日本名物「雞肉刺身」食安風險！每年逾千人中毒 50歲男食一啖致癱瘓 附感染彎曲菌常見症狀

日本向來是香港人的旅遊首選，從壽司、刺身到各類地道料理，港人都樂意大快朵頤。在享受美食的同時，必須加倍小心隱藏的食安危機。雞肉刺身（生雞肉）雖為日本南九州的地道名物，但其隱藏的健康風險極高。進食生雞肉隨時會因感染「彎曲菌」，繼而誘發罕見的「吉巴氏綜合症」，嚴重者可引致四肢癱瘓。據統計，日本每年有超過1,000人因進食雞肉刺身而食物中毒，當地政府為此將首次制訂處理生雞肉的全國性指引。

日本兩縣視為傳統飲食文化

據日本媒體《NHK NEWS》報導，日本九州的鹿兒島縣和宮崎縣，向來有進食雞肉刺身和炙烤雞肉刺身的傳統飲食文化。不僅是當地居民，不少從外地到訪的日本旅客甚至海外遊客，亦會特意嚐鮮。有當地餐廳的食客接受訪問時表示：「我很喜歡雞肉刺身，一直都有吃，覺得生吃的味道更好。」

醫學專家強調，生雞肉極易受到細菌污染，在公共衛生角度而言普遍不建議生食。日本每年平均有 1,000 至 2,000 人因進食生雞肉而感染彎曲菌中毒，甚至有人因而失去自理能力。

50歲吃生雞肉引致終身癱瘓

當地一名 50 歲的男子，兩年前在進食雞肉刺身後，翌日便開始出現嚴重腹瀉，症狀持續了一個多星期。其後，他更出現雙手乏力的情況，送院後病情進一步惡化，被隨即送入深切治療部（ICU）接受急救，最終確診患上「吉巴氏綜合症」。

醫生證實，他是因為感染彎曲菌而導致四肢癱瘓。如今，他無論是進食、上廁所等日常起居生活，均必須由看護在旁全天候協助。該名患者痛心呼籲大眾：「醫生告訴我這個病是不能治癒的。只是吃了一啖生雞肉，就對人生造成這麼大的影響，我希望大家嚐鮮前一定要三思。」

日本當局首次制定全國指引

雖然鹿兒島和宮崎縣政府此前已自行訂立了生雞肉的衛生標準，包括屠宰時必須使用專用砧板和刀具、儲存於攝氏4度或以下的雪櫃，並需要經過炙烤殺菌工序（將雞肉表面加熱至250度達1.5分鐘）。不過以日本全國層面而言，現行法例僅對處理生牛肉和生豬肉有所規管，生雞肉則一直未有法例監管。

為此，日本厚生勞動省將首次制定全國性的生雞肉衛生標準，規定生食和熟食的雞肉必須分開處理，並須透過煎煮雞肉表面的方式進行表面消毒，同時亦會提出適當的儲存方法。由於即使按照衛生標準加工處理，生雞肉仍存在一定的食物中毒風險，因此政府亦會要求食肆採取措施，提醒兒童及長者切勿食用生雞肉。

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認識彎曲菌及致命併發症

根據香港食物安全中心資料顯示，彎曲菌廣泛存在於家禽、牛、豬、羊和狗等大多數溫血動物中。其中，空腸彎曲菌主要以家禽為宿主，而大腸彎曲菌則主要在豬隻身上找到。未經徹底煮熟的肉類（特別是家禽）是引致人類感染彎曲菌的最主要來源。

其他傳播途徑： 包括飲用未經巴士德消毒的奶類及製品、進食受污染的生蔬果、飲用受污染的水，或進食受交叉污染的即食食物。動物糞便亦可污染湖泊及河流，全球有大量個案由飲用受污染的水引起。

常見臨床症狀： 潛伏期一般為2至5天。最常見的症狀為水狀腹瀉或出血性腹瀉、腹痛、發熱、頭痛、噁心及嘔吐。症狀一般持續2至10天，患者多數會自行痊癒，但部分人需要接受抗生素治療。

高危一族與併發症： 彎曲菌引起的腸胃不適可影響不同年齡組別，當中以5歲以下的兒童和15至29歲的年輕成年人較常患上腸胃炎。在免疫力較弱人士身上，可出現致命的感染個案。在罕見的情況下，感染後可患上反應性關節炎，或誘發身體免疫系統錯誤攻擊自身神經的「吉巴氏綜合症」，導致患者肌肉無力甚至終身癱瘓。

資料來源：NHK NEWS

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