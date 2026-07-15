網民揭「淋巴肉」疑現本地食肆、誤食可致中毒 留意2大特徵分辨問題肉｜附7招揀選新鮮豬肉
發佈時間：15:00 2026-07-15 HKT
近日有網民在社交平台發文，指在本地連鎖食肆購買的豚肉炒烏冬中，發現豬肉外觀異常，質疑使用了俗稱「淋巴肉」的槽頭肉，引起廣泛關注。究竟甚麼是淋巴肉？進食後會否影響健康？如何辨別新鮮豬肉？為大家詳細拆解。
本地食肆疑使用淋巴肉 肉塊佈滿粒粒結節
有網民在Threads發文分享，早前購買某本地連鎖餐廳的豚肉炒烏冬，發現肉塊外觀異常、佈滿一粒粒結節，懷疑是淋巴肉，不敢進食。帖文曝光後引發熱議，有網民留言指曾於同一食肆點選韓式辣豬肉炒年糕，豬肉外觀「好似生皮膚癌咁」，最終整碟放棄。事件令大家再度關注本地食肆的食材品質與食品安全。
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淋巴肉是甚麼？可靠2特徵分辨
「淋巴肉」又稱為「槽頭肉」，即豬頭與軀幹連接部位的頸頸肉；由於該部位淋巴結較多，故被稱為淋巴肉，屬市場公認品質較差、價格較低的部位。根據規定，槽頭肉含有大量淋巴結、脂肪瘤和甲狀腺，必須經嚴格處理，包括去除可見的病變淋巴結、摘除腎上腺及殘留甲狀腺，才可銷售。
官方資料指出，進食少量徹底煮熟、含有淋巴的豬肉，一般對健康影響不大，或只影響口感。但若淋巴結出現病變（如充血、化膿），則可能帶有病原體，構成健康風險。動物甲狀腺含有大量甲狀腺激素，即使經高溫烹煮亦難以破壞。誤食後可能引發類似甲狀腺功能亢進的中毒反應，包括頭暈、頭痛、噁心、血壓升高等。這正是「劣質淋巴肉」不宜食用的主因。
淋巴肉主要特徵：
要鑑別淋巴肉，可從以下2點判斷：
1. 外觀
正常豬肉呈紅色或淡紅色，表面有光澤，質地較為堅實。淋巴肉則呈暗灰色，色澤暗淡，缺乏鮮紅色，觸感亦較柔軟。這是由於淋巴結摘除後，周邊脂肪組織被抽出，令肉質顯得軟腍。
2. 觸感
按壓淋巴肉時，會感到質地較硬，並可摸到多個細小結節狀突起。這些結節正是淋巴結，內含淋巴細胞，即使經過冷凍處理，仍會形成小塊狀，容易辨認。
7招分辨新鮮豬肉
內地有預製菜企業曾被揭以劣質淋巴肉為原料，製作黑心梅菜扣肉；佛山市人民政府建議，讓消費者可從外觀、觸感及氣味等方面辨別豬肉品質：
1. 看表皮
- 健康豬肉：表皮沒有斑痕
- 病死豬肉：表皮常有紫色出血斑點，甚至暗紅色瀰漫性出血
2. 看外觀
- 新鮮豬肉：表面有微乾外膜，淡紅色，切割面稍濕而不沾手
- 變質豬肉：表面極度乾燥或黏手，呈灰色或淡綠色
3. 看脂肪
- 新鮮豬肉：脂肪呈白色或乳白色
- 異常豬肉：脂肪呈紅色、黃色或綠色
4. 看肌肉
- 健康瘦肉：呈紅色或淡紅色
- 病死豬肉：顏色發紅發紫，擠壓時滲出暗紅色血液
5. 看彈性
- 品質好：按壓凹陷後立即復原
- 變質肉：按壓後凹陷不能復原，甚至可戳穿
6. 看淋巴
- 合格豬肉：淋巴結大小正常
- 問題豬肉：淋巴結腫大，脂肪呈淺玫瑰色或紅色
7. 聞氣味
- 新鮮豬肉：無異味
- 變質豬肉：帶血腥味、腐臭味等異味
食安中心：供港豬肉監管機制嚴格
本港食安中心提醒市民，購買及處理豬肉時應注意以下要點：
- 向可靠來源購買，如持牌食物業處所及持牌新鮮食店。
- 處理生豬肉時，保持良好個人、食物及環境衞生。
- 徹底煮熟，豬肉中心溫度應達攝氏75度或以上，維持至少30秒。使用食物溫度計時，應插入肉最厚部分量度。
另外，食安中心對供港豬肉實施嚴格管制，措施包括：
- 進口豬隻須來自註冊農場，並附有效動物健康證書。
- 本地豬場受漁農自然護理署監管。
- 所有豬隻須於持牌屠房（上水或荃灣屠房）屠宰，並通過宰前及宰後檢驗。
- 每批豬隻均抽取尿液樣本，進行化學物及獸醫藥物殘餘測試。
- 衞生督察負責肉類檢驗，若發現不適宜食用，會即時沒收及銷毀。
資料來源：mschan88_@Threads、黃浦區人民政府、佛山市人民政府、食安中心
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