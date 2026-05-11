政府免費體檢2026｜10大免費體檢及資助計劃 涵蓋牙科婦科大腸癌 即看服務範圍/費用/申請資格

【免費身體檢查/資助檢查】體檢套餐五花八門，價格不菲。其實政府及相關機構推出多項免費或低收費身體檢查服務，涵蓋長者、學生、婦女及各年齡層市民。《星島頭條》整合了10項精選計劃，助你善用公共醫療資源，免費或以低廉價格驗身，守護健康。

年滿65歲的香港居民每年獲發$2,000醫療券，可用於私營醫療機構的預防性及治療性服務，包括身體檢查、疫苗接種、牙科治療及中醫診症等；每年度累積使用滿$1000，最多可獲取1次$500的獎賞，並可用於日後支付特定基層醫療服務費用。政府宣佈將計劃延長至2028年底。醫療券獎賞計劃包括以下醫療服務：

1. 私營基層醫療提供者

涵蓋預防疾病、跟進或監測慢性病症的服務：

西醫：健康評估、驗身、篩檢、防疫注射、處方預防藥物及治理慢性病症等

中醫：健康評估及慢性病症管理等

牙醫：牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等

已登記參與長者醫療券計劃的醫療服務提供者名單，請參閱「醫健通」網站。

2. 慢性疾病共同治理先導計劃

高血壓和糖尿病篩查服務

治療階段的診症、藥物、化驗、護士診所和專職醫療服務

3. 地區康健中心或地區康健站

膝關節痛症及腰背痛症的慢性疾病管理計劃，以及針對心肌梗塞、髖骨折及中風後的社區復康計劃等個人化服務

長者醫療券｜費用

無須額外付費，醫療券由政府在電子健康紀錄系統自動發放。醫健通系統只要錄得累積支付金額達$1,000，獎賞會即時發放，同步以手機短訊通知並提示使用到期日。獎賞的使用期限為下一個年度的年底，逾期作廢，不能累積。

長者醫療券｜申請方式

合資格長者可透過電子健康紀錄系統（eHealth）登記，並於貼有「醫療券計劃」標誌的私營醫療機構使用。

了解更多：哪些大灣區醫院可以使用醫療券和賺取獎賞？

返回目錄

衞生署與非政府組織合作推出「社區牙科支援計劃」，向長者或有經濟困難的弱勢社群提供資助的牙科服務。除了現有提供的口腔檢查、補牙等服務，今年起更新增洗牙、配假牙等資助項目，協助有需要人士提升口腔健康及身體健康水平。

經牙科醫生評估後如情況合適，參加者在180天內可獲以下服務：

口腔檢查

緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）

X光檢查

補牙或拔牙：以每顆牙齒計算為1個「補牙或拔牙配額」（每名計劃參加者最多可獲3個「配額」）

洗牙：每名參加者每365日一次

根管治療（杜牙根）：每名參加者每365日一顆牙齒

移除牙橋或牙冠：詳情待公佈

鑲配活動假牙：剩餘少於20顆牙齒，並獲牙醫評定有進食或咀嚼困難，且能透過鑲配活動假牙而有效修復進食或咀嚼功能之人士，才會獲提供此項資助服務。每名參加者可接受最多兩次服務（於關愛基金「長者牙科服務資助」項目下接受鑲配活動假牙服務亦計算在內），每次須相隔5年或以上。

社區牙科資助計劃｜免費／費用減免

符合以下任一資格的參加者，行政費由政府全數資助：

75歲或以上社署轄下的「長者生活津貼」的受惠人

社署「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一級別收費／共同付款級別）的服務使用者

醫院管理局的「醫療費用減免」合資格人士（全數）

如計劃參加者符合上述資格，每副活動假牙的共付額即為$500。每副活動假牙指上顎或下顎。同時鑲配上顎和下顎活動假牙會視為接受一次服務，而相關費用就以兩副假牙計算。

社區牙科資助計劃｜申請方式

合資格人士可選擇一間已參與計劃的非政府組織牙科診所，自行聯絡該牙科診所或透過註冊社工安排，獲得計劃指定的資助服務。已參與計劃的非政府組織牙科診所名單可參考「社區牙科支援計劃」網站。

了解更多：「社區牙科支援計劃」網站

返回目錄

為預防大腸癌，衞生署呼籲合資格人士50歲起可參加大腸癌篩查計劃。篩查計劃資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查。參加者必須符合以下條件（2026年起）：

年滿50至75歲（1950年至1976年出生者）

持香港身份證或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統 （醫健通）

不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

大腸癌篩查計劃｜免費／費用減免

下列項目由政府全數資助，參加者無須額外付費：

處理你參加計劃的登記程序 大便隱血測試化驗 接觸或聯絡基層醫療醫生，以獲得有關採便的建議，或在有需要時補發兩支採便管 接觸或聯絡基層醫療醫生，以獲知有關大便隱血測試的陰性結果

