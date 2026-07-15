網民揭「淋巴肉」疑現本地食肆、誤食可致中毒 留意2大特徵分辨問題肉｜附7招揀選新鮮豬肉

近日有網民在社交平台發文，指在本地連鎖食肆購買的豚肉炒烏冬中，發現豬肉外觀異常，質疑使用了俗稱「淋巴肉」的槽頭肉，引起廣泛關注。究竟甚麼是淋巴肉？進食後會否影響健康？如何辨別新鮮豬肉？為大家詳細拆解。

本地食肆疑使用淋巴肉 肉塊佈滿粒粒結節

有網民在Threads發文分享，早前購買某本地連鎖餐廳的豚肉炒烏冬，發現肉塊外觀異常、佈滿一粒粒結節，懷疑是淋巴肉，不敢進食。帖文曝光後引發熱議，有網民留言指曾於同一食肆點選韓式辣豬肉炒年糕，豬肉外觀「好似生皮膚癌咁」，最終整碟放棄。事件令大家再度關注本地食肆的食材品質與食品安全。

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（圖：mschan88_@Threads）

淋巴肉是甚麼？可靠2特徵分辨

「淋巴肉」又稱為「槽頭肉」，即豬頭與軀幹連接部位的頸頸肉；由於該部位淋巴結較多，故被稱為淋巴肉，屬市場公認品質較差、價格較低的部位。根據規定，槽頭肉含有大量淋巴結、脂肪瘤和甲狀腺，必須經嚴格處理，包括去除可見的病變淋巴結、摘除腎上腺及殘留甲狀腺，才可銷售。

官方資料指出，進食少量徹底煮熟、含有淋巴的豬肉，一般對健康影響不大，或只影響口感。但若淋巴結出現病變（如充血、化膿），則可能帶有病原體，構成健康風險。動物甲狀腺含有大量甲狀腺激素，即使經高溫烹煮亦難以破壞。誤食後可能引發類似甲狀腺功能亢進的中毒反應，包括頭暈、頭痛、噁心、血壓升高等。這正是「劣質淋巴肉」不宜食用的主因。

淋巴肉主要特徵：

要鑑別淋巴肉，可從以下2點判斷：

1. 外觀

正常豬肉呈紅色或淡紅色，表面有光澤，質地較為堅實。淋巴肉則呈暗灰色，色澤暗淡，缺乏鮮紅色，觸感亦較柔軟。這是由於淋巴結摘除後，周邊脂肪組織被抽出，令肉質顯得軟腍。

2. 觸感

按壓淋巴肉時，會感到質地較硬，並可摸到多個細小結節狀突起。這些結節正是淋巴結，內含淋巴細胞，即使經過冷凍處理，仍會形成小塊狀，容易辨認。

7招分辨新鮮豬肉

內地有預製菜企業曾被揭以劣質淋巴肉為原料，製作黑心梅菜扣肉；佛山市人民政府建議，讓消費者可從外觀、觸感及氣味等方面辨別豬肉品質：

1. 看表皮

健康豬肉：表皮沒有斑痕

病死豬肉：表皮常有紫色出血斑點，甚至暗紅色瀰漫性出血

2. 看外觀

新鮮豬肉：表面有微乾外膜，淡紅色，切割面稍濕而不沾手

變質豬肉：表面極度乾燥或黏手，呈灰色或淡綠色

3. 看脂肪

新鮮豬肉：脂肪呈白色或乳白色

異常豬肉：脂肪呈紅色、黃色或綠色

4. 看肌肉

健康瘦肉：呈紅色或淡紅色

病死豬肉：顏色發紅發紫，擠壓時滲出暗紅色血液

5. 看彈性

品質好：按壓凹陷後立即復原

變質肉：按壓後凹陷不能復原，甚至可戳穿

6. 看淋巴

合格豬肉：淋巴結大小正常

問題豬肉：淋巴結腫大，脂肪呈淺玫瑰色或紅色

7. 聞氣味

新鮮豬肉：無異味

變質豬肉：帶血腥味、腐臭味等異味

食安中心：供港豬肉監管機制嚴格

本港食安中心提醒市民，購買及處理豬肉時應注意以下要點：

向可靠來源購買，如持牌食物業處所及持牌新鮮食店。 處理生豬肉時，保持良好個人、食物及環境衞生。 徹底煮熟，豬肉中心溫度應達攝氏75度或以上，維持至少30秒。使用食物溫度計時，應插入肉最厚部分量度。

另外，食安中心對供港豬肉實施嚴格管制，措施包括：

進口豬隻須來自註冊農場，並附有效動物健康證書。

本地豬場受漁農自然護理署監管。

所有豬隻須於持牌屠房（上水或荃灣屠房）屠宰，並通過宰前及宰後檢驗。

每批豬隻均抽取尿液樣本，進行化學物及獸醫藥物殘餘測試。

衞生督察負責肉類檢驗，若發現不適宜食用，會即時沒收及銷毀。

資料來源：mschan88_@Threads、黃浦區人民政府、佛山市人民政府、食安中心

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