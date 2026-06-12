吃小龍蝦要小心！19歲男吃後揭患橫紋肌溶解症 醫生警告忌食2部位 附安全食用指南

踏入夏季，惹味小龍蝦成為了餐桌上的主角，但過量進食隨時可能引致食安風險！內地有一名19歲男子狂吃小龍蝦後，竟爆發橫紋肌溶解症。有醫生警告，小龍蝦有2大部位最毒最髒，應該避免食用。到底小龍蝦怎樣吃和處理有效降低食安風險？

19歲男吃小龍蝦後頭痛 揭患橫紋肌溶解症

據內媒《光明日報》報道，浙江一名19歲男子早前因連續多日進食小龍蝦，突發劇烈頭痛、行走困難，被緊急送院後，確診患上橫紋肌溶解症。事件曝光後，令不少海鮮愛好者心生恐懼。

北京大學人民醫院腎內科主任、主任醫生左力指出，大眾其實不必過度恐慌。小龍蝦本身並不會直接導致橫紋肌溶解症，網傳「小龍蝦有毒」的說法是片面且不準確的。他解釋，人體的四肢及軀幹佈滿了橫紋肌。一旦肌肉細胞受損破裂，內裡的肌紅蛋白就會釋放到血液中流遍全身，引發呼吸困難、肌肉酸痛、頭暈乏力等症狀；若肌紅蛋白進入尿液，更會堵塞腎小管、嚴重損傷腎臟，導致尿液變成醬油色，甚至黑色，這就是橫紋肌溶解症。

左醫生表示，目前醫學界公認，與進食小龍蝦相關的橫紋肌溶解症，主要與三個因素有關，包括小龍蝦體內潛在的哈夫病致病因子、烹調不當，以及個人身體耐受度，這與小龍蝦本身有毒或重金屬殘留並無直接關聯。這類病例大多集中在夏季，且幾乎都與吃未煮熟的蝦、吃來源不明的蝦及一次過吃太多有關。

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醫生揭小龍蝦3類食法易誘發身體不適 忌食2部位

北京大學人民醫院急診內科副主任、主任醫生郭維進一步強調，以下3類食法極易誘發身體不適，必須提高警覺：

1.貪多過量

小龍蝦蛋白質含量極高，且不易消化。若一次過暴食幾斤，不僅會加重腸胃負擔導致消化不良，大量蛋白質代謝更可能引發肌肉應激反應，令身體出現不適。

2.烹調未熟透

不少人喜歡吃嫩蝦，殊不知未徹底煮熟的小龍蝦，極可能殘留細菌、寄生蟲，並保留了未被高溫破壞的哈夫病致病因子，這亦是誘發橫紋肌溶解症的關鍵，切忌為了追求口感而進食半生不熟的蝦。

3.吃錯部位

很多人愛吃蝦頭、吃蝦膏，覺得鮮香惹味，但這兩個部位其實是安全重災區。蝦頭內藏有鰓、肝胰臟等內臟，是重金屬和各種雜質的集中地；而蝦膏本質上是小龍蝦的肝臟和胰腺，不僅脂肪極高，亦會累積毒素。長期大量進食會加重肝腎代謝負擔，因此強烈建議只食蝦肉，絕對不要吃蝦頭和蝦膏。

小龍蝦4大安全食用指南 可按3步驟清洗

報道亦綜合兩位醫生的意見，大家吃小龍蝦時可參考以下4大安全守則，降低健康風險：

1.挑選

挑選小龍蝦要記住「兩選一避」：

優先挑選活蹦亂跳、活力十足的小龍蝦。

觀察其背部是否紅亮、腹部絨毛是否白淨、蝦腮是否潔白無雜質，這代表生長環境較佳。

避免購買外殼暗紅、腹部發黑、毫無活力的蝦，這類蝦多生長在劣質水中，極可能有異味及大量雜質。

2.處理

小龍蝦清洗處理按3步驟來，乾淨又安全：

用鹽水或白醋浸泡1至2小時，讓蝦吐出泥沙和雜質。

戴上手套，用刷子仔細刷洗最易藏污納垢的腹部。

徹底剪去蝦頭、去除蝦腮，並剔除背部蝦線，從源頭減少有害物質。

處理時最好戴手套，既能防止被蝦鉗刺傷，也能做好手部衛生，避免感染。

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3.烹調

必須徹底煮熟煮透，建議高溫持續加熱最少10分鐘，以完全殺滅細菌、寄生蟲及破壞潛在致病因子。切忌為了追求鮮嫩，吃半生不熟的蝦。

4.食用方法

每次進食量不應超過500克，並應配搭蔬菜及主食，避免空腹暴食。由於小龍蝦屬中嘌呤及高蛋白食物，過敏體質及痛風患者（特別是急性發作期）應盡量少食或不食。

進食小龍蝦後出現3種症狀應立即求醫

醫生亦提醒，進食小龍蝦後24小時內，若出現以下3種症狀，必須高度懷疑是橫紋肌溶解症，應立即求醫。及時治療可快速恢復，若拖延則可能對腎臟造成損傷：

肌肉劇烈痠痛、無力，尤其是四肢部位，活動時痛楚加劇。 尿液顏色明顯變深，呈現濃茶色或醬油色，這是極關鍵的危險訊號。 伴隨噁心、嘔吐、發燒等不適。

資料來源：《光明日報》

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