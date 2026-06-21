初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電

廚房電器用完後只關掉而不拔掉插頭，會否耗電或引發火災風險？有專業電工提醒，以下4款日常廚房電器，每次用完都應該拔掉插頭，確保家居安全，各位「初級大人」要留意！

4款高危家電 用完要拔走插頭

拔掉插頭看似小事，卻是保障家居安全與節約能源的關鍵。對於多士爐、咖啡機、氣炸鍋及焗爐這4類高耗能、高溫運作的廚房電器，更應格外留意：

4款高危家電 用完要拔走插頭

1. 多士爐：麵包屑積聚

多士爐體積雖小，但若長時間插着電源，潛在風險不容忽視。電工專家指出，多士爐的加熱線圈距離底部麵包屑收集處僅數吋，若未有定期清理，累積的碎屑便可能成為起火源。

此外，長期使用會令內部零件磨損，例如定時器或溫控零件失靈，導致加熱元件持續運作，增加火警風險。每次使用後拔掉插頭，是最簡單有效的預防措施。

2. 咖啡機：待機狀態耗電

現代咖啡機常配備數位時鐘、定時沖煮等功能，即使關閉電源，只要插頭未拔，仍處於待機狀態，持續消耗電力。除了浪費能源，長期插電亦可能因電壓突波而損壞設備，甚至導致插座燒焦、塑膠熔化或接點損毀。專家建議，每天煮完咖啡後應順手拔掉插頭，既慳電又安全。

3. 氣炸鍋：高溫加熱+食物殘渣風險

氣炸鍋已成為不少家庭常用的廚具，但專家強烈建議每次用完即拔插頭。氣炸鍋具備高溫加熱元件及內部電子零件，若遇上電壓不穩或突波，再加上內部可能堆積的食物殘渣，便可能成為火警隱患。即使關掉開關，只要插頭仍連接電源，電器一旦故障，仍可能導致過熱或短路。

4. 座檯式焗爐：高溫老化加速故障

焗爐加熱溫度高，使用頻繁，隨着使用時間增加，內部線路、加熱元件與接點可能逐漸老化，是電器故障的主因之一。電工指出，最常見的損壞是插座熔化，或加熱元件異常持續運作。由於焗爐依賴高溫運作，若在無人在家時發生故障，後果不堪設想。因此，每次使用後拔掉插頭，尤其是外出前務必檢查好有否拔除。

資料來源：Martha Stewart

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