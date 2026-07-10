初級大人必學！砧板消毒攻略：木/竹/塑膠/玻璃如何清潔？研究揭用2年藏3000個細菌

廚房中的砧板每日接觸各種食材，但若清潔不當，隨時成為細菌溫床。專家指，單用清水沖洗砧板並不足夠，沙門氏菌、大腸桿菌等有害微生物可能殘留，造成交叉污染引致食物中毒；有研究揭，砧板用2年已藏3000個細菌，值得關注！因此不同砧板物料，應配合不同的消毒方法，專家為你逐一拆解。

砧板清潔｜木/竹/塑膠/玻璃各有要訣

美國食品安全組織Stop Foodborne Illness聯盟總監Vanessa Coffman博士指出，所有砧板消毒後必須完全風乾，才可收納；生熟食砧板應分開使用，避免交叉污染。不同物料的砧板有各自的消毒方法：

【同場加映】用錯砧板恐成惡菌溫床 醫生教清潔保養5步驟 使用多久必須換？

砧板清潔｜1. 木製或竹製砧板：白醋

未上漆的木製砧板具天然抑菌性，不利病菌長期存活，被吸收的細菌通常無法在纖維中生存太久；但木製砧板具孔隙，保養不當易吸水發霉，故切勿將木砧板浸泡水中。

清潔步驟：

先用廚房紙抹走表面食物殘渣。 用洗潔精、海綿和熱水徹底清洗，切勿浸泡或浸入水中，以免木材吸水變形。 噴霧瓶裝上未稀釋白醋，均勻噴灑整個砧板。 讓白醋停留2至5分鐘。 用乾淨乾布抹走殘留醋液。 將砧板直立放置，完全風乾。 風乾後可塗上一層食品級礦物油，滋潤木材。

更換時機：出現深層刀痕、木材裂開或發霉時應即棄。

砧板清潔｜2.塑膠砧板：過氧化氫

塑膠砧板無孔隙，但刀痕易藏細菌，定期消毒尤其重要。

清潔步驟：

先用廚房紙抹走食物殘渣。 用熱水、洗潔精和海綿清洗，特別注意刀痕處，徹底沖洗乾淨。 將3%過氧化氫（雙氧水） 直接倒在砧板表面。 讓雙氧水停留至少2分鐘。 用清水徹底沖洗。 用廚房紙抹乾或直立風乾後才收納。

更換時機：出現深層刀痕、裂縫或染色時應更換。

【同場加映】4種食物隔夜吃易滋生惡菌 醫生警告誤吃這種致死率恐超50% 4招安全處理隔夜菜

砧板清潔｜3.玻璃砧板：高溫清洗

玻璃砧板完全無孔隙，最易消毒，但較易損傷刀具，實用性較低。

清潔步驟：

可用熱水或洗碗機高溫消毒。

注意：反覆使用刺激性清潔劑可能造成微小裂痕。

更換時機：若玻璃出現缺角、裂痕或刮痕，即應更換。

砧板清潔｜食物中毒元兇：大腸桿菌、沙門氏菌

一項發表在期刊 《食品保護雜誌》的研究指出，即使表面看來清潔的砧板，其刀痕與裂縫中亦藏有大量細菌，常見包括金黃色葡萄球菌及大腸桿菌。食物殘渣加上廚房潮濕環境，成為微生物的溫床，它們一旦進入人體，對腸胃較弱的兒童及長者尤其構成風險，或引發腸胃不適甚至感染。

研究顯示，使用超過兩年的砧板，菌落數量可達每平方厘米超過3,000個菌落形成單位，其中竹製砧板的菌落更可增長千倍。專家建議，若砧板出現發霉、開裂或深層刀痕，應立即更換；即使外觀完好，亦宜每2年更換一次，以保障家人健康。

資料來源：Martha Stewart、食品保護雜誌

延伸閱讀：用錯砧板恐成惡菌溫床 醫生教清潔保養5步驟 使用多久必須換？

---