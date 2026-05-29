「浪姐」宿舍疑甲醛超標 曾沛慈等女星喉嚨痛流鼻血 節目組曬出合格證｜附甲醛中毒症狀

【乘風2026/浪姐7】近日網上流傳，大熱節目《乘風2026》的女星宿舍甲醛超標，引發多名女星身體不適。節目組迅速發表聲明否認，更曬出檢測合格證明，強調符合安全標準。到底吸入甲醛，有甚麼即時反應？甲醛中毒又有甚麼症狀呢？

「浪姐」宿舍疑甲醛超標 多名女星身體不適

昨日，「浪姐宿舍 甲醛」登上內地微博熱搜。有網民發現，住在同一宿舍的曾沛慈、閔清子、孫怡、謝楠、范瑋琪等女星，短期內相繼出現喉嚨痛、聲沙、反覆流鼻血、生眼挑針（針眼）等症狀。其中曾沛慈更確診急性咽喉炎，更被拍到練習時忽然流鼻血，熟練地按壓止血，令粉絲擔憂。有醫學界人士分析，短期接觸甲醛的典型反應正是黏膜刺激及呼吸道損傷，與上述症狀高度吻合。

節目組回應：檢測結果合格

節目組表示，宿舍為使用多年的聖爵菲斯酒店垂釣別墅，錄影場地為樂田智作馬欄山視頻文創基地；已分別於4月2日及5月7日委託第三方專業機構進行室內空氣品質檢測，結果顯示甲醛含量低於參考限值（0.08mg/m³），苯、甲苯、二甲苯等其他項目亦符合標準。節目組強調將參賽者的健康放在首位，感謝外界監督。

甲醛中毒｜吸入症狀、濃度與即時反應一覽表

甲醛揮發性高，主要通過呼吸進入人體，其次才是皮膚接觸；可引致急性或慢性過敏反應，長期高濃度暴露甚至會增加患癌風險。港大醫學院資料顯示，吸入甲醛有以下症狀：

刺激鼻子、眼睛和喉嚨

眼結膜充血、眼睛紅腫、視力模糊

呼吸困難、 呼吸聲粗重

喉嚨沙啞、講話乾澀暗啞或濕膩

皮膚損傷

頭暈、頭痛、乏力等全身症狀

孕婦若吸入或接觸到高濃度甲醛會危害胎兒，造成畸胎

台北榮民總醫院毒物科楊振昌醫生分析，吸入不同濃的甲醛，身體會有不同即時反應：

甲醛濃度 吸入後身體即時反應 0.1 ppm 眼睛癢/刺激眼睛、流眼水、喉嚨痛、口乾、咳嗽、呼吸困難 0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出現呼吸道刺激及氣喘 0.3-0.8 ppm 大多數人會聞到刺鼻氣味 1-2 ppm 所有人會感到輕微刺激 2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉嚨刺痛 4-5 ppm 明顯黏膜刺激，一般人可忍受10至30分鐘 10 ppm 多數人只能忍受幾分鐘 10-30 ppm 咳嗽、胸悶、呼吸困難、哮喘、流淚不止 50-100 ppm 數分鐘內可致肺水腫、肺炎、胸悶、頭痛、心悸、眼睛灼傷，嚴重可致命

甲醛中毒｜長期接觸有健康風險、會致癌

長期吸入低濃度甲醛可能引發氣喘、呼吸道刺激及肺功能下降。亦可導致接觸性皮膚炎（刺激性或過敏性），出現皮膚刺痛、紅疹、濕疹（常見於手肘、腳、臉及頸部）。誤服甲醛可致噁心、嚴重嘔吐、口腔及胃部疼痛、腹瀉、血尿、頭暈、昏迷，甚至因呼吸衰竭致死。

另外，甲醛會增加患癌風險，聯合國轄下的國際癌症研究署（IARC）已將甲醛定為「一級致癌物」，有機會引起鼻癌及血液科腫瘤。

鼻咽癌 ：多項研究顯示，暴露劑量愈高，患病風險愈高

：多項研究顯示，暴露劑量愈高，患病風險愈高 白血病：部分研究發現職業暴露（如病理學家、殯儀館員工）與白血病有關

甲醛中毒｜4招減少家居甲醛

建議裝修後將單位空置一段時間，積極採取以下措施，加速甲醛散去：

選購家具：購買前了解產品是否含甲醛；敏感人士可選原木家具或「外觀級」合板（釋出量較低）。 保持通風：新家具入屋後，打開窗戶及使用風扇；平時不開冷氣時也應保持空氣流通。 控制溫濕度：甲醛在溫、濕度升高時釋出量增加，可使用冷氣或抽濕機調節。 種植植物：如波士頓腎蕨、菊花、竹蕉、常春藤、白鶴芋、虎尾蘭、觀音粽竹、粗肋草、黛粉葉等，有助吸收甲醛。

資料來源：港大醫學院、毒物科醫生楊振昌

延伸閱讀：網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬

---