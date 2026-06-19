手持風扇推介｜日本《MONOQLO》評測21款人氣產品 7款獲A級 風速大可當手機支架超方便！

手持風扇已成為對抗夏天的必備品。日本《MONOQLO》測試市面21款人氣產品，全面對比各款產品的風速、噪音等級、散熱片、便攜性和使用感受等各方面，最終有7款不同類型的產品獲A級。

日本《MONOQLO》評測21款手持風扇 7款獲A級

《MONOQLO》公布21款手持風扇的測試結果，其中幾項評分標準如下：

風速 ：在固定距離下，以最大風速模式測量風速。

：在固定距離下，以最大風速模式測量風速。 噪音等級 ：在固定距離下，以最大風速模式測量噪音。

：在固定距離下，以最大風速模式測量噪音。 散熱 ：將冷卻板貼敷於皮膚上一段時間，並使用熱像儀檢測體表溫度變化。僅適用於配備冷卻板的圓柱形手持風扇。

：將冷卻板貼敷於皮膚上一段時間，並使用熱像儀檢測體表溫度變化。僅適用於配備冷卻板的圓柱形手持風扇。 便攜性 ：由多位測試員評估。

：由多位測試員評估。 使用感受：評估手持風扇或坐台風扇使用時的使用感受。

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《MONOQLO》評測：A級手持風扇推介⬇⬇⬇

附散熱片的手持風扇名單：

第5位 B級（3.33分）：ライフオンプロダクツ ペルチェ冷却機能 ハンディファン カラビナ付 LCAF034（日圓¥2728，約HK$133）

第4位 B級（3.52分）：フランフラン フレ アイスプレート ハンディファン イエロー（日圓¥3480，約HK$170）

第3位 B級（3.76分）：ビックアイデア 極冷プレート付きハンディファン GOKUREI BIT-TPFAN01（日圓¥3980，約HK$194）

第2位 B級（4.00分）：オウルテック 冷却プレート付きジェットハンディファン OWL-HF09シリーズ（日圓¥3270，約HK$160）

第1位 A級（4.24分）：シシベラ CICILIFE 4way ハンディファンPRO（日圓¥2980，約HK$145）

手持風扇名單：

第8位 B級（3.13分）：フランフラン フレ ハンディファン ウェーブ（日圓¥3980，約HK$194）

第6位 B級（3.17分）：ライフオンプロダクツ 自撮り棒にもなるハンディファン LCAF040（日圓¥2728，約HK$133）

第6位 B級（3.17分）：ライフオンプロダクツ うちわハンディファン スタンド付 LCAF035（日圓¥1958，約HK$96）

第5位 B級（3.33分）：ドウシシャ ゴリラの扇風機（日圓¥2981，約HK$146）

第4位 B級（3.37分）：ライフオンプロダクツ plus more ハンディファン スタンド付 PBAF006（日圓¥1650，約HK$81）

第3位 B級（3.60分）：ブルーノ ダブルフルールファン（日圓¥1760，約HK$86）

第2位 B級（3.63分）：ドウシシャ ツインブレード クリア ハンディファン＋（日圓¥2398，約HK$117）

第1位 A級（4.00分）：リズム Silky Wind Mobile 4（日圓¥2958，約HK$144）

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超薄手持風扇名單：

第5位 B級（3.17分）：ライフオンプロダクツ「ハンズフリー5way スリムファン」（日圓¥2728，約HK$133）

第4位 B級（3.67分）：YSN 5WAYハンディファン（日圓¥2780，約HK$136）

第2位 A級（4.00分）：ホームコーディ 5WAYスリムハンディファン ローズピンク（日圓¥2178，約HK$106）

第2位 A級（4.00分）：NAKAGAMI smaly 5WAYハンディファン（日圓¥3280，約HK$160）

第1位 A級（4.17分）：シシベラ 5wayハンディファン（日圓¥2336，約HK$114）

夾式風扇名單：

第3位 B級（3.60分）：スリーコインズ 《スマホを置ける！》クリップ付き2WAYハンディファン（日圓¥1650，約HK$81）

第2位 A級（3.80分）：ドウシシャ コンパクトファンミニクリ FSZ-61B（日圓¥998，約HK$49）

第1位 A級（4.40分）：ライフオンプロダクツ スマホも挟める薄型クリップファン（日圓¥2420，約HK$118）

《MONOQLO》評測冠軍手持風扇有何優點？

在附散熱片的手持風扇中，「シシベラ CICILIFE 4way ハンディファンPRO」獲得 Best Buy 稱號。6.9 公尺/秒的強勁風速和持久的散熱片獲得了最高評價。機身自備的登山扣可兼作支架，風扇頭角度也可調整。長按按鈕即可精細調整風速，操作極為便利。

另外，在多款超薄手持風扇中，「シシベラ 5wayハンディファン」排名第1位，也獲 Best Buy 稱號。測試員指，它的電池容量非常出色，頸帶長度可調整。但截至2025年6月27日，發現該產品的扇葉在使用過程中可能發生斷裂，因此已暫停銷售。

資料來源：日本《MONOQLO》

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