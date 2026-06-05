租屋驚見洗衣機狂湧「紫菜」！熱心網民傳授3大天然去污秘訣 附消委會8招徹底深層洗機

許多剛搬出來自立門戶、體驗獨居生活的「初級大人」，往往在面對繁瑣的家務時才發現處處是學問。最近就有網民在社交平台分享了一個令人崩潰的居家煩惱，指自己剛租好單位入住，卻驚見洗衣機內藏污納垢：「撈不完！根本撈不完！已經撈了兩個小時污垢，空機清洗了 7 次，快要瘋了！」該網民無奈表示，自己已經盡力把底部能力所及、拆得下來的地方都拆下來刷洗，但黑色的「紫菜」（污垢薄膜）依然源源不絕地湧出，令不少剛開始學做家務的租屋一族深有共鳴。

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熱心網民傳授3大天然去污秘訣

面對這個集體共鳴的難題，不少富有家務經驗的網民紛紛傾囊相助，提出多個低成本且高效的解決方案：有網民分享：「將洗衣機注入滿水位，倒入一整大罐漂白水，靜置30分鐘至1小時，然後開啟正常洗衣程序。這是一位專業拆洗洗衣機的老闆教我的。我自己剛入住新租的套房時，洗衣機比你的還要髒，連續使用這個方法2至3次後，海苔片完全徹底消失。」

另有網民詳細列出個人步驟：首先注滿水並加入3至4瓶蓋的漂白水，最好靜置一晚。若洗衣機有「清洗槽模式」就直接執行，沒有的話用一般洗衣模式即可。清洗完一遍後，會再用清水空機洗一遍。最關鍵的一步，是洗完後切記要用乾淨的抹布將洗衣槽內部徹底擦拭一次。該網民建議第一次洗機的間隔可以密一點，之後維持每3至4個月重複一次即可。

亦有網民提議，可以在洗機時丟入一條不要的舊浴巾，並配合網購平台只需幾元一個的「漂浮過濾網」，這樣在空機運轉時，能更有效地將飄浮的污垢帶走。

驚人研究：洗衣機內膽細菌量比馬桶髒530倍

這項家務之所以成為「初級大人」的必修課，是因為長期不洗洗衣機，後果堪比健康炸彈。綜合外媒引述美國亞利桑那大學（University of Arizona）的一份權威研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後，其細菌含量超標程度甚至比馬桶還要骯髒。

糞便殘留引發交叉感染

負責該項研究的微生物學教授 Charles Gerb 警告，一件穿過的內褲中，大約殘留有 0.1 克的糞便。因此，洗衣機每次清洗完內衣褲後，機內大約會滋生高達1億個大腸桿菌。更可怕的是，這些細菌會透過清洗過程，直接轉移並污染下一批放入的衣物。

長期不洗機形同細菌溫床

研究進一步指出，若洗衣機長期不作清洗，其內膽的細菌含量最高可達70多萬個，足足比大眾主觀認為最髒的庭廁還要高出530倍！這正是導致許多人皮膚過敏、衣物越洗越臭的元兇。

消委會正確清潔洗衣機8大步驟

為了讓廣大市民及家務新手有法可依，香港消費者委員會（消委會）過往亦曾整理出以下八大正確清潔及保養洗衣機的防禦心法：

1、每月定期清潔

消委會引述洗衣機代理商的專業建議，洗衣機最好每月定期清潔。如果家庭使用洗衣機的頻率非常密，例如每日都會開機洗衫的話，更需要加密清洗機身的次數。

2、善用熱水程序

部分洗衣機型號備有「熱水洗衣程序」。消委會表示，定期利用熱水程序進行空機清洗洗衣槽，能達到極佳的殺菌清潔效果，同時減少異味及積聚在機內的殘餘洗衣劑。

3、確保清潔劑完全溶解

使用專用的洗衣機清潔劑時，應先將清潔劑加入洗衣機內讓其運作數分鐘，確保清潔劑在水中完全溶解並混和。之後應暫停機身運作，讓清潔劑溶液浸泡洗衣槽一段時間，最後再以一般洗衣模式徹底運作清洗一次。

4、因應容量調節分量

清潔劑的用量必須嚴格按照產品說明、洗衣機容量以及洗衣槽的髒污程度進行調節。如果洗衣機容量較大或洗衣槽過於骯髒，則需加入較多清潔劑。部分產品更建議使用溫水來溶解清潔劑，以提高其化學去污效能。

5、嚴格控制浸泡時間

消委會特別提醒，浸泡時間應視乎清潔劑產品的成分和配方而定，使用前必須先閱讀瞭解說明書，切忌盲目長時間浸泡，以免因浸泡過久而導致化學物質腐蝕並損壞洗衣機的內部機件。

6、用白醋天然去水垢

若追求環保與性價比，消委會亦建議使用白醋作為天然清潔劑。在洗衣機注滿水後，倒入一整瓶白醋並浸泡 1 小時，隨後以一般常規模式運作一個週期。這能有效去除黏附在內壁的硬化水垢和洗衣劑殘留物。

7、切勿忽略塑膠封邊

每次洗完衫後，都應使用軟布將機門的塑膠封邊擦乾。若發現塑膠封邊已出現霉菌黑點，可以使用沾有酒精或稀釋漂白水的布，亦可用舊牙刷輕力抹擦。如發霉情況嚴重且未有改善，則應考慮聯絡代理商更換封邊。

8、謹記打開機門通風

最後，不論是日常洗完衣物還是完成洗機程序後，都必須打開機門保持通風。這樣做能令洗衣機內膽保持乾爽，從源頭上減低滋生霉菌與病菌的機會。

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