不鏽鋼保溫杯忌裝奶茶咖啡？恐生鏽/隨時爆開！用1物清洗易腐蝕內壁

天氣酷熱，不少人將凍飲直接倒入不鏽鋼保溫杯。不過，這種習慣隨時會引發危險。有專家指出，保溫杯有3大裝飲品禁忌，裝錯不但會破壞內壁生鏽，更可能導致液體爆開噴出。許多人常用來洗茶漬的1款常見清潔用品，更是腐蝕保溫杯的元兇。

不鏽鋼保溫杯忌裝3大飲品 恐生鏽/隨時爆開

根據日本媒體《Yahoo! JAPAN》報道，擁有超過25年主婦經驗、曾任家務助理的家政達人Mami（マミ）分享，近年不鏽鋼保溫杯的技術已發生翻天覆地的變化。以往碳酸飲品和運動飲品被視為保溫杯的絕對禁忌，但現時許多製造商已為產品加上特殊塗層，令市面上出現越來越多可裝碳酸及可裝運動飲品的新款保溫杯。因此，她建議大眾使用前應先仔細閱讀說明書，確認保溫杯的適用範圍。

不過Mami警告，即使技術不斷進化，一般標準的不鏽鋼保溫杯，仍有3大類飲品屬於絕對禁忌：

不鏽鋼保溫杯忌裝3大飲品

1.奶茶、咖啡牛奶等乳製品

牛奶及其他乳製成分極易變壞，若長時間放置在密閉的保溫杯中，內部會發酵並產生大量氣體。在最壞的情況下，內部氣壓飆升會導致壺蓋卡死無法打開，甚至令裡面的液體突然爆開噴出，極度危險。

2.果汁（例如橙汁）

果汁中含有酸性物質，會腐蝕不鏽鋼內壁，引致生鏽。此外，若果汁中的果肉殘渣卡在杯蓋的密封膠圈中，亦會破壞密封性，造成漏水問題。

3.湯品

若不是專用湯壺，不適合盛裝熱湯。這類湯水含鹽量極高，是導致不鏽鋼生鏽的主要元兇。若要盛裝湯水，請務必選購內壁密封性較強的湯品專用保溫壺，以防止鹽分積聚破壞金屬。

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忌用1物清洗易腐蝕保溫杯內壁

除了裝錯飲料之外，其實很多人自以為正確的清潔方式，也可能默默傷害保溫杯。Mami指出，許多人為了解決保溫杯內壁的頑固茶漬，會倒入廚房常見的氯系漂白劑浸泡一整夜。實際上，氯系成分會嚴重腐蝕不鏽鋼，徹底損壞杯身內部，正確去茶漬方法如下：

應使用不會傷害金屬的氧系漂白劑，例如OxiClean。

雖然杯身內壁忌用氯系漂白劑，但如果拆卸下來的橡膠密封圈出現難聞異味或變色發霉，則可以使用它來消毒。Mami建議使用泡沫型的氯系漂白劑，如廚房泡沫漂白劑，因為泡沫能精準吸附在充滿縫隙的污垢上，在短時間內徹底消毒。

此外，近年部分新款保溫杯的說明書已標明可以使用泡沫漂白劑清潔杯內。因此，即使液態氯系漂白劑不安全，泡沫型產品在某些新款產品上卻可能適用，因此在清洗前，務必仔細閱讀該型號的使用說明書。

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