大腸鏡醫生的收費取決於多個因素。因此，視乎選擇的大腸鏡醫生，或需就「大腸鏡檢查基本服務」包括的項目支付額外費用，但金額不應多於港幣$1,000。

大腸癌篩查計劃｜申請方式

有意參加計劃的人士應先約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如測試結果呈陰性，參加者應於兩年後進行覆檢，計劃詳情如下：

1. 登記電子健康紀錄互通系統 （醫健通）

2. 尋找參加計劃的基層醫療醫生

可按此瀏覽醫生名單或致電3565 6288，亦可留意診所門外張貼的標誌

3. 約見基層醫療醫生

診症當日出示香港身份證或豁免登記證明書

醫生會先評估求診者是否適合參加計劃

簽署同意書，登記加入計劃

獲發參加者資料包，內附大便隱血測試採便管

4. 在家採集大便樣本

5. 把樣本交回指定收集點

6. 由醫生安排，通知大便隱血測試結果

若大便隱血測試結果呈 陽性 ：需再次約見醫生以了解詳情，並經轉介接受大腸鏡檢查。

：需再次約見醫生以了解詳情，並經轉介接受大腸鏡檢查。 若大便隱血測試結果呈陰性：繼續留意是否有大腸癌症狀，每2年再接受測試。

了解更多：大腸癌篩查計劃網站

返回目錄

「慢性疾病共同治理先導計劃」（「慢病共治計劃」）為弱勢社群在醫管局轄下指定普通科門診診所，提供糖尿病、高血壓篩查及血脂檢查服務，確診者可獲得每年最多6次資助診症，資助額最高$1,000。參加者必須符合以下條件：

45歲或以上香港居民 沒有已被確診患有糖尿病或高血壓 已登記加入「電子健康紀錄互通系統」，並成為地區康健中心/站的會員

慢性疾病共同治理先導計劃｜費用

篩查診症、相關化驗及檢查政府會就相關費用提供一次性$196的資助，計劃參加者只需支付一次性最多$120的篩查費用。

1. 診症及藥物：

每次診症，政府會資助部分費用，金額為$166，計劃參加者每次只需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額。政府建議的共付額為$150。

獲取特定藥物名單內涵蓋的藥物及/或最多三天偶發性疾病藥物，無需額外付費。

2. 化驗：

政府會就每項化驗提供部分資助，計劃參加者只需支付共付額。

3. 地區康健網絡專屬護士診所及專職醫療服務：

政府會就每次服務提供部分資助。

計劃參加者只需支付共付額（每次）護士診所：$80、視光師/物理治療師：$150、營養師/足病診療師：$380。

慢性疾病共同治理先導計劃｜申請方式

有意接受預防篩查及護理服務的人士可到18區任何一間地區康健中心或地區康健站接受初步評估，地區康健中心/站會為其登記成為會員，並安排合資格人士至選定的醫管局家庭醫學診所接受服務。

合資格人士若未有已配對的家庭醫生，可聯絡有註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」標籤的家庭醫生診所登記參加「慢性疾病共同治理先導計劃」，並與該家庭醫生進行配對。

了解更多：慢性疾病共同治理先導計劃網站

返回目錄

為中小學生提供年度全面健康檢查，涵蓋生長發育、營養狀況、血壓、視力、聽力、脊柱側彎及心理健康篩查。如有異常，會轉介至專科跟進；另設健康教育和輔導服務，培養良好生活習慣。

衞生署學生健康服務｜費用

參加學生健康服務的學生如屬「合資格人士」可全額免費參加。而不符合資格人士的收費為港幣$615。

衞生署學生健康服務｜申請方式

每學年開學時（9月），本地就讀的學生可透過學校辦理參加手續。

了解更多：衞生署學生健康服務

返回目錄

專為小學生而設，每年提供一次免費口腔檢查及基本牙科治療，成功報名後可享受由每年11月至翌年10月的牙科服務，由合資格的牙科治療師或實習牙科治療師在牙科醫生的督導下提供服務。

預防為本治療：洗牙、塗上窩溝封閉劑等

基本治療：補牙、脫牙等（牙科醫生會視乎需要提供較複雜治療）

急症服務：在服務時間內為突發牙患提供急症處理

學童牙科保健｜費用

合資格的學童須繳付象徵式費用港幣$36 。

學童牙科保健｜申請方式

學童牙科保健服務於2025年開始全面推行「網上報名」。完成網上報名後，家長將收到由 電話短訊繳費通知。家長可進入「衞生署電子收費平台」繳交所需費用。

了解更多：學童牙科保健

返回目錄

衞生署母嬰健康院提供本港兒童免疫接種計劃下的所有疫苗，包括涵蓋大多數常規疫苗，如卡介苗、乙型肝炎、白喉、破傷風、無細胞百日咳、小兒麻痺、肺炎球菌、水痘、MMR等，並附帶定期生長監測及健康諮詢。

