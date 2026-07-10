初級大人必學！「雞蛋浮水法」測試新鮮度 4指標判斷過期蛋可否吃 雞蛋放雪櫃可擺幾耐？

雞蛋是港人廚房常備食材，不論是炒蛋、還是烘焙、醬汁調製皆不可或缺。但雞蛋屬易腐壞食物，各位初級大人又知不知道，雞蛋買回家後冷藏可保存多久？如何快速知道其新鮮程度？及何時該果斷丟棄？

雞蛋｜新鮮度測試：浮水法

雞蛋是家家戶戶的常備食材，但有時放雪櫃內放到過期，又有沒有方法可以得知雞蛋新鮮度、可否繼續食用呢？方法很簡單，只要將雞蛋放入一碗冷水中：

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雞蛋平躺底部 ：非常新鮮。

：非常新鮮。 雞蛋傾斜或直立於底部 ：已有一段時間，但仍可食用。

：已有一段時間，但仍可食用。 雞蛋浮起：氣室增大，代表老化，需進一步檢查。浮起並非直接等於變質，而是提醒你應敲開檢視。

新鮮度測試：用燈光照雞蛋

另外，亦可用燈光照雞蛋，如果發現雞蛋尾部的氣室越大，就代表雞蛋越不新鮮。原理與放入水中相同，當雞蛋不再新鮮時，蛋內的氣體就會增加，令雞蛋的氣室變大。

雞蛋｜敲開後的四指標判斷新鮮度

敲開雞蛋後，可按以下四指標判斷新鮮程度。

聞氣味：新鮮雞蛋無明顯氣味。若有硫磺味或異味，請丟棄。 看蛋白：霧狀蛋白代表新鮮（含二氧化碳）；完全清澈僅表示較老，但不代表壞掉。 檢查蛋黃附近紅點：這是排卵時微血管破裂造成的血斑，可安全食用。 注意異常顏色：

淡黃綠色 ：來自核黃素（維他命B2），代表安全。

：來自核黃素（維他命B2），代表安全。 粉紅色蛋白 ：細菌污染跡象，宜丟棄。

：細菌污染跡象，宜丟棄。 亮色或虹彩般綠色蛋白：同樣為細菌污染，宜丟棄。

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雞蛋｜過期蛋還能吃嗎？

港人工作繁忙，買雞蛋後一不留神就很易把食物放過期。其實只要外觀及氣味檢查合格（上述四大指標），即使超過包裝有效日期的兩、三周，雞蛋通常仍可使用，惟仍建議盡快食用。

如果要吃超過有效日期的雞蛋，必須徹底煮熟、蛋白及蛋黃要徹底凝固，避免半生熟，以免把雞蛋的細菌吃進體內，導致身體不適。

雞蛋｜放雪櫃可擺幾耐？延長保存小貼士

美國食品藥物管理局明確指出，持續冷藏的完整帶殼雞蛋，可安全保存三周。這個時效遠超過包裝盒上的「販售期限」或「有效日期」（最佳品質指標），兩者皆非安全期限。若雞蛋儲存得當，即使超過日期數周，仍可安全食用。

延長保存貼士：

買回家後 不要水洗 ，若蛋殼有髒污，用乾布擦拭即可，水洗反而可能將細菌推入蛋內。

，若蛋殼有髒污，用乾布擦拭即可，水洗反而可能將細菌推入蛋內。 使用後盡快放回雪櫃內層，避免長時間置於室溫；雞蛋切勿放在雪櫃門架上，避免溫度波動、影響品質；最佳位置為雪櫃內層中後方，保持雪櫃溫度於攝氏4度或以下。

資料來源：Martha Stewart

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