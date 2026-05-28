冷氣室外機散熱慢點算好？日本公開爆紅「水桶降溫法」只需「2件法寶」電費即減半！

香港天文台預測，本港地區今日天氣大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界地區更會再高一兩度，吹和緩南至西南風。展望未來一兩日，日間依然大致天晴及持續酷熱。面對炎熱高溫，不少香港市民都選擇躲在冷氣房內避暑，但同時又擔心收到電費單時會「荷包大出血」。對此，日本自衛隊東京地方協力本部早前在社交平台分享了一個省電妙招，宣稱只需「2件法寶」，就能簡單為機器降溫，甚至能讓冷氣電費「減半」，隨即引起網民熱烈討論。

室外冷氣機「中暑」超耗電

根據日媒報導，自衛隊指出冷氣電費飆升的關鍵原因之一，其實是安裝在室外的冷氣機「中暑」了。當室外機受太陽直射、環境溫度過高時，其散熱效率便會大幅下降，迫使冷氣機必須長期處於全力運轉狀態，電費自然隨之暴漲。為此，自衛隊推薦了「魔法水桶」降溫法，利用科學原理幫助室外機散熱，從而減輕冷氣負擔。

日本自衛隊「魔法水桶降溫法」方法公開

這個妙招的原理非常簡單：先將水桶裝滿水，把一條長毛巾浸濕後，將其中一端放進水桶內，另一端則引出並掛在室外機上。透過「毛細現象」，毛巾會源源不絕地將水分輸送到室外機表面，當水分蒸發時便會帶走熱量，達到物理降溫的效果。然而，為免操作不當弄巧成拙，市民嘗試時務必遵守以下3個重點：

重點一：水桶切勿直接放機頂

盛滿水的水桶具有一定重量，自衛隊提醒切勿將水桶直接放在冷氣室外機的機頂上，否則可能刮花機身或引致機殼生鏽。正確做法是應先在水桶下方鋪設「通風墊」或「耐震墊」作隔絕。

重點二：毛巾必須掛對散熱位置

很多人誤以為只要將毛巾隨便搭在機頂即可，但自衛隊強調，真正需要降溫的核心部位是室外機的「背面」。因此，市民應將濕毛巾垂掛在背面的網格處，當散熱風扇抽動空氣時，便能順流自然散热，而非僅僅為頂板降溫。

重點三：遇上颱風強風必須撤除

由於香港夏日不時受熱帶氣旋吹襲，自衛隊特別提醒，當颱風來臨或遇上強風惡劣天氣時，必須立即將水桶及毛巾撤除。否則水桶極易被強風吹倒甚至吹落街，造成高空墜物的危險或令冷氣機嚴重損壞。市民在日常好天時不妨嘗試此方法，既能保護荷包，又能延長冷氣壽命。

資料來源：tokyo_pco

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