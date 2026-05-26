黃色定橙色更有營養？專家揭開蛋黃顏色迷思 點名1種蛋風味更佳

打蛋後，蛋黃有時呈淺黃色，有時卻是深橙色。不少人直覺認為顏色越深、營養越高，事實真的如此嗎？美國家禽專家為大家拆解當中的迷思。

蛋黃顏色可以有多少種？

外媒指出，蛋黃的顏色範圍其實相當廣闊，從近乎白色到血紅色都有。不過，市面上最常見的雞蛋多為亮黃色或淡橙色。業界更設有一套國際通用的16級顏色指數：1號代表淡黃色，16號代表最深的橘紅色。

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影響蛋黃顏色的4大因素

蛋黃顏色的深淺，主要取決於母雞的飲食內容，而非雞蛋的新鮮度或品質。以下是四大關鍵因素：

飼料成分：飼料中的葉黃素和玉米黃質（植物天然色素）會直接影響蛋黃顏色。 玉米含量：以玉米為主食的母雞，所生的蛋黃通常呈黃色。 葉黃素攝取量：來自植物葉片和穀物的葉黃素越多，蛋黃顏色越深。 能否接觸新鮮牧草：放牧的母雞食譜更多元（草、小蟲、植物），蛋黃顏色自然更鮮艷。

不同顏色代表甚麼？

淡黃色 ：母雞飲食中含較多小麥、大麥或白玉米粉。

：母雞飲食中含較多小麥、大麥或白玉米粉。 亮黃色 ：主要進食玉米及苜蓿粉。

：主要進食玉米及苜蓿粉。 橘色：飼料中添加了金盞花瓣或紅辣椒，又或者母雞有機會四處覓食。

橙色蛋黃是否更營養？

馬里蘭大學家禽管理助理教授Sunoh Che博士、家禽專家Richard Blatchford博士一致認為：不一定。

蛋黃顏色深淺主要反映類胡蘿蔔素的含量，而類胡蘿蔔素有助眼睛健康、降低身體發炎風險。然而，雞蛋的整體營養（例如維他命A、D、E、K以及Omega-3脂肪酸）取決於母雞的整體飲食質素、健康狀況和生活環境，而非單純由蛋黃顏色決定。

換句話說，橙色蛋黃並不等於該雞蛋「更補身」。不過，走地蛋（放牧雞蛋）通常營養價值較高，這是因為牠們的飲食更多元化，而非顏色本身所致。

橙色蛋黃是否更好吃？

一般而言，走地雞（放牧母雞）因為進食了蟲子和各種植物，所生的雞蛋蛋黃風味會更濃郁、更美味。但單憑外觀顏色並無法準確判斷味道。如果想買到風味佳的雞蛋，可以選擇包裝上標示「放養雞蛋」、「走地蛋」的產品，或者直接向本地農場選購，品質更有保證。

蛋黃顏色由母雞的飲食決定，與營養價值沒有直接關係。無論是淺黃還是深橙，選擇優質來源、均衡飲食，才是維持健康的長久之道。

資料來源：Food and wine

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