不鏽鋼鑊燒焦/焦黑油垢超難洗？專家教免刮花極速清洗法 附4招保養秘訣長保如新

相信不少人每次使用不鏽鋼鑊煮食後，鑊底都會殘留焦黑油垢及黐底殘渣，往往超難清洗！有專家教2招免刮花極速清洗法，就能輕鬆去除頑固黑垢，更附上4招保養不鏽鋼鑊秘訣。

不鏽鋼鑊燒焦/焦黑油垢超難洗？專家教免刮花極速清洗法

外媒《Good Housekeeping》指出，不鏽鋼廚具以卓越的保溫性及極高耐用度見稱，是不少家庭的廚房必備之選。然而，每次煮食後殘留在不鏽鋼鑊上的頑固燒焦油脂，往往令人相當頭痛。若清潔不當，更可能永遠無法清除這些礙眼的黑垢。家居護理與清潔實驗室專家Jodhaira Rodriguez指出，清洗不鏽鋼鑊其實比清洗不鏽鋼家電（如雪櫃、洗碗碟機）更簡單，因為洗鑊時毋須刻意順著紋理擦拭。她為大家拆解最快捷的洗鑊方法，讓廚具保持在最佳狀態：

免刮花清洗不鏽鋼鑊方法



1.日常清潔（針對普通污漬）

日常使用後，清潔不鏽鋼鑊的最佳方法只需使用普通洗潔精和溫水。如果遇到頑固污漬或食物殘渣，需要稍微費點力才能去除。

需要的工具：洗潔精、不刮傷的百潔布

步驟：

趁鑊身微溫但不燙手時，用木匙輕輕刮掉黏在鑊底的食物碎屑。 若鑊底仍有殘渣，待鑊身完全冷卻後，倒入熱水浸泡至少30分鐘，讓食物殘渣鬆脫。 百潔布沾取洗潔精水，徹底擦洗鑊身內外。

貼士： 若遇上特別頑固的黐底物，可在鑊內加水，放在爐上煮沸幾分鐘，有助軟化燒焦的食物。

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2.燒焦急救（針對嚴重燒焦污漬）

遇上嚴重燒焦時，不少人會心急想用鋼絲刷硬刮，但這會嚴重損傷鑊面。最安全的方法是使用不鏽鋼廚具專用清潔劑。需要注意購買市售清潔劑時，必須確保產品適用於所有廚具，而非僅用於不鏽鋼家電。

需要的工具：不鏽鋼鑊清潔劑或梳打粉、不刮傷表面的細緻百潔布

步驟：

在鑊內加水並滴少許洗潔精，放在爐上小火慢煮5至10分鐘（視乎燒焦程度）。期間用木匙刮掉燒焦殘渣，然後倒掉污水。 待鑊完全冷卻後，在鑊內撒入少量粉狀清潔劑或梳打粉，加入適量水調成糊狀。 用百潔布塗抹清潔劑並以畫圈方式擦洗，確保滲透各個角落，這亦有助去除鑊身高溫加熱後產生的藍色斑紋。 用清水徹底沖洗乾淨，並立即用毛巾抹乾，以防留下水漬。

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不鏽鋼鑊會被洗壞嗎？4招保養秘訣長保如新

專家警告，不鏽鋼鑊若清洗不當極易刮花或變色。以下3類物品絕對不能用來清洗不鏽鋼鑊：

鋼絲刷及其他強力清潔產品：會嚴重刮花鑊面，損害其平滑質感。 烤箱/燒烤架清潔劑及漂白劑：這些化學物質過於刺激。 醋：醋的酸性太強，會損壞不鏽鋼的外觀光澤。如必須使用，務必以等比例與清水稀釋，且切勿長時間浸泡。

專家指出，最安全的做法是使用最溫和的洗潔精和非研磨性百潔布。另外，千萬別用冷水沖洗仍然高溫的不鏽鋼鑊，冷縮熱脹會直接導致鑊身變形。

想不鏽鋼廚具壽命更長？日常使用時緊記以下4個小貼士：

盡量使用較低的火烹調，防止食物燒焦黐底而造成變色。 若使用明火爐，爐火大小應與鑊底尺寸相若。若火焰燒出鑊邊，極易燒黑及損壞鑊面。 煮食後盡快清洗，防止污漬堆積。要清除多層日積月累的燒焦油脂，比每次清洗困難得多。 必須等不鏽鋼鑊完全冷卻後，才可用冷水沖洗，以防材質變形。

資料來源：《Good Housekeeping》

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