蛋白或蛋黃異常，應立即停用。
  • 雞蛋宜盡快食用，避免長時間存放。

 

資料來源：lau5019@Threads

延伸閱讀：啡雞蛋、白雞蛋有何分別？專家拆解營養價值 吃哪種更健康？

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