微波爐安全指南｜叮錯隨時爆炸/冒火花 即睇10種「唔叮得」食物 附正確處理方法

微波爐是現代人的好幫手，尤其對於忙碌的上班族，只需幾分鐘便能加熱冷凍食品或剩菜，輕鬆簡單又一餐。然而，並非所有食物都適合「叮熱」，某些食材如果誤放，不僅可能破壞營養，更可能引發火花、爆炸，分分鐘威脅家居安全。

微波爐使用安全：10種不宜加熱的食物

微波爐的確為生活帶來極大便利，以下整合了10類不宜放入微波爐的食物，提供更安全的替代方案。只要多花幾分鐘，用正確的方式處理，便能同時保證健康與廚房安全。

1. 提子：小心產生等離子火花

提子雖然是美味的水果，但絕不能放進微波爐。營養師解釋，當提子被切成兩半而皮仍相連時，微波會在其內部產生電磁波口袋，形成等離子體，看起來就像小火苗。這不僅危險，還可能引發微波爐內的火花。

正確處理：提子適合常溫食用，或冷凍後當作清爽點心。

2. 生雞蛋：咬下去可能爆炸

生雞蛋在微波爐中加熱時，內部壓力會急速上升，導致雞蛋爆炸。營養師提醒，即使拿出來後咬下的瞬間，蛋黃也可能在口腔內爆開，造成燙傷甚至影響聽力。

正確處理：只加熱已煮熟的去殼蛋製品，例如意大利蛋餅或炒蛋。

3. 加工肉品：釋放有害物

香腸、火腿、煙肉等加工肉品經微波加熱後，會形成「膽固醇氧化產物（COPs）」。研究顯示，這類物質比普通膽固醇更具破壞性，容易促進動脈粥樣硬化及冠狀動脈疾病，對心臟健康構成風險。另外，煙肉等高油脂加工肉，用微波加熱易發生油脂噴濺。

正確處理：採用其他傳統烹調方式，如蒸煮或平底鍋加熱。

4. 紅蘿蔔：礦物質可能引發火花

紅蘿蔔在生長過程中會從土壤吸收鐵、鎂、硒等礦物質，營養師解釋，這些金屬元素在微波爐中可能產生「電弧」（火花）。熱狗亦因鹽分和添加物分佈不均，同樣有機會出現火花。

正確處理：用滾水焯熟、蒸煮或炒熟。

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5. 母乳／配方奶／牛奶：熱點燙傷口腔

微波爐加熱液體極不均勻，容易在牛奶中形成局部「熱點」，溫度遠高於其他部分。不論大人或嬰兒飲用時，都可能燙傷口腔和喉嚨，非常危險。

正確處理：如果要餵奶給嬰兒，可將奶樽放在流動的熱水管下沖1至2分鐘，或將奶樽浸入熱水中慢慢加熱至微溫。

6. 生肉：加熱不均易藏細菌

用微波爐烹調生肉並非完全不可取，但要留意微波爐加熱生肉時，常出現受熱不均的問題，均勻性不如傳統焗爐。尤其是雞肉，若某部分未達攝氏74度，便無法有效殺滅沙門氏菌等病原體，增加食物中毒風險。

正確處理：如果選擇用微波爐烹調生肉，必須以食物溫度計確認肉類不同部位的溫度，確保整體受熱均勻。

7. 羽衣甘藍／綠葉蔬菜：礦物質引發火花

美國國家公共電台（NPR）的記者曾把羽衣甘藍放入微波爐烤熱，結果菜葉冒火花，電流增大，微波爐發生爆炸。因為生的綠葉蔬菜（如羽衣甘藍、菠菜）富含鐵、鎂等礦物質，這些元素有機會在微波爐中與電磁場作用，可能產生火花，甚至引發火災。已煮熟的蔬菜由於礦物質含量降低，風險較小。

正確處理：已煮熟的綠葉蔬菜可用微波爐重新加熱；生蔬菜則建議用焗爐或炒鍋烹調。

8. 帶殼海鮮：壓力爆裂風險高

螃蟹、蝦、貝類等帶殼海鮮的外殼猶如密封容器。微波加熱時，內部水分蒸發產生大量水蒸氣，外殼阻止排出，壓力急升導致爆裂。此外，蛋白質受熱不均可能生成有害物質。

正確處理：先將海鮮去殼，或採用蒸、煮、炒等傳統烹調方式。

9. 水：過熱沸騰造成嚴重燙傷

水並非不可以用微波爐加熱。而是水在微波爐中可能出現「過熱」現象，溫度超過沸點並形成「熱點」。一旦從微波爐中移動杯子，水有可能會突然猛烈沸騰噴濺，導致嚴重燙傷，非常危險。

正確處理：用熱水壺或明火煮水。

10. 醬料：受熱不均易「爆開」

就像水一樣，番茄醬、意粉醬等濃稠醬料在微波加熱時，表面下容易形成高溫熱點。當受熱不均時，醬料會突然「爆開」，燙傷雙手並弄髒微波爐。

正確處理：在爐上用小火加熱，同時攪拌，使溫度均勻上升，避免產生熱點。

資料來源：註冊營養師Gabrielle McGrath、美國國家公共電台（NPR）、LG Taiwan

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