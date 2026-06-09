藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
更新時間：18:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-09 HKT
家中囤積的過期或剩餘藥物，若隨意丟進垃圾桶或沖入馬桶，當中的化學成分可能滲入土壤及水源，不僅造成環境污染，更會增加抗藥性細菌的風險。綠領行動近日展開「藥餘收集計劃2026」，鼓勵市民將不再需要的藥物交至指定回收點，由環保署轄下化學廢物處理中心作妥善處理，守護社區健康。
藥餘收集計劃｜接受回收藥物/不接受回收藥物
藥餘收集計劃設有明確的回收指引，綠領行動呼籲市民投遞前請先移除紙盒包裝及說明書，以便後續處理：
接受放入收集箱的藥物
- 膠囊
- 藥丸
請勿放入的藥物
- 藥膏
- 藥粉
- 藥水
- 針筒
- 哮喘藥噴霧
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藥餘收集計劃｜港島/九龍/新界回收點一覽表
妥善處理藥餘，既是對家人健康的負責，亦是對地球的關懷。綠領行動呼籲市民善用社區回收點，將不再需要的藥物帶到以下指定地點：
港島/九龍/新界 46個回收點一覽表
|港島區
|
|九龍區
|
|新界區
|
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藥餘收集計劃｜公眾對藥餘處理認知不足
綠領行動曾於2025年4月以網上問卷進行調查，結果顯示大部分市民不知道將藥物倒進馬桶或丟入垃圾桶會對生態系統造成深遠影響，令藥物中的化學成分進入土壤和水源，造成環境污染，並增加抗藥性細菌的風險。
過去一年，藥餘收集計劃於全港不同地點設立回收箱，所收集的藥物全部送往環保署化學廢物處理中心進行高溫焚化，確保藥餘不會進入本地生態系統，有效避免藥物殘留污染環境。
資料來源：綠領行動
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