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涼拌青瓜隨時毒過砒霜？福建男食半條「苦味」青瓜即中毒入院｜盤點5類苦味劇毒食物

食用安全
更新時間：15:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-14 HKT

炎炎夏日，清涼爽脆的涼拌青瓜，是餐桌上的消暑佳品。然而，近日內地福建一名男子，因進食自家種植的涼拌青瓜時察覺異常苦澀，僅吃了半條，一小時後即出現劇烈噁心、嘔吐、腹痛腹瀉，送院確診為「葫蘆素中毒」。「葫蘆素中毒」與青瓜有甚麼關係？有專家盤點5類食物一旦出現異常苦味，分分鐘「毒過砒霜」、應立刻停充止食用。

半條瓜即中毒 葫蘆素耐熱難破壞

內媒報道，據福建省第二人民醫院專家解釋，青瓜屬於葫蘆科植物，當植株遭受蟲害、高溫或基因突變時，會大量合成「葫蘆素B」以自我防衛。這是一種高毒性化合物，其急性毒性甚至強於部分砒霜類物質，且具有極佳的耐熱性，日常炒煮、煲湯均無法將其分解。原來係

異常苦味即棄 勿存僥倖

選購青瓜時，應揀選顏色鮮綠、無酸異味者。食用前必須切掉兩端蒂頭，並用舌尖輕舔斷面；若苦味極重，表示葫蘆素含量已達危險水平，整條瓜應即時丟棄。專家呼籲，切勿因「不想浪費」而以為「只食少少冇事」。目前醫學上並無針對葫蘆素中毒的特效藥，治療只能依靠催吐、洗胃及支援性療法。

5類食物變苦即有毒 專家籲勿輕視

華南農業大學食品安全碩士張譯豐及國家註冊營養師張海英指出，以下五類食物一旦出現異常苦味，即代表毒素已大量生成，應立刻停食：

1. 葫蘆科蔬果（青瓜、冬瓜、節瓜、絲瓜、南瓜、西葫蘆、蒲瓜、哈密瓜等）

  • 葫蘆素D毒性比砒霜更猛烈。
  • 例外：苦瓜雖屬葫蘆科，但其苦味安全，可安心食用。

2. 堅果穀物（花生、粟米、堅果）

  • 發苦或發霉可能產生黃麴毒素，屬一級致癌物，可致肝癌。

3. 木薯

  • 苦味代表生氰糖苷含量高，分解後釋出氫氰酸，可致中毒。

4. 貝類（蛤蜊、扇貝、花甲

  • 受污染或變質的貝類可能帶有麻痺性貝毒，高溫無法分解。

5. 魚膽（鯉魚、草魚、青魚、鱅魚、鯽魚）

  • 含劇毒膽汁成分，中毒無特效藥，可致肝腎衰竭。

專家再三提醒，當食物出現異常苦味，代表毒素已經產生，切勿因為「唔想嘥」而勉強進食。食得安心，才是對自己和家人最大的負責。

資料來源：新浪澎湃新聞

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