麻質衫如何清洗不縮水？專家教掌握3招正確護理 告別變形/皺褶

炎炎夏日，麻質衣物因其透氣、吸濕、快乾的特質，成為不少人的必備衣品。然而，麻質衫清洗後極易縮水變形，產生皺褶。其實只要掌握正確的護理技巧，麻質衣物不但可保持原狀，更能隨穿着時間越見柔軟、有質感。綜合UNIQLO JAPAN與乾洗專家近藤ももか的建議，《星島頭條》為大家整理一套簡易實用的麻質衣物清洗指南。

麻質衣物｜特點：易縮水、易起皺、易變黃

麻是一種天然纖維，擁有極佳的吸濕排汗能力，適合潮濕炎熱的氣候。它的纖維強韌耐用，但同時亦有2個主要「弱點」：

遇水易縮：麻纖維吸水後會膨脹，乾燥時收縮，若清洗不當，整體可能縮小約10%。許多麻製衣物會做得稍大，預留縮水空間。專家提醒，清洗麻製品時，必須預設會縮水。 容易起皺：麻質衣物在活動或乾燥過程中容易產生皺褶與起毛粒。 容易變黃：麻質衣物容易吸附污垢，白色麻質衣物的污漬尤其明顯，一般清洗無法去除。

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麻質衣物｜清洗要訣：水溫/脫水是關鍵

只要掌握正確洗滌要點，麻質衣物的護理並不困難：

1. 先閱讀洗滌標籤

每件麻質衣物上的洗滌標示會列明麻含量比例及清洗限制，務必遵從（並非所有材質都可用洗衣機清洗）。

2. 機洗必須用洗衣網及溫和模式

若使用洗衣機，請將衣物放入洗衣網，選擇「手洗模式」或「輕柔模式」，減少水流攪動對纖維的磨擦；使用「時尚衣物專用洗劑」更佳。

3.水溫是關鍵

因為麻質對高溫敏感，熱水會引致嚴重縮水。建議使用30℃以下的溫水或冷水清洗。切勿使用洗澡後的剩水（溫度偏高），以免損傷纖維。

4. 脫水時間要短

麻質衣物脫水時間不宜過長，以免纖維受擠壓變形。脫水完成後應立即取出，切勿放置過久。

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麻質衣物｜如何處理變黃污漬？

麻質纖維孔隙大，容易吸附皮脂、汗水，形成黃斑。建議清洗時使用酵素型漂白劑（對布料較溫和），用冷水或30℃以下的溫水浸泡約60分鐘，有效分解蛋白質污漬。

麻質衣物｜晾曬技巧：陰乾、趁濕拉平

避免陽光直射 ：紫外線或會加速麻質衣物褪色、變黃，應選擇通風良好的陰涼處或室內晾乾。

濕潤時拉平皺褶 ：從洗衣機取出後，趁衣物仍濕潤，用手輕輕將皺褶拉平，尤其是領口、袖口及縫合處。這樣晾乾後皺紋會明顯減少。

自然風乾、忌用乾衣機：乾衣機的急劇高溫可能導致麻纖維縮水，建議自然乾燥、避用烘乾機。

麻質衣物｜去皺良方：熨斗、噴霧器、浴室蒸汽

麻質衣物乾透後出現皺褶是正常現象，可以這樣處理：

蒸汽熨斗 ：晾乾後，可用蒸氣熨斗拉平皺褶，若晾乾後放置不管，皺褶會變得明顯。

噴霧器 ：想減少晾乾後皺褶，建議用噴霧器稍微噴濕，用手拉平皺褶後再用衣架晾乾。

浴室蒸汽：如果沒有蒸汽熨斗/噴霧器，將衣物掛入浴室，利用沐浴時的蒸汽軟化亞麻纖維，再輕輕拉平。

亞麻衣物耐穿舒適，只要避開高溫、縮短脫水、陰乾並適時整燙，就能長久保持良好狀態。若衣物較為名貴或擔心自行清洗損壞布料，建議交給專業乾洗店處理。

資料來源：UNIQLO JAPAN、乾洗專家近藤ももか

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