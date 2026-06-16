保良局陳守仁小學疑甲醛超標 數十學童皮膚痕+流鼻血 教育局稱工程物料合格｜附甲醛吸入症狀

近日，油麻地保良局陳守仁小學有家長反映，數十名學生陸續出現皮膚痕癢、流鼻血及濕疹加劇等不適症狀，質疑與學校5月底進行的裝修工程有關。吸入甲醛，有甚麼即時反應？甲醛中毒又有甚麼症狀呢？

數十學童現不適 家長質疑與裝修有關

據悉，該校於5月25日至27日進行裝修工程，但家長質疑5月28日仍在施工，呼籲校方日後應於長假期才進行工程。校方家長教師會已與校方溝通，教育局則強調已提醒學校日後開展工程前須做好風險評估，校方亦承諾加強工程規劃與監管。

教育局續稱，天台防水工序須配合天氣進行，所用物料為政府認可標準建材，檢測結果將適時公布。校方已增聘駐校護士，為有需要學生提供即時醫護諮詢，並安排部分班級轉往其他課室考試，減少暴露風險，並委託專業機構進行空氣質素檢測，保障師生健康。

吸入甲醛後 身體有何即時反應？

甲醛揮發性高，主要經呼吸進入人體，可引致急性或慢性過敏，長期高濃度暴露甚至增加患癌風險。根據港大醫學院資料顯示，吸入甲醛有以下症狀：

刺激鼻子、眼睛和喉嚨

眼結膜充血、眼睛紅腫、視力模糊

呼吸困難、 呼吸聲粗重

喉嚨沙啞、講話乾澀暗啞或濕膩

皮膚損傷

頭暈、頭痛、乏力等全身症狀

孕婦若吸入或接觸到高濃度甲醛會危害胎兒，造成畸胎

台北榮民總醫院毒物科楊振昌醫生分析，吸入不同濃度的甲醛，身體會有不同即時反應：

甲醛濃度 吸入後身體即時反應 0.1 ppm 眼睛癢/刺激眼睛、流眼水、喉嚨痛、口乾、咳嗽、呼吸困難 0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出現呼吸道刺激及氣喘 0.3-0.8 ppm 大多數人會聞到刺鼻氣味 1-2 ppm 所有人會感到輕微刺激 2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉嚨刺痛 4-5 ppm 明顯黏膜刺激，一般人可忍受10至30分鐘 10 ppm 多數人只能忍受幾分鐘 10-30 ppm 咳嗽、胸悶、呼吸困難、哮喘、流淚不止 50-100 ppm 數分鐘內可致肺水腫、肺炎、胸悶、頭痛、心悸、眼睛灼傷，嚴重可致命

長期接觸增致癌風險

長期吸入低濃度甲醛可能引發氣喘、呼吸道刺激及肺功能下降，亦可導致接觸性皮膚炎，出現紅疹、濕疹（常見於手肘、腳、臉及頸部）。誤服甲醛則可致噁心、嚴重嘔吐、腹瀉、血尿、頭暈，甚至昏迷。

聯合國轄下的國際癌症研究署已將甲醛列為「一級致癌物」，與鼻咽癌、白血病（尤其髓性白血病）有關，暴露劑量越高，風險越大。

防甲醛4大貼士

專家建議，裝修後應將單位空置一段時間，並積極採取以下措施，加速甲醛揮發：

選購環保家具：購買前了解產品是否含甲醛，敏感人士可選原木家具或「外觀級」合板，釋出量較低。 保持通風：新家具入屋後，打開窗戶及使用風扇；平日不開冷氣時亦應保持空氣流通。 控制溫濕度：甲醛在高溫高濕環境下釋出量增加，可使用冷氣或抽濕機調節。 種植淨化植物：如波士頓腎蕨、菊花、常春藤、白鶴芋、虎尾蘭、觀音粽竹、粗肋草、黛粉葉等，有助吸收甲醛。

資料來源：港大醫學院、毒物科醫生楊振昌

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