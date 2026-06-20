4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？

大家日常選購水果時，有留意水果貼著的數字標籤嗎？這組看似普通的標籤編號，其實暗藏著不少有關該款水果的資訊。透過這組數字，大家可以分辨水果是傳統種植還是有機栽培，甚至分辨水果是否基因改造！

水果標籤｜拆解PLU碼4大玄機

市面常見的進口水果上所貼有的標籤編號，其實是一套稱作「PLU碼（Price Look Up Codes）」的國際編碼系統，所有PLU碼由國際生鮮產品聯盟（IFPS）來管理，執行上則是由旗下的生鮮電子辨識評議會（PEIB）負責編碼與授碼。

PLU碼的主要作用是為了協助零售商快速地識別散裝食品，方便進退貨與庫存管理、獲得正確標準化的銷售資訊，並且為生鮮產品訂出符合實質價值的價位，可用來分辨水果的品種、規格、產地及種植方式。對消費者而言，學懂解讀這些編碼，有助更快掌握水果資訊，選購時亦更安心。以下是水果標籤的4大玄機，大家在買水果時不妨參考一下：

水果標籤｜9字頭代表有機生果？

1. 3或4字頭編碼=傳統栽種

市面上大部分水果標籤都是4位數字，如果編碼以「3」或「4」字開頭，代表農作物採用傳統慣行農法種植。農夫有機會在生長過程中使用農藥或化學肥料，進食這類水果前，務必用流動清水徹底清洗乾淨，盡量減少農藥殘留。

2. 9字頭5位編碼=有機栽種

9字頭5位編碼代表有機栽種，想購買無添加化學農藥的水果，留意「9」字頭的標籤。有機栽種的水果會在原本的4位數碼前加上「9」，變成5位數字。可作為「無添加化學農藥」的參考方向，有機水果成本及售價較高。

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3. 標籤後3個數字意思

水果標籤的後三個數字代表水果的特定品種、規格和產區等。以熱門的冬季橙（又稱臍橙或石榴篤橙）為例，標籤「4012」代表大碼橙，而「3107」及「4013」 則分別代表中碼及細碼。不少人追捧「4012」是因為這類冬季大碼橙的甜度普遍較高、果味較濃，品質形象給人感覺較為出色。

4. 8字頭≠基因改造

國際食品標準聯合會(IFPS)早於2015年已發表聲明澄清，過往從未有廠商使用「8」字頭標示基因改造水果。愈來愈多新水果問世，「8」字頭的5位數編碼其後被挪給傳統慣行農法的產品使用，「8」字頭的PLU碼與基因改造水果無關。

不過，由於「PLU碼」屬果商自願參與性質，無約束力，申請需要時間和金錢，因此並非所有進口水果都會有標籤貼紙。但目前PLU碼已在美國全面普及，多數歐洲國家則要求進口水果（不論產自何地）皆要有PLU碼的標示。而日本生果則因有其他協會和農場認證生果品質，故日本生果則較少出現代碼。

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水果標籤｜4大購買實用建議

認明官方有機認證 ：水果標籤不能完全取代產地證明、認證標章或實際檢驗，看9字頭標籤外，應同時認清包裝或標籤上國際認可的有機標誌。

：水果標籤不能完全取代產地證明、認證標章或實際檢驗，看9字頭標籤外，應同時認清包裝或標籤上國際認可的有機標誌。 切/去皮前先清洗 ：即便是去皮吃的水果，也要洗乾淨才切開，以免刀片將果皮表面的殘留農藥或細菌帶入果肉之中。

：即便是去皮吃的水果，也要洗乾淨才切開，以免刀片將果皮表面的殘留農藥或細菌帶入果肉之中。 掌握「流水清洗法」 ：水果須在流動清水下浸洗幾分鐘。不建議使用鹽水浸泡，反而令農藥易滲入果肉。

：水果須在流動清水下浸洗幾分鐘。不建議使用鹽水浸泡，反而令農藥易滲入果肉。 優先選當造水果：時令水果不僅味道及營養更好，因它們在最適合的氣候下自然生長，植物自身抵抗力較強，農民所需使用的農藥相對較少。

資料來源：綜合報導

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