兒童免疫接種計劃｜費用

所有疫苗及相關檢查費用全免。

兒童免疫接種計劃｜申請方式

居港初生至5歲兒童可於衞生署轄下母嬰健康院接受免費免疫接種。家長需預先致電或透過網上預約：

1. 預約方式：

電話預約： 致電選定的母嬰健康院。

致電選定的母嬰健康院。 網上預約： 瀏覽家庭健康服務網頁了解安排。

2. 所需文件：

兒童出生證明書（出世紙）。

兒童身份證明文件（如適用）。

針卡（免疫接種記錄）。

父母或監護人身份證。

了解更多：家庭健康服務網頁

返回目錄

母嬰健康院為25歲至64歲曾有性行為的女性提供子宫頸抹片檢查，有效預防及早期發現子宮頸癌。要留下，母嬰健康院只提供子宮頸檢驗服務，並不包括例行婦科檢查。參加者必須符合以下條件：

持香港身份證人士；

25歲或以上，並曾有性行為；

從未接受全子宮切除手術。

子宮頸普查服務｜費用

符合資格人士: $100

非符合資格人士: $205

子宮頸普查服務｜申請方式

可致電或於網上預約，並於指定服務地點提交身份證明文件。

致電衞生署家庭健康服務子宮頸普查服務預約服務及資訊熱線：3166 6631

了解更多：子宮頸普查服務

返回目錄

全港18區均設有「中醫診所暨教研中心」，由醫院管理局、非政府機構和本地大學以三方協作模式營運，讓香港居民能夠以優惠價格看症，部分人士更可以免費使用服務。服務範圍包括中醫內科（包最多5劑中藥）、針灸，部分診所亦提供骨傷或推拿治療。參加者必須符合以下條件：

持有香港身份證的人士，逾期或不再有效者除外

身為香港居民的11歲以下兒童

醫院管理局行政總裁認可的其他人士

所有求診人必須出示有效的身份證明文件正本。不屬於上述類別的人士被定義為「非符合資格人士」。

政府資助中醫門診｜費用

每項服務每次收費定為港幣120元

兩類人士可以免費使用服務：綜援受助人及75歲或以上的長者生活津貼（長生津）受惠人（須出示相關受助通知書才可以豁免收費）

醫療券或折扣均不適用

政府資助中醫門診｜申請方式

直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」流動應用程式（曾於任何一間18區中醫診所登記求診者適用）預約，可預約即日或下一個工作天的門診。

了解更多：政府資助18區中醫門診 兩類人免費睇症

返回目錄

醫務衞生局基層醫療署今年推出「乙型肝炎共同治理計劃」，此計劃為《基層醫療健康藍圖》的重點措施，目標是及早識別社區中的慢性乙型肝炎患者並長期跟進，以減低他們出現肝硬化和肝癌等嚴重併發症的風險。參加者必須符合以下條件：

1988年（即初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射計劃之推出年份）或以前出生的香港居民；

其家庭成員（包括父母、兄弟姐妹及子女）或性伴侶為慢性乙肝患者；

沒有確診患有慢性乙型肝炎、無相關病徵的合資格人士。

持有香港身份證的人士，逾期或不再有效者除外

乙型肝炎共同治理計劃｜費用

政府採取「定額資助」模式，參加者只需支付指定的「共付額」，其餘由政府資助。若確認患有慢性乙型肝炎，治療階段的資助金額/收費詳情如下：

診症：每年最多4次資助診症，每次共付額由家庭醫生釐定（政府建議$150） 藥物： 如獲處方計劃「基本藥物名單」內的乙肝藥物，費用全免。每次診症可獲最多3天偶發性疾病藥物，無需額外付費。 化驗：按需要獲資助相關檢查，需支付指定共付額 專職醫療服務：

護士診所每次共付額$180

視光師／物理治療師每次$150

營養師／足病診療師每次$380

乙型肝炎共同治理計劃｜申請方式

合資格人士可於2月7日起，透過以下途徑報名：

登記會員：前往各區的地區康健中心或地區康健站，登記成為會員，並同意加入「醫健通eHealth」的電子健康系統。 快速測試：地區康健中心職員會先安排合資格人士接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試。 進一步化驗：若快速測試結果呈陽性，參加者可獲政府資助參與第2次抽血化驗（6個月後），共付額為$180。 配對醫生：參加者可自行選擇參與計劃的家庭醫生，開展後續治療與管理。

了解更多：乙肝共治計劃｜參加者可獲免費快測/資助診症

返回目錄

延伸閱讀：香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