直立式空氣清新劑推介｜日本《MONOQLO》評測9款人氣產品 4款獲A級 有效去除多種異味！

直立式空氣清新劑可以消除惱人的家居異味，例如房間和廚房裡的垃圾味以及鞋櫃異味。日本《MONOQLO》測試市面9款直立式空氣清新劑，當中包括「小林製薬」和「情熱価格」等熱門品牌，全面對比各款產品的氨味除臭效果、垃圾味除臭效果、鞋臭除臭效果、持續時間和性價比，最終有4款產品獲A級。

日本《LDK》評測9款直立式空氣清新劑 4款獲A級

《LDK》公布9款直立式空氣清新劑的測試結果，其中5大評分標準如下：

氨味除臭效果 ：用貓砂模擬氨氣味，專業人士對氣味強度和宜人/難聞程度進行評估。氣味強度範圍為 0 到 5.0，數值越高表示氣味越強烈。宜人/難聞程度採用 9 分制，從 -4 到 +4，負值越高表示氣味越難聞，正值越高表示氣味越宜人。 「±0」（既無異味也無難聞氣味）被認為是最佳狀態。

：用貓砂模擬氨氣味，專業人士對氣味強度和宜人/難聞程度進行評估。氣味強度範圍為 0 到 5.0，數值越高表示氣味越強烈。宜人/難聞程度採用 9 分制，從 -4 到 +4，負值越高表示氣味越難聞，正值越高表示氣味越宜人。 「±0」（既無異味也無難聞氣味）被認為是最佳狀態。 垃圾味除臭效果 ：使用實際食物垃圾測試。氣味強度和宜人/難聞程度由專業人士評判。

：使用實際食物垃圾測試。氣味強度和宜人/難聞程度由專業人士評判。 鞋臭除臭效果 ：氣味用化學試劑合成。氣味的強度和宜人/難聞程度也由專業人士進行了評估。

：氣味用化學試劑合成。氣味的強度和宜人/難聞程度也由專業人士進行了評估。 持續時間 ：每款產品均使用數日，並估算每日化學品消耗量。

：每款產品均使用數日，並估算每日化學品消耗量。 性價比：500 日圓以下：10 分、500-999 日圓：9 分、1000-1999 日圓：8 分、2000-2999 日圓：7 分、3000-3999 日圓：6 分、4000-4999 日圓：5 分、5000-5999 日圓：4 分、6000-6999 日圓：3 分、7000-7999 日圓：2 分、8000 日圓以上：1 分。

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MONOQLO實測：9款直立式空氣清新劑使用效果及評價⬇⬇⬇

MONOQLO評測直立式空氣清新劑完整名單：

第9位 C級（2.05分）：小林製薬 消臭元ZERO（日圓¥396，約HK$20）

第8位 C級（2.25分）：情熱価格 炭消臭剤（日圓¥299，約HK$15）

第7位 B級（2.35分）：小林製薬 無香空間（日圓¥278，約HK$14）

第6位 B級（2.70分）：フローラ つぶつぶ ニオイノンノ（日圓¥1390，約HK$68）

第5位 B級（2.95分）：DCM 消臭ビーズ（日圓¥250，約HK$12）

第4位 A級（3.20分）：エステー 消臭力 クリアビーズ イオン消臭プラス（日圓¥275，約HK$14）

第3位 A級（3.50分）：西友 きほんのき 消臭ビーズ（日圓¥218，約HK$11）

第2位 A級（3.70分）：ハル・インダストリ エアソフィア 消臭スノー（日圓¥1320，約HK$65）

第1位 A級（3.90分）：丹羽久 ケスコ (ゼリータイプ)（日圓¥490，約HK$24）

可用於相同目的的香氛產品

B級（3.65分）：小林製薬 消臭元 SAVON（日圓¥328，約HK$16）

B級（2.55分）：情熱価格 ビーズ消臭剤 竹炭配合微香タイプ つめかえ用（日圓¥299，約HK$15）

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《MONOQOLO》評測冠軍直立式空氣清新劑有何優點？

在各款產品中，「小林製薬 消臭元ZERO」獲得最後一名，測試員指，它是本次評測中唯一的液體產品。除了鞋臭之外，它的除臭效果平平，亦可能因為它是液體，持續時間最短，因此排名墊底。

「丹羽久 ケスコ (ゼリータイプ)」排名第1位，測試員指，在針對鞋臭的測試中，鞋臭極其強烈，幾乎令人窒息，而該產品在30分鐘內徹底消除了所有殘留氣味，獲得了專業人士的滿分評價。對於任何受鞋臭或玄關異味困擾的人來說，這都是一款強烈推薦的產品。

另外，「丹羽久 ケスコ (ゼリータイプ)」對垃圾異味也有改善作用。雖然對氨氣異味的去除效果一般，但也觀察到了一定的有效性，這表明即使在廁所中使用也無妨。其除臭成分是一種有益的活性水，含有獨特的有益菌混合物。據製造商稱，該產品由天然成分經乳酸菌發酵培養而成，即使對兒童和寵物也安全無害。此外，該產品也因其持久性而獲得最高評價，性價比亦高，一瓶可使用超過5個月。

資料來源：日本雜誌《MONOQLO》

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