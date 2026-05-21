毒廚具｜醫生警告3種廚房用品應即棄 鋁鍋恐增腦退化風險 即睇安全替代品

廚具是下廚的靈魂，然而部分看似方便耐用的廚具，原來暗藏健康危機。台灣腎臟科醫生顏宗海警告，有三種常見廚具應避免使用，否則長期下來可能將毒素與細菌吃進體內，嚴重甚至增加腦退化風險。



第1種：鋁鍋——輕便但釋出有害金屬

鋁鍋的優點是輕身、傳熱快，使用方便。但長久使用下，鋁鍋會釋出鋁質，可能污染食材並被人體吸收。鋁可經腎臟隨尿液排出，但對於需要洗腎的患者，體內鋁質可能無法順利排走。當鋁累積過多，可能造成骨病變，甚至引發腦退化。

3種毒廚具應即棄

第2種：生銹鐵鑊——微生物溫床

家用鐵鑊若使用頻率不高，容易氧化生銹。銹蝕位置會隱藏微生物，形成衞生問題。即使看似耐用，一旦出現銹漬，便不宜繼續使用。

第3種：發霉木砧板——霉菌入侵食材

木砧板雖然重量足夠、較耐用，但長時間使用後表面會出現刮痕，容易藏污納垢，甚至發霉。即使用水及清潔劑清洗，也難以徹底去除霉菌。持續使用會令霉菌污染食材，影響健康。

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醫生建議：改用塑膠砧板

顏醫生建議選用塑膠砧板，較耐用且不易藏菌。其中PP聚丙烯材質耐熱程度可達攝氏120至130度，適合處理熱食。

雪平鍋陷阱：勿煮酸辣食物

香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）亦曾在個人Facebook專頁提醒，平價雪平鍋（無論是不銹鋼或鋁製）不宜用來烹調酸味或辛辣食物，否則會釋出有毒金屬離子，傷害腦部。

不銹鋼在酸性環境（如茄汁、咖哩、醋）中，會釋出有毒的鉻（III）離子（Cr³⁺）。

鋁製雪平鍋釋出的鋁離子（Al³⁺）更危險，會傷害腦部，甚至可能誘發阿茲海默症。

例如用平價雪平鍋煮韓國辛辣麵或泡菜，鋁離子有機會滲入湯中。

資料來源：《健康2.0》

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