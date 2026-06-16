食安警號｜冬瓜節瓜變苦即有毒？專家盤點5類苦味劇毒食物 隨時毒過砒霜

食物中毒最常發生的地方不是餐廳，而是你家中的廚房。一粒變苦的瓜子、一條帶苦味的瓜，隨時可能將你送入急症室。專家提醒，當某些食物出現異常苦味，代表毒素已經產生，切勿因為「唔想嘥」而勉強進食，因小失大。

5類食物變苦即有毒 專家警告：毒過砒霜

據《澎湃新聞》報道，華南農業大學食品安全碩士張譯豐及國家註冊營養師張海英列出5類發苦即有毒的食物，包括葫蘆科蔬果、堅果穀物、木薯、貝類及魚膽。其中葫蘆素D毒性比砒霜更猛烈，黃麴毒素屬一級致癌物，魚膽中毒更無特效藥。

變苦有毒食物｜1. 葫蘆科蔬果（冬瓜/節瓜/絲瓜/南瓜）

常吃的瓜果大多屬於葫蘆科，本身含有微量「葫蘆素」，正常情況下不會影響健康。但當植物遇到高溫、蟲害或營養不良等，葫蘆素會大量增加，令瓜肉變苦。葫蘆素毒性差異極大：

毒性較低：可能只引起腸胃不適

毒性極強：如葫蘆素D，毒性比砒霜更猛烈

葫蘆科蔬果 冬瓜、節瓜、絲瓜、苦瓜、南瓜、西葫蘆、蒲瓜、葫蘆、佛手瓜、西瓜、哈密瓜 例外 苦瓜雖是葫蘆科，但其苦味安全

目前醫學上沒有針對葫蘆素中毒的特效藥，治療只能靠催吐、洗胃、吊鹽水等支援性措施。專家建議：

進食前先試一小塊，一旦感覺異常苦澀，代表高溫加熱也沒用，宜整條瓜丟棄，不可勉強進食。

變苦有毒食物｜2. 堅果、穀物、豆類

花生、核桃、杏仁、粟米、豆類等，若出現苦味，代表極可能已被黃麴毒素污染。這是一種由霉菌產生的毒素，全球堅果和乾果的黃麴毒素檢出率高達20%至49%。

易霉堅果 花生、瓜子、核桃、杏仁、腰果 易霉穀物 粟米、米、小麥、燕麥 易霉豆類 大豆、綠豆、紅豆

黃麴毒素的危害：

毒性是砒霜、氰化鉀的數倍

被世界衛生組織列為一級致癌物，與肝癌有明確關聯

對肝臟、腎臟、免疫系統、神經系統均有毒害

要留意，黃麴毒素耐高溫，日常烹調無法將其破壞，絕對不能「焗一焗」或「炸一炸」就當作無事。一旦吃到發苦的堅果、穀物、豆類，立刻吐掉、用清水漱口，整包檢查一下。

變苦有毒食物｜3. 木薯

木薯分為甜木薯（人工培養）和野生苦木薯。若進食時感到苦味，代表去毒不徹底，仍含有「生氰糖苷（亞麻苦苷）」和「百脈根苷」，這2種物質分解後會釋放劇毒氫氰酸。中毒症狀分為：

輕度：頭暈、噁心、嗜睡

重度：呼吸困難、意識不清，甚至死亡

專家建議：

選購甜木薯，苦味輕、風險低；野生木薯蟲多、苦味明顯，切勿食用。

新鮮甜木薯去皮後，浸泡24小時，水煮20分鐘以上（去除約88%氫氰酸），才可安全食用。

苦杏仁、高粱、亞麻籽等也含天然毒素生氰糖苷，如苦味過重，不宜進食。

發苦有毒食物｜4. 海鮮（貝類）

晚市小炒中常見的蛤蜊、扇貝、花甲，若入口有苦味，代表已變質或含有貝類毒素。貝類若保存不當，體內的組胺酸會被繁殖的細菌分解，產生過量生物胺及苦味氧化產物，另有部分貝類也會累積藻毒素、令味道變苦，進食後引發代謝紊亂及中毒。

專家建議：

選購新鮮活貝：貝殼緊閉或觸碰後會閉合才是活的；赤潮高發季，盡量購買來源明確的養殖貝類。

處理貼士：徹底清理內臟（黑色砂囊）和腮部，用淡鹽水加少量白醋浸泡20分鐘。

直接丟棄：死亡超過4小時，或煮熟後有明顯苦味（非品種自帶的微苦）、或來源不明且發苦。

變苦有毒食物｜5. 魚膽

處理魚類時，若不慎弄破魚膽，膽汁滲出令魚肉變苦，部分人以為洗乾淨便可繼續食用。但某些魚類的膽汁含有鯉醇硫酸酯，屬劇毒，耐熱、耐酸，無論生吞、煮熟或泡酒都無法破壞毒性。一條重1.75至2公斤以上的魚或4至5個重約0.5公斤魚類的魚膽，其魚膽已足以引起中毒。

魚膽含劇毒 鯉魚、草魚、青魚、鱅魚、鯽魚

中毒症狀可分三級：

輕度中毒：以消化系統症狀為主 中度中毒：合併肝腎功能受損 重度中毒：神經及心血管系統症狀異常

專家建議：

劏魚時小心取出魚膽，切勿弄破。若不慎弄破，膽汁滲入魚肉難清洗，忌食。

若誤食有膽汁魚肉，直接去求醫，因為魚膽中毒沒有特效藥，宜及早治療。

資料來源：《澎湃新聞》

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