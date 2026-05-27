Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

57歲婦腰腿痛足2年 千條寄生蟲入侵脊髓險癱 感染「歐猬疊宮絛蟲」與生食蛙/蛇有關？

食用安全
更新時間：11:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-27 HKT

福建一名57歲女子過去兩年持續受腰腿劇痛困擾，曾一度被懷疑患中樞神經系統腫瘤。今年初病情急轉直下，四肢無力，近乎癱瘓。醫生最終在其脊髓內取出逾千條白色寄生蟲，確診為罕見的「歐猬疊宮絛蟲」感染。

2年腰腿劇痛 一度誤診為腫瘤 四肢無力近乎癱瘓

《福州日報》報導，李女士早在兩年前就出現嚴重的腰痛與腿痛，在當地醫院接受檢查時，影像學結果一度指向「中樞神經系統腫瘤」。

惟首次手術因寄生蟲與神經組織嚴重黏連，僅進行局部減壓與活檢，未能查出真正病因。今年初病情惡化，李女士的劇痛再度復發，體內的神經系統遭到進一步破壞，逐漸發展為四肢無力、行走困難，她無法自理，近乎癱瘓。

【同場加映】感染寄生蟲會出現甚麼症狀？

10小時高難度手術 從脊髓取出上千條寄生蟲

再次入院後醫生懷疑寄生蟲感染，隨即進行脊髓手術。主刀醫生形容，打開脊髓後的畫面「震驚」，密密麻麻的寄生蟲與神經緊密交織，清除過程「如同在湯裡撈麵條」，必須在不傷害周邊脆弱神經組織的前提下，小心翼翼逐條取出寄生蟲，整場手術整整耗時10小時。

經實驗室檢測確認，這些寄生蟲為「歐猬疊宮絛蟲」，是一種臨床上的罕見物種，過去多見於歐洲，但近年來在中國南方地區的病例有上升趨勢。

李女士術後配合驅蟲藥，肌力從近乎癱瘓的1至2級，恢復至接近正常的4級，現可在攙扶下站立行走。

【同場加映】男子咳嗽發燒不退 揭藏3種寄生蟲肝臟險被吃光 因吃1類醃製食物出事

醫生呼籲：切勿生食野生動物及飲用生水

醫生提醒，「歐猬疊宮絛蟲」一般通過2個途徑進入人體：

1. 生食蛙、蛇等野生動物，寄生蟲一旦進入腸胃會突破腸道黏膜，進入血液系統、循環至大腦或脊柱。

2. 誤信民間偏方，用生蛙肉/生蛇肉外敷傷口。寄生蟲會突破皮膚黏膜，進入皮下系統，及遊走至椎管等脊神經，再進入脊髓及中樞神經系統。

因此預防寄生蟲感染，關鍵在於養成良好的飲食與生活習慣，切勿生食或半生食蛙類、蛇類等野生動物；不要盲目相信民間偏方。若出現不明原因的神經系統症狀（如肢體麻木、無力），應及早求醫。

延伸閱讀：一條油甘魚藏30cm生猛寄生蟲 鯖魚都出事！專家揭高危魚類+教3招預防

---

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
21小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
17小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
18小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
19小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
2小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
18小時前
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
影視圈
13小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
3小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
3小時前
星島申訴王｜床具連鎖店商場搞活動疑聘黑工 直擊入境處「放蛇」即場拘4人
申訴熱話
15小時前