廚房驚變「小蚊滋災難」？專家教路「蘋果醋＋洗潔精」自製滅蠅陷阱 附完整教學

每逢本港炎熱潮濕的盛夏，廚房便極易引發「小蚊滋災難」。不少市民發現，家中明明關好紗窗，卻莫名其妙湧現大量果蠅。事實上，這些果蠅通常是跟隨從街市或超市買回來的水果表皮，以隱蔽蟲卵的形式被帶回家中孵化，又或是受到廚房鋅盆、廚餘發酵的強烈氣味吸引而來。想快速將其消滅，市民可利用果蠅對發酵氣味的執著，利用「2件東西」自製天然陷阱！

直擊果蠅驚人繁殖力

香港家居最常見的品種為「黑腹黃果蠅」（Drosophila melanogaster），成蟲體長僅約 2 至 3 毫米，身體呈偏黃褐色。牠們的嗅覺極度敏銳，只要家中有熟透的水果或未加蓋的廚餘，短短數天內就會瘋狂繁殖。若發現垃圾桶或鋅盆周邊出現這類小蟲，代表孳生源就在附近。

果蠅的繁殖速度在夏天室溫（約 25℃ 至 30℃）下極為驚人。從蟲卵孵化成幼蟲（蛆）、結蛹到羽化為成蟲，整個生命週期只需要短短 8 至 10 天。成蟲羽化後大約 8 小時即可交配，1 至 2 天內便開始產卵，而其壽命可達一個月以上。一隻雌性果蠅一生能產下多達 500 顆卵，這解釋了為何只要有一隻飛進屋內，數天後數量便會呈幾何級數爆發。

3大超簡單自製果蠅陷阱教學

除了購買市售的產品外，市民利用家中現有的材料，亦能輕鬆自製高效的滅蠅工具：

1、蘋果醋洗潔精陷阱

首先準備一個乾淨的淺杯或切開的塑膠樽底，倒入蘋果醋、果醋或喝剩的啤酒，因為發酵的水果酵素與酒香對果蠅有致命吸引力。若家中沒有醋，亦可用一塊香蕉皮或熟透的水果切片加少許水代替。接著，在液體中滴入 2 至 3 滴廚房洗潔精並輕輕攪拌均勻，洗潔精能破壞水的表面張力，果蠅一旦試圖停留在水面覓食，便會立刻沉入水中淹死。最後在杯口緊緊封上保鮮紙，用牙籤在表面戳出數個小洞，放置於廚餘桶或鋅盆旁即可。小洞能讓醋香散發，果蠅鑽入後便無法飛出。

2、天然精油防護棉球

果蠅對刺激性氣味十分反感。市民可將薄荷、尤加利、丁香或香茅等天然精油滴在棉球上，放置於果蠅經常出沒的區域作自然驅趕，能有效減少果蠅聚集與產卵的機會。不過專家提醒，精油揮發極快，此方法只能作為短暫的防避措施，無法根殺果蠅，必須配合環境清潔才能治本。

3、善用黃色黏蠅紙

市民亦可在生果盤、廚餘容器或垃圾桶旁邊，直接擺放幾張黃色的黏蠅紙。由於果蠅對黃色具備一定程度的趨光與趨色性，牠們很容易會主動停靠在紙上而被黏住，日常只需定期更換即可。

其他建議：

4、捕蚊燈與市售誘餌的功效真相

不少人會嘗試使用紫外光捕蚊燈來消滅果蠅，但臨床發現其效果極差。果蠅雖然具備輕微趨光性，但牠們覓食核心依靠的是「嗅覺」而非視覺，捕蚊燈通常只能電死一般家蚊、蕈蚋或蛾蚋，盲目開燈無法根治果蠅。相比之下，市售的果凍膏狀誘餌配方較為精準，且含有微量殺蟲成分，加上膏狀設計不易傾倒溢出，比較適合放置於客廳或飯廳。

5、化學殺蟲劑

如果想快速解決眼前的飛蟲問題，市面上亦有果蠅專用殺蟲劑，這類產品多數含有尤加利或檸檬精油等成分。雖然殺滅效果迅速，但適用範圍有限。市民必須注意，嚴禁對著流理台的餐具、砧板或未加蓋的食物噴灑，以免造成二次污染。

日常防果蠅4大建議

洗淨冷藏： 從街市買回來的生果，應徹底清洗表皮（洗擦掉可能存在的蟲卵），並盡量放入雪櫃冷藏。

廚餘加蓋： 家中廚餘務必當天打包處理，垃圾桶必須加蓋。

定期通渠： 排水孔和鋅盆管道是油垢黏膩的溫床。定期使用溫水配合小蘇打（汽打粉）沖洗管線，徹底破壞管壁的有機生物膜，能有效斷絕蟲卵孵化。

尋求協助： 若已落實嚴格的居家清潔與水管疏通，家中依然有大量飛蟲源源不絕地湧出，可能代表廚房隱蔽位置有喉管破裂，或廚櫃木作底層已腐爛受潮，建議委託專業的除蟲公司進行源頭探勘。

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日本廚師建議：先清洗再包裝