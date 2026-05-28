炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略

炎夏持續，為慳電費，不少人短暫外出會隨手關冷氣，但原來這舉動隨時更耗電。有專家教掌握最佳開關時機，真正做到慳錢慳電。另外，戶外必備的3類降溫神器，若使用不當，分分鐘弄巧反拙增加中暑及隱性脫水風險。

短暫外出要關冷氣嗎？專家教冷氣最佳開關時機

安裝與維修冷氣師傅「企鵝叔叔」在其Instagram專頁發布影片指出，不少人誤以為頻繁開關冷氣能節省電費。但事實上，冷氣在剛啟動的一瞬間，壓縮機需要全力運轉，負荷極大。他形容這就像「剛起床還沒喝咖啡，被叫去跑步一樣累」。因此，對變頻冷氣而言，反覆啟動才是最耗電的元兇。

「企鵝叔叔」建議，若市民只是短暫外出約1小時，讓冷氣維持低速運轉，反而比關機再重開更為慳電；但若外出時間長達3小時或以上，則建議直接關機。此外，若家居環境隔熱效果較差，或室內長時間受陽光直射，冷氣重新啟動時便需要消耗更多電力來降溫。在這種情況下，短暫外出時不關冷氣，可能更具節能效益。

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3類降溫神器使用攻略 常用冰涼噴霧易中暑？

當市民離開冷氣環境到戶外時，幾乎人手一款「降溫神器」。然而，若使用不當，隨時可能弄巧反拙，增加健康風險。日本電視節目《Nスタ》早前邀請了急救醫學專家、杏林大學教授山口芳裕，拆解3大常見消暑神器的使用風險及注意事項：

3類降溫神器使用攻略

1. 涼感產品

包括涼感濕紙巾、冰涼噴霧，皮膚表面會頓時感到冰涼，但實際上對降低體溫的作用十分短暫。這容易製造已經降溫的錯覺，反而會增加中暑的風險。

2.手提風扇

雖然能透過加速汗水蒸發來達致降溫效果，但同時亦意味著身體水分正加速流失。若長時間對著身體吹風，可能會在不知不覺間導致脫水。

3. 冰感頸環

這類產品能把頸部溫度降低且可重複使用，不過長期使用冰感頸環有液體滲漏的風險；由於經常重複穿戴及除下，頸環在反覆變形下容易破裂。雖然內裡的油對健康無害，但若接觸到皮膚，仍有機會引起皮疹。

此外，若頸環沾上化妝品、防曬霜或汗水，會加速其表面物料老化。因此，每次使用後必須徹底擦拭乾淨，不使用時應存放在陰涼處，避免陽光直射。在再次使用前，亦應先檢查頸環解凍後是否有破損滲漏。

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中暑/熱衰竭會出現甚麼症狀？

根據衞生防護中心資料，人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況。

熱衰竭的徵狀包括頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等。當體溫升至攝氏四十一度或以上時，患者更會出現全身痙攣或昏迷等現象，稱為中暑。若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。

9招預防中暑/熱衰竭

建議經常留意天文台發出的天氣警告，並採取以下措施：

穿著淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱。

帶備並補充足夠的水，以防脫水。

避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的飲品，因這些飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失。

避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞都會額外消耗體力。

最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。

在室內活動時，應儘量打開窗戶及以風扇或空氣調節系統保持室內通爽涼快，避免在潮濕悶熱的環境下進行劇烈運動。

調整工作安排，在較涼快的時段工作。如必須在炎熱環境下工作，儘可能在工作地點加設遮蔭，配以循序漸進的工作速度，並於定時在涼快處休息，讓體力回復。

不應留在停泊的汽車內。

進行活動時若感不適，應立刻停止，並儘快求診。

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