冷氣點樣吹更慳電？拆解最佳風向：水平吹Vs向下吹 涼得快又均勻

炎炎夏日，冷氣是港人必備的電器。各位「高級大人」又知不知道如何享受清涼同時慳電費？有日本家事達人分享一則冷氣風向的省電問題，顛覆了許多人「冷氣要向下吹才涼」的傳統觀念，在社交網引發熱話。

冷氣風向水平吹 Vs. 向下吹？

日本生活智慧與家事達人くらしの知恵近日在個人X專頁分享到底冷氣風向要如何吹——風向朝下還是風向保持水平，哪個更省電？くらしの知恵指出，正確答案竟然是水平方向。

冷空氣自然下沉 水平送風更均勻

為什麼水平風向反而更省電？原來關鍵在於「冷空氣會積聚在低處」的特性：

當冷氣葉片調整為 水平方向 時，吹出的冷空氣會先沿著天花板流動，然後均勻地慢慢向下擴散。這樣可以有效減少室內「上熱下冷」的溫度不均現象，讓整個房間更快達到設定溫度，從而節省電力。

若風向朝下，冷空氣直接吹向地面，雖然下半部空間很快變涼，但堆積在天花板附近的熱空氣卻無法散去，導致室內溫差大，反而更加耗電。

くらしの知恵指出，如果冷氣風向保持水平，同時開啟循環扇，可以加速室內空氣流動，讓冷空氣更均勻分佈，進一步提升效率。

日系大廠官方認證

事實上，這項技巧完全符合物理學中「熱空氣上升、冷空氣下降」的自然現象，並獲得Panasonic等日系冷氣品牌的官方認證。在它們的官方網站「常見問題」中，一般建議用戶在製冷/除濕模式時，風向會保持水平或微上，避免冷風直接接觸人體。

自動模式更聰明：強弱風交替

くらしの知恵指，冷氣機在將室內溫度降至設定值的過程中，用電量最高。若冷氣設為「自動運轉模式」，會先以強風快速降溫，當接近設定溫度時自動切換為弱風，保持溫度穩定。這是最有效率的運作方式，值得大家善用。

【同場加映】冷氣慳電攻略！日本節目實測：強風比低溫更省電 每月慳30港元 原理是甚麼？

「強風」比「低溫」更消暑又省電費

有日本節目實測不同冷氣模式下的降溫效果，原來開「強風」比「低溫」更消暑又慳電費：

溫度調低1度：調低溫度15分鐘後，身體溫度依然較高，無法有效散熱。

強風模式：增加風量15分鐘後，身體明顯降溫。

專家指出，要讓身體感覺涼爽，與其把溫度調低1度，不如將風量調強更為有效。增強風量能促進空氣流動，帶走身體表面的熱量，從而產生清涼感。

因為增強風量雖然風扇噪音較大，但耗電量反而較少；調低溫度則會對室外機的壓縮機造成負擔，耗電量大幅增加。

資料來源：くらしの知恵

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