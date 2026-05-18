洗衣產品推介｜日本《LDK》評測17款人氣產品 8款獲A級 除臭/防臭/CP值高！

洗衣液是每天都會用到的日用品。市面上洗衣產品種類繁多，有的能防止室內晾曬衣物產生霉味，有的適用於滾筒洗衣機，還有的添加了柔順劑，讓衣物散發怡人香氣。日本《LDK》測試市面17款洗衣產品，當中包括「花王」、「P&G」及「matsukiyo」等熱門品牌，全面對比各款產品的清潔力、消臭力、防臭力、使用感受和性價比，最終有8款產品獲A級。

日本《LDK》評測17款洗衣產品 8款獲A級

《LDK》公布17款洗衣產品的測試結果，其中5大評分標準如下：

清潔力 ：將6種不同類型的污漬織物在特定條件下進行洗滌，再使用比色計（專用設備）測量清洗前後的污漬。污漬樣本包括肉醬、咖哩、雞蛋、口紅和紅土。

：將6種不同類型的污漬織物在特定條件下進行洗滌，再使用比色計（專用設備）測量清洗前後的污漬。污漬樣本包括肉醬、咖哩、雞蛋、口紅和紅土。 消臭力 ：測試人員用每款產品清洗模擬汗味、污味和霉味的T恤，並由專業氣味專家評估了氣味的強度和難聞程度。氣味強度以0到5.0的等級來評判，以0.5為單位，數值接近0表示無氣味。氣味強度的評判僅基於氣味的強弱，與氣味是否難聞無關。

：測試人員用每款產品清洗模擬汗味、污味和霉味的T恤，並由專業氣味專家評估了氣味的強度和難聞程度。氣味強度以0到5.0的等級來評判，以0.5為單位，數值接近0表示無氣味。氣味強度的評判僅基於氣味的強弱，與氣味是否難聞無關。 防臭力 ：在洗滌後的T恤上噴灑異味源，並在一段時間後評估異味的殘留程度。異味的難聞程度採9分制評分，從-4到+4。負值越高表示異味越濃，正值越高表示香味越濃。香味過濃的產品由於有香精污染的風險，因此評分較低。

：在洗滌後的T恤上噴灑異味源，並在一段時間後評估異味的殘留程度。異味的難聞程度採9分制評分，從-4到+4。負值越高表示異味越濃，正值越高表示香味越濃。香味過濃的產品由於有香精污染的風險，因此評分較低。 使用感受 ：由測試人員試用產品，並檢查了它是否能順利量取一次洗滌所需的用量、是否有顯示剩餘用量，以及瓶蓋和容器是否能輕鬆打開和關閉。

：由測試人員試用產品，並檢查了它是否能順利量取一次洗滌所需的用量、是否有顯示剩餘用量，以及瓶蓋和容器是否能輕鬆打開和關閉。 性價比：測試人員使用一台45公升水的上蓋式洗衣機清洗衣物，計算並比較了每次洗滌的成本。每次洗滌成本是根據測試時的購買價格計算的，因此可能與本文中顯示的產品價格或實際售價有所不同。

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LDK實測：8款A級洗衣產品使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測洗衣液完整名單：

第13位 C級（2.52分）：王子製薬 arFUM 香りづけ液体洗剤 OXIフレッシュネス ウードローズの香り（日圓¥1200，約HK$60）

第12位 B級（2.89分）：WON&CO LAVOIR ヴィーガン高濃縮ボール型洗剤 アイリス＆ピオニー（日圓¥2980，約HK$148）

第11位 B級（3.04分）：matsukiyo ゼロパルファム 液体洗剤（日圓¥657，約HK$33）

第10位 B級（3.20分）：P&G 大人のさらさ 洗濯用洗剤（日圓¥699，約HK$35）

第9位 B級（3.42分）：優LAB デュリボール 洗濯用ジェル 粒タイプ ナチュラルフラワーの香り（日圓¥1377，約HK$68）

第8位 B級（3.55分）：花王 アタックZERO（日圓¥328，約HK$16）

第7位 B級（3.60分）：ランドリン 洗たく洗剤 ブルー66 濃縮タイプ（日圓¥628，約HK$31）

第6位 B級（3.67分）：ナイス＆クイック ボタニカル 家族想いの洗たく洗剤（日圓¥858，約HK$43）

第5位 A級（3.88分）：P&G アリエール ジェルボール 漂白剤つけおき級洗浄（日圓¥2157，約HK$107）

第4位 A級（3.97分）：P&G ボールド ジェルボール4D ホワイトティー＆フローラルの香り（日圓¥552，約HK$27）

第3位 A級（4.02分）：ライオン NANOX one 抗菌×時短（日圓¥712，約HK$35）

第2位 A級（4.08分）：P&G アリエールジェル 漂白剤レベル洗浄 エリそで＆くすみ（日圓¥510，約HK$25）

第1位 A級（4.22分）：花王 アタック抗菌EX（日圓¥414，約HK$21）

《LDK》評測冠軍洗衣液有何優點？

在各款產品中，「王子製薬 arFUM 香りづけ液体洗剤 OXIフレッシュネス ウードローズの香り」獲得最後一名，《LDK》測試員指，雖然它宣稱洗後香味能持續36小時，但香味非常獨特，可能會讓某些人感到噁心。在除臭測試中，仍有一些氣味殘留，未能完全消除異味。此外，它的大容量使其重量較重，使用起來不太方便，而且難以測量和檢查剩餘用量。

「花王 アタック抗菌EX」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，這款產品在各項測試中均獲得高分，清潔力、除臭能力和易用性方面均無明顯不足。它能有效去除泥漬、油脂和食物殘渣，且不會造成任何嚴重問題。在除臭測試中，異味幾乎完全消失，並且在洗滌前就能有效抑制異味。此外，它還非常物超所值，是日常洗衣的理想選擇！

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LDK評測洗衣粉完整名單：

第4位 B級（3.70分）：セブンプレミアム 7PL 洗たく用粉末洗剤（日圓¥327，約HK$16）

第3位 A級（3.90分）：花王 ニュービーズ 大（日圓¥398，約HK$20）

第2位 A級（3.90分）：トップバリュ 衣料用粉末洗剤 香るスーパークリーン（日圓¥294，約HK$15）

第1位 A級（4.20分）：花王 アタック高浸透リセットパワー（日圓¥448，約HK$22）

《LDK》評測冠軍洗衣粉有何優點？

在各款產品中，「セブンプレミアム 7PL 洗たく用粉末洗剤」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這是7-Eleven的自有品牌產品，含有3重酵素。它的性能尚可，而且由於在7-Eleven就能買到，所以當你急需某種產品時，它是個不錯的選擇。即使在本次測試中，它的性價比也非常出色，但使用感受卻令人擔憂。

「花王 アタック高浸透リセットパワー」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，這款產品經過升級，清潔力顯著提升，尤其在清潔人工污漬織物方面表現出色，廣受好評。其清潔力一流，除臭效果也優於其他同類產品。它配備便捷的旋鈕，方便開合，湯匙也易於使用，操作極其人性化。

資料來源：日本雜誌《LDK》

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