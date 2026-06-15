趕返工救星！衣服變皺點算？日本爆紅「除皺噴霧」一秒平整 附5大懶人去皺法

每逢星期一至五的朝早，分秒必爭的香港打工仔而言，最讓人崩潰的是臨出門前一秒，才發現準備要穿的恤衫或裙子皺得像鹹菜一樣。想要不費吹灰之力就讓衣服回復順滑、精神抖擻地出門？日本近年就有一款懶人必備的「衣物除皺神器」在網絡爆紅，絕對是拯救上班族救星！

日本神奇噴霧一噴秒速去皺

這款名為「白元 Earth 衣物除皺消臭噴霧」（衣類のシワ伸ばしミストシワトル）的產品，簡直是懶人與趕時間人士的終極福音。它的使用方法非常簡單，完全不需要出動熨斗：

極速操作： 只需對準衣物變皺的位置均勻噴灑幾下。

物理平整： 用手輕輕橫向與縱向拉平摺痕。

乾燥即穿： 待衣物完全乾燥後，原本皺巴巴的衣服就會立刻回復平滑，讓你能極速整理好儀容出門。

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兼備除臭殺菌等多效防護

除了去皺效果顯著，這款噴霧還完美切合港人的實用需求。它能夠有效對抗汗味、體味、煙味及香港茶餐廳常見的料理油煙等異味。同時，產品加入了長效抗菌除菌配方，能降低細菌與病毒在衣物上的殘留，並減少靜電產生，防止灰塵與花粉沾附。

更貼心的是，它採用無香料設計，使用後不會留下一陣難聞或過濃的化學香精味。一支 300ml 的容量足足可以使用約 420 次，高 CP 值且非常耐用。

使用時請與衣物保持約 15cm 距離，切勿在穿著衣服時直接噴灑。產品不適用於絲質、嫘縈等對水敏感的纖維、皮革、毛皮、人造皮革、和服類、標示「不可水洗」、有珠飾刺繡或易褪色留下水痕的材質。建議使用前先在衣服不明顯處進行局部測試。

遊日必買購買資訊

下次去日本藥妝店掃貨時或網購平台，不妨直接衝去生活用品區將這支除皺噴霧擺入購物車：

商品名稱： 白元 Earth 衣物除皺消臭噴霧

商品容量： 300 ml

參考價格： 約 ￥550 - 615（連稅）折合約港幣30元（價格因零售商而異）。

白元 Earth 衣物除皺消臭噴霧

不用熨斗 盤點5大懶人去皺法

如果手頭上剛好沒有這款噴霧，又極度討厭熨衣服這項家務，以下這5個不用出動熨斗也能為衣物除皺的小方法，做法非常簡單：

1. 濕毛巾鋪平法

將衣服平鋪在桌上或床上，在有摺痕的位置上面放一條乾淨的濕毛巾。用手隔著毛巾稍為壓平，待衣物自然乾透後，皺褶就會一併消失。

2. 風筒吹乾法

只需用噴壺將清水少許噴灑在衣服上有皺褶的位置，令纖維微濕，然後用風筒把衣服吹至完全乾透。緊記風筒與衣服要保持幾厘米的距離，避免溫度過高傷及布料。

3. 浴室淋浴蒸氣法

這個方法雖然需要較長時間，但去皺效果非常顯著且完全不費力。只需在淋浴時，將翌日要穿的衣服帶進浴室，掛在不會被花灑水濺到的地方。讓衣物充分吸收熱水產生的天然蒸氣，待衣物乾透後，摺痕就會自然垂順消失。

4. 自製柔順劑噴壺

將清水倒入噴壺中，如果想去皺效果更明顯，可以按比例加入一點點衣物柔順劑。將衣物掛起後，在距離衣物約 12 英寸（約 30cm）處均勻噴灑在摺痕位置，最後讓衣物自然風乾即可。

5. 熱水壺蒸氣法

此方法與淋浴法原理相同，但效率更快。待廚房的熱水壺內的水沸騰後，將衣物變皺的位置放在離壺口約 1 英尺（約 30cm）處，利用集中噴出的高溫蒸氣熏蒸衣服，直至皺褶受熱消失。

不用熨斗 盤點5大懶人去皺法

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