暴雨下多區網購包裹淋雨變爛貨！研究揭表面細菌量比廁板多6倍 教5招安全拆件

近日不時下暴雨，日前更發出紅色暴雨警告。有網友在社群平台發布圖片，相中被攞放在街頭、疑似拼多多包裹的紙皮盒被淋濕，外部嚴重變形，並已破損。當中更有番薯從箱內掉出，有網民笑言「擺戶外嘅係派俾步兵送上門，預咗日曬雨淋，唔好懶，拼多多一定係自提點攞先安全」。

多區網購包裹淋雨損毀 細菌量比馬桶多6倍

最近有網民在社交平台 Threads 上載相片，圖中疑似拼多多包裹被攞放在街頭，包裹被雨水淋濕嚴重變形，裏面的貨品從箱內掉出。有網民留言分享經驗，「試過朝早經過樓下間自提點，個送貨既人將啲貨掉入去人地個門口當垃圾咁掉，同埋我個區擺貨既位置都好污糟，就咁擺係地下慢慢分貨」，亦有網民擔心包裹的衛生問題，「雨水仲乾淨過入面啲野」。

拆包裹後揉眼睛致腹瀉兼生蛇上眼

事實上，快遞包裹的衛生問題的確值得注意，綜合《央視網》等內媒報道，浙江杭州一名女子在拆完快遞後，用手背揉眼睛。起初她的左眼周圍僅輕微發紅並有灼痛感，到了晚上，疼痛加劇，眼周皮膚更冒出小水皰。女士趕緊就醫，最終確診為「眼部帶狀疱疹」。

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醫生解釋，女士的病症並非直接由快遞包裝上的病毒感染所致，真正的病因是她體內早已潛伏的「水痘帶狀疱疹病毒」被激活。醫生指出，小時候感染過水痘，帶狀疱疹病毒會長期潛伏在神經節內，當身體因捱夜、勞累、壓力等因素導致免疫力顯著下降時，這些處於休眠狀態的病毒就會被再次激活，沿著神經纖維移動到皮膚表面，引發疼痛和水疱。

包裹細菌比馬桶多6倍 5招安全拆包裹

據《保健時報》引述的研究顯示，即使是送到收件人家門口的小型包裹上的細菌數量，也可能比一般的馬桶座圈上的細菌數量多出6倍；而大盒子的細菌數量，可能是家中廚房水槽裡潛伏的細菌數量的11倍。專家指出，各種快遞包裝材料可能是由回收料再加工做成，極可能殘留大量有害物質，影響健康。為保障健康，國家應急廣播及多位專家提出以下安全取件建議：

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5招安全拆包裹

室外拆件：盡量在屋外通風處拆快遞，避免在室內密閉空間直接接觸包裝。

使用工具：用剪刀拆封，避免徒手撕扯或用嘴咬。

立即洗手：處理完快遞後，立即用流動水和肥皂洗手。

佩戴手套：建議佩戴一次性手套拆件，尤其是從人流量大的驛站取件後。

減少接觸：在流感高發季，盡量減少與快遞員面對面接觸，避開取件高峰期。

資料來源：Threads、綜合資料

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