藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收

家中囤積的過期或剩餘藥物，若隨意丟進垃圾桶或沖入馬桶，當中的化學成分可能滲入土壤及水源，不僅造成環境污染，更會增加抗藥性細菌的風險。綠領行動近日展開「藥餘收集計劃2026」，鼓勵市民將不再需要的藥物交至指定回收點，由環保署轄下化學廢物處理中心作妥善處理，守護社區健康。

藥餘收集計劃｜接受回收藥物/不接受回收藥物

藥餘收集計劃設有明確的回收指引，綠領行動呼籲市民投遞前請先移除紙盒包裝及說明書，以便後續處理：

接受放入收集箱的藥物

膠囊

藥丸

請勿放入的藥物

藥膏

藥粉

藥水

針筒

哮喘藥噴霧

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藥餘收集計劃｜港島/九龍/新界回收點一覽表

妥善處理藥餘，既是對家人健康的負責，亦是對地球的關懷。綠領行動呼籲市民善用社區回收點，將不再需要的藥物帶到以下指定地點：

港島/九龍/新界 46個回收點一覽表

港島區 香港堅尼地城石山街1號A Kennedy 38 會所（只限住戶） 香港薄扶林置富道1-20號置富花園第9座服務處24小時行動組中心（只限住戶） 香港柴灣道233號新翠花園第一座平台客戶服務處 九龍區 旺角太子道西193號新世紀廣場禮賓司 柯士甸道西1號環球貿易廣場禮賓部（只限住戶） 九龍匯民道1號International Gateway Centre禮賓部（只限住戶） 旺角彌敦道688號旺角中心第一座管理處1612-12A室（只限住戶） 尖沙咀漢口道28號亞太中心地下大堂接待處（只限住戶） 深水埗深旺道28號V Walk二樓客戶服務中心 何文田佛光街23號天鑄控制室（只限住戶） 九龍何文田常盛街28號皓畋會所（一）接待處（只限住戶） 觀塘觀塘道388號創紀之城一期一座客戶服務中心（只限住戶） 九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期客戶服務中心（只限住戶） 觀塘海濱道181號One Harbour Square 禮賓部（只限住戶） 觀塘偉業街180號Two Harbour Square 禮賓部（只限住戶） 新界區 沙田沙田正街18號新城市廣場四樓 The Point Gold 禮賓部 新界沙田鄉事會路138號HomeSquare一樓顧客服務中心 沙田正街21-27號沙田廣場L3禮賓部 馬鞍山西沙路600號雅典居會所（只限住戶） 將軍澳重華路8號東港城（商場）二樓顧客服務中心（只限住戶） 將軍澳重華路8號東港城（住宅）會所（只限住戶） 將軍澳唐俊街12號天晉II會所（只限住戶） 將軍澳蓬萊路8號清水灣半島客戶服務處（只限住戶） 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心二樓二座禮賓部 葵芳興芳路223號新都會廣場2座辦公大樓禮賓司 青衣長環街11號海欣花園會所（只限住戶） 青衣寮肚路3號曉峰園平台會所（只限住戶） 香港新界荃灣區馬灣珀麗路8號珀麗灣控制室（只限住戶） 新界荃灣4-30大壩街荃灣廣場3樓顧客服務中心 荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期1/F禮賓部 元朗元龍街9號新時代中城控制室（只限住戶） 元朗元龍街8號新時代廣場會所大堂（只限住戶） 元朗朗日路8號新元朗中心地下大堂（只限住戶） 元朗教育路1號元朗千色匯G/F禮賓部（只限住戶） 元朗青山公路屏山段139號朗庭園會所前台（只限住戶） 元朗和生圍加州豪園住客會所地下（只限住戶） 元朗十八鄉路83號原築會所地下大堂（只限住戶） 元朗牛潭尾路23號葡萄園會所（只限住戶） 新界錦田沙埔青山公路潭尾段18號Park Yoho Club Como 接待處（一期會所）（只限住戶） 新界天水圍天恩路1號YOHO WEST管理處（只限住戶） 屯門鄉事會路83號V city MTR 層顧客服務中心 屯門北石排頭徑1號一期會所P層（只限住戶） 屯門良德街11號寶怡花園控制室（只限住戶） 屯門欣寶路8號NOVO LAND Poolside Club 接待處（只限住戶） 屯門掃管笏管翠路1號星堤會所接待處（只限住戶） 新界屯門青山公路大欖桶400地段康輝路浪/海琴軒會所（只限住戶）

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藥餘收集計劃｜公眾對藥餘處理認知不足

綠領行動曾於2025年4月以網上問卷進行調查，結果顯示大部分市民不知道將藥物倒進馬桶或丟入垃圾桶會對生態系統造成深遠影響，令藥物中的化學成分進入土壤和水源，造成環境污染，並增加抗藥性細菌的風險。

過去一年，藥餘收集計劃於全港不同地點設立回收箱，所收集的藥物全部送往環保署化學廢物處理中心進行高溫焚化，確保藥餘不會進入本地生態系統，有效避免藥物殘留污染環境。

資料來源：綠領行動

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