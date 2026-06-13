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雨後買水果要小心！盤點4種水果最怕水且不耐放 外表靚其實已變壞？

食用安全
更新時間：09:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-13 HKT

大雨過後，不少主婦會趁低價買水果，但有果欄老闆指出，雨後有4大水果極度怕水，購買時外表看似無事，買回家後隨時極速發霉變壞，甚至切開才發現果肉已經全爛。

盤點4種水果最怕水且不耐放 外表靚其實已變壞？

「真青翠鮮果店」老闆阿毛在Facebook專頁分享影片提到，有4款水果在雨後買回家最容易極速變壞：

1.瓜類水果（如西瓜）

西瓜等瓜類在雨後非常容易出現「水傷」，水傷通常無法從水果外表察覺，但切開後會發現果肉已經受到影響。這情況雖然並非完全變壞，但必須盡快食完，不能久放。

2.菠蘿

菠蘿非常容易吸水，吸水後的果肉會變得極度熟透。建議切開菠蘿當天就要馬上吃完，否則很容易發酵變壞。

3.木瓜

木瓜是一種非常怕水的水果，只要表皮一碰到水分，就會很容易開始發霉，甚至在果肉尚未熟透前，就已經整個壞掉。

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4.哈密瓜

下雨天過後，哈密瓜很容易從蒂頭或底部開始一點點潰爛。最可怕的陷阱是，今天買回去看似沒事，但放兩天後就爛掉了。

儘管雨天買水果的爛掉風險較高，但阿毛亦透露了果欄市場內的一個隱藏好處，就是雨後的水果價格通常會變得比較便宜，如果想多吃一點，可以在這段時間買。不過阿毛提醒，買回家後一定要趕快吃完，否則很容易變壞而浪費。

甚麼是「水傷」？

營養師夏子雯曾在Facebook專頁發文解釋，「水傷」是指果實因為水分變化、外力碰撞或是病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象。例如大雨過後，泥土中的疫病菌可能藉由雨水四處傳播，導致果實受感染；又或者在採摘和運輸過程中，因碰撞擠壓而造成受損。

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夏子雯提醒，如果是輕微的水傷，只要徹底切除受損部分，通常仍可安全食用。然而，如果水果嚴重受損，則極可能已滋生微生物，絕對不建議食用。特別是當水果表面出現傷口且有明顯的滲液、異味或霉斑，則可能已感染病菌，或是水果過度黑化、軟爛或腐臭的味道，表示病菌已經大量繁殖，必須立即丟棄。

資料來源：「真青翠鮮果店」營養師夏子雯

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