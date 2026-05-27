57歲婦腰腿痛足2年 千條寄生蟲入侵脊髓險癱 感染「歐猬疊宮絛蟲」與生食蛙/蛇有關？

福建一名57歲女子過去兩年持續受腰腿劇痛困擾，曾一度被懷疑患中樞神經系統腫瘤。今年初病情急轉直下，四肢無力，近乎癱瘓。醫生最終在其脊髓內取出逾千條白色寄生蟲，確診為罕見的「歐猬疊宮絛蟲」感染。

2年腰腿劇痛 一度誤診為腫瘤 四肢無力近乎癱瘓

據《福州日報》報導，李女士早在兩年前就出現嚴重的腰痛與腿痛，在當地醫院接受檢查時，影像學結果一度指向「中樞神經系統腫瘤」。

惟首次手術因寄生蟲與神經組織嚴重黏連，僅進行局部減壓與活檢，未能查出真正病因。今年初病情惡化，李女士的劇痛再度復發，體內的神經系統遭到進一步破壞，逐漸發展為四肢無力、行走困難，她無法自理，近乎癱瘓。

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10小時高難度手術 從脊髓取出上千條寄生蟲

再次入院後醫生懷疑寄生蟲感染，隨即進行脊髓手術。主刀醫生形容，打開脊髓後的畫面「震驚」，密密麻麻的寄生蟲與神經緊密交織，清除過程「如同在湯裡撈麵條」，必須在不傷害周邊脆弱神經組織的前提下，小心翼翼逐條取出寄生蟲，整場手術整整耗時10小時。

經實驗室檢測確認，這些寄生蟲為「歐猬疊宮絛蟲」，是一種臨床上的罕見物種，過去多見於歐洲，但近年來在中國南方地區的病例有上升趨勢。

李女士術後配合驅蟲藥，肌力從近乎癱瘓的1至2級，恢復至接近正常的4級，現可在攙扶下站立行走。

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醫生呼籲：切勿生食野生動物及飲用生水

醫生提醒，「歐猬疊宮絛蟲」一般通過2個途徑進入人體：

1. 生食蛙、蛇等野生動物，寄生蟲一旦進入腸胃會突破腸道黏膜，進入血液系統、循環至大腦或脊柱。

2. 誤信民間偏方，用生蛙肉/生蛇肉外敷傷口。寄生蟲會突破皮膚黏膜，進入皮下系統，及遊走至椎管等脊神經，再進入脊髓及中樞神經系統。

因此預防寄生蟲感染，關鍵在於養成良好的飲食與生活習慣，切勿生食或半生食蛙類、蛇類等野生動物；不要盲目相信民間偏方。若出現不明原因的神經系統症狀（如肢體麻木、無力），應及早求醫。

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