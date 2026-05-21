「食雞蛋增髮」咁神奇？網民每日食烚蛋三個月髮質強韌 醫生揭3大陷阱越食越禿

現代香港人生活壓力大，不少人都面對頭髮稀疏或脫髮的困擾。最近網上掀起一陣「食雞蛋增髮」的討論，有網民分享自己每日食兩隻烚蛋，維持三個月後，原本幼薄毛燥的髮質變得絲滑強韌；甚至大讚食雞蛋的效果遠比服用兩年護髮保健品更快。皮膚科醫生柯博桓在Facebook專頁指出，雖然雞蛋能提供優質蛋白質，但吃法一旦出錯，非但無法生髮，反而會令脫髮問題惡化。

雞蛋提供2大核心營養 優質蛋白質是關鍵

從臨床醫學角度來看，雞蛋確實含有頭髮生長不可或缺的2大核心營養：

優質蛋白質： 人體頭髮有90%是由角蛋白組成，蛋白質就如同建造房屋的磚頭，是頭髮生長基石。 生物素（Biotin）： 蛋黃中含有豐富的生物素，這是維持毛囊健康與促進新陳代謝的重要維他命。

3大陷阱隨時「越食越禿」

雖然雞蛋營養豐富，但不少市民在實踐時卻墮入以下3大陷阱，導致適得其反：

生吞雞蛋是大忌： 很多人誤以為生雞蛋營養更豐富。事實上，生蛋白含有一種名為「抗生物素蛋白」的物質，它會阻礙腸道吸收生物素。長期生吞雞蛋，反而會導致身體缺乏生物素而加劇脫髮。

無法對抗遺傳基因： 本港男士最常見的脫髮根源是「雄性禿」，這是由荷爾蒙（二氫睪固酮DHT）攻擊毛囊所致。這屬於基因問題，單靠補充營養無法扭轉毛囊萎縮。

忽略營養均衡： 頭髮生長需要綜合營養。除了蛋白質，鐵質、鋅及維他命D亦缺一不可，不能只盲目依賴雞蛋。

3大陷阱隨時「越食越禿」

醫生建議3大對策 切勿單一飲食

柯醫生強調，想要拯救脫髮，必須先由專業醫生評估毛囊的真實狀態。如果毛囊已經徹底萎縮，食再多雞蛋亦無法令其「起死回生」。他建議市民應採取以下正確的護髮步調：

雞蛋必須徹底煮熟： 煮熟能破壞生蛋白中的不良物質，令蛋黃中的生物素能被身體完全吸收。 均衡攝取多元營養： 調整飲食結構，同時補充足夠的鐵質、鋅及各類維他命，切勿單一飲食。 及早尋求醫學治療： 若證實為遺傳性雄性禿，應及早接受專業藥物治療或進行植髮評估。

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