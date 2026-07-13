護腸道不只吃益生菌！營養師教吃4類食物改善便秘/增免疫力 吃雞蛋都有效？

想養好腸胃，單靠吃益生菌未必足夠！有營養師特別推介4大護腸營養素，有助改善便秘和增免疫力，其中日常吃雞蛋都有效。

營養師教吃4類食物護腸道 更改善便秘/增免疫力

營養師高敏敏在facebook專頁發文指出，養腸道不是只有吃益生菌，而腸道若好全身都好，連心情都會影響。畢竟不少人以為腸胃順不順只是「會不會便秘」而已，其實與免疫、代謝、情緒、睡眠息息相關。當腸道內的益菌與壞菌維持平衡，不僅能幫助消化，更會影響身體保護力，連帶影響腦部的荷爾蒙分泌。她分享以下4大護腸關鍵營養素：

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4類食物助護腸道

1.發酵益菌

日常可多進食優乳酪、乳酪、康普茶及納豆等發酵食物，有助維持腸道菌叢平衡，促進消化及排便順暢，全面支持腸道健康與保護力。不過益生菌絕對不是食得越多越好，最重要的是為腸道營造一個益菌喜歡生長的環境。

2.膳食纖維

可多進食各式蔬菜、水果及全穀類。豐富的纖維能增加糞便體積，促進腸道蠕動，從而幫助益菌生長。建議每天應進食至少3份蔬菜加2份水果，再搭配全穀雜糧，令纖維攝取更多元化。

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3.色胺酸

腸道參與著人體許多神經傳導物質的調節，而色胺酸正是合成血清素的重要原料，有助維持好心情及調節生理機能；若配合規律生活，更能大大提升睡眠質素。建議可以從鮮奶、雞蛋、香蕉、豆製品等攝取。

4.維他命B雜

特別是維他命B6、B9（葉酸）及B12，能有效幫助身體能量代謝，支持神經系統正常運作，從而維持腸道處於健康狀態。日常可多進食全穀雜糧、深綠色蔬菜，以及蛋、奶、魚、肉類。

高敏敏提醒，真正有效的養腸之道，絕對不能單靠吞一粒益生菌，而是每天飲食習慣的累積。除了要吃足纖維，日常還要確保喝夠水、保持規律活動及穩定睡眠。

資料來源：營養師高敏敏

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