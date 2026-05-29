極端酷熱｜夏天瞓覺冷氣要開幾度？專家揭「頭部涼爽」最關鍵 風扇吹身竟是錯誤做法？

天氣極端酷熱，不少港人大呻正處於「SS級」的「地獄級炎熱」，驚呼「熱到溶」，吹風扇都出汗，連想仿傚前香港天文台台長林超英「零冷氣入睡」都難以做到！

到底睡覺時，冷氣開幾多度最好？專家提醒，原來冷氣溫度要以「頭部涼爽」為首要考慮，否則身體難以真正休息。而開冷氣時，用風扇直接吹身，竟然是錯誤做法？

冷氣設定24至25°C 配合被子保暖身體

日媒報道，東京疲勞與睡眠診所院長梶本修身指出，大腦是人體產熱最多的器官，也是自主神經系統的中心。讓大腦降溫休息，身體才能獲得充分休息。夏季人們容易疲勞，因為大腦需要發出大量指令（如排汗），消耗極大。

【同場加映】睡覺長吹風扇恐傷身 易致咳嗽/肌肉痠痛 醫生教4招安全吹風扇

大腦和身體對舒適溫度的要求不同：大腦約23°C，身體約26°C。為平衡兩者，建議：

睡覺時將冷氣設定在24至25°C，並將定時器調至早上才關機。

重點是讓頭部降溫、身體保暖，因此應蓋上被子睡覺，必要時甚至可使用冬季厚被。

呼吸法為大腦降溫：吸3秒、停4秒、呼5秒

大腦的自主神經中樞靠近鼻腔，最有效的降溫方法是吸入清涼空氣。專家推介以下呼吸法：

用鼻子緩慢吸氣3秒 忍住呼吸4秒 用嘴巴慢慢呼氣5秒 重複3次，有助大腦降溫

【同場加映】夏天一吹冷氣即頭痛 恐是中暑先兆！吃6種食物超有效散熱 每天要喝多少水？

7個貼士提升夏季睡眠質素

穿長袖長褲睡覺：有助吸汗，讓汗水蒸發以調節體溫，最好選用吸濕快乾物料。 避免穿襪子：襪子會阻礙腳底排汗，建議改用保暖腿套。 不要讓電風扇直吹身體：即使風扇有旋轉功能，也只能吹到一側，會令身體誤關汗腺，妨礙體溫調節，可能導致失眠。開冷氣時，應使用電風扇循環室內空氣，而非直接吹身。 睡房保持完全黑暗。 睡前逐漸調暗客廳燈光（如轉用暖光或間接照明）。 洗澡後避免使用智能手機，亦不宜帶手機浸浴，以免大腦過熱。 睡前不要喝酒，酒精會使睡眠變淺。

資料來源：MBK

延伸閱讀：消暑補水食物｜天氣熱口乾易脫水中暑 推介番茄絲瓜9大消暑補水食物

---