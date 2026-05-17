棕色睫毛膏推介｜日本《LDK》評測23款人氣產品 4款獲A級 防暈染打造濃密纖長美睫！

棕色睫毛膏能打造柔和淡雅的妝容。日本《LDK》測試市面23款棕色睫毛膏，當中包括「Maybelline New York」、「JUDYDOLL」、「FASIO」等熱門品牌，全面對比各款產品的妝效、防暈染性和使用感受，最終有4款產品獲A級。

日本《LDK》評測23款棕色睫毛膏 7款獲A級

《LDK》公布23款棕色睫毛膏的測試結果，其中3大評分標準如下：

妝效 ：髮型師兼化妝師 NANA 將每款產品塗抹在測試對象的睫毛上，並檢查產品的易用性、時尚感以及產品是否達到了其宣傳的效果。

：髮型師兼化妝師 NANA 將每款產品塗抹在測試對象的睫毛上，並檢查產品的易用性、時尚感以及產品是否達到了其宣傳的效果。 防暈染性 ：將眼藥水滴在塗抹了睫毛膏的假睫毛上，然後將假睫毛夾在兩張紙之間，並施加均勻的壓力摩擦，透過觀察顏色轉移到紙上的程度來評估睫毛膏的防暈染性。

：將眼藥水滴在塗抹了睫毛膏的假睫毛上，然後將假睫毛夾在兩張紙之間，並施加均勻的壓力摩擦，透過觀察顏色轉移到紙上的程度來評估睫毛膏的防暈染性。 使用感受：髮型師兼化妝師 NANA 和幾位測試對象評估了睫毛膏的整體易用性，包括使用刷頭和梳子塗抹的便利性以及手柄的握感。

LDK實測：7款A級棕色睫毛膏使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測棕色睫毛膏完整名單：

B級（3.08分）：MIRIMU Separate Mascara / Clear Brown（日圓¥990，約HK$49）

B級（3.42分）：Ilm AI Mascara/02 Chocolate Brown（日圓¥1590，約HK$79）

B級（3.42分）：Avance 分離式刷頭 Mode Brown（日圓¥1090，約HK$54）

B級（3.63分）：ETVOS Nuance Color Multi Mascara / Basic Brown（日圓¥2970，約HK$148）

B級（3.67分）：LUMIURGLAS Skill-less Eyelash Chestnut Brown（日圓¥1715，約HK$85）

B級（3.67分）：Pmel うそつきマスカラ/透け感ブラウン（日圓¥1097，約HK$55）

B級（3.71分）：TIRTIR Skinny Curl Up Mascara 03 GINGER BROWN（日圓¥924，約HK$46）

B級（3.75分）：Snidel Beauty カール ロック マスカラ/04 Cinnamon Tea（日圓¥3300，約HK$164）

B級（3.88分）：3650 マスカラ フィルム ロング 棕色（日圓¥1650，約HK$82）

B級（4.00分）：Attenir ロングストレッチ マスカラ 32 柔棕色（日圓¥1650，約HK$82）

A級（4.13分）：Majolica Majorca 孔雀長睫毛增長器/BR666 皇后琥珀棕色（日圓¥1262，約HK$63）

A級（4.13分）：FASIO 超強防水睫毛膏（捲翹型）/ 02 棕色（日圓¥1280，約HK$64）

A級（4.25分）：Wonjungyo ヌードアイラッシュ/02 淺棕色（日圓¥1430，約HK$71）

A級（4.63分）：BLEND BERRY Cheer Me Curl & Keep Mascara WP/002 Merry Brown（日圓¥1540，約HK$77）

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《LDK》評測冠軍棕色睫毛膏有何優點？

在各款產品中，「MIRIMU Separate Mascara / Clear Brown」在棕色睫毛膏中獲得最後一名。這款產品宣稱能打造「時尚、自然、根根分明的睫毛」。它質地濃稠，能增加睫毛的濃稠密度，讓眼妝更加精緻。然而，它卻讓睫毛變得厚重，沒有達到廣告宣傳自然根根分明的效果。此外，這款睫毛膏很容易沾染到白紙上，防暈染效果極差，但也有一些用戶對使用體驗給予了正面評價，並表示睫毛的捲翹效果讓人非常驚喜。

「BLEND BERRY Cheer Me Curl & Keep Mascara WP/002 Merry Brown」在棕色睫毛膏中排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，正如廣告宣傳的那樣，這款睫毛膏顯色度極佳，妝效自然。塗抹後能打造出宛若天生的纖長美睫，讓雙眸煥發光澤，呈現自然動人的妝容。即使稍加用力揉搓，也幾乎不會沾染到白紙上，展現出卓越的防暈染性能。這款睫毛膏特別適合喜歡自然裸妝的人士，也適合日常通勤妝容。

LDK評測紅棕色睫毛膏完整名單：

C級（1,79分）：アイメッコ インパクトボリューム＆カールマスカラ/ブラウン（日圓¥498，約HK$25）

B級（3.25分）：Kirei Factory Mirror Lash Mascara / 03 London Tan（日圓¥450，約HK$22）

B級（3.38分）：JUDYDOLL ６°コイルマスカラ 極細タイプ/#02 スリムブラウン（日圓¥1430，約HK$71）

B級（3.83分）：Brilliage ラッシュデザイナー・ビルドアップマスカラ ボリュームロング/バーガンディウッド（日圓¥4070，約HK$202）

B級（3.96分）：Omeme 分層睫毛膏/玫瑰棕色（日圓¥4290，約HK$213）

B級（3.96分）：MilleFee 金屬刷睫毛膏/03粉棕色（日圓¥1000，約HK$50）

A級（4.04分）：Visee Detail Fit 睫毛膏/02玫瑰棕色（日圓¥1479，約HK$73）

A級（4.04分）：Paul & Joe Rush Impact/03 Red Brown（日圓¥3300，約HK$164）

A級（4.38分）：Maybelline New York Sky High/08 Evening Mauve Brown（日圓¥1420，約HK$71）

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《LDK》評測冠軍紅棕色睫毛膏有何優點？

在各款產品中，「アイメッコ インパクトボリューム＆カールマスカラ/ブラウン」在紅棕色睫毛膏中獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款產品聲稱只需一支刷子就能打造四種不同的睫毛效果——濃密、捲翹、纖長。然而，其獨特的刷頭設計（刷頭另一端帶有梳子）卻招致了多位測試者的抱怨，例如“整體太濃密，難以判斷距離”、“睫毛膏會沾到下睫毛上”以及“刷頭無法貼合睫毛根部，導致塗抹不均勻。實際使用中，這款產品未能達到其宣稱的效果，乾燥結塊的妝效也影響了其評分。在防暈染測試中，觀察到明顯的掉色現象，顯示其持久性不佳。整體而言，這款產品僅獲得C級評分，在所有測試項目中均低於平均值。

「Maybelline New York Sky High/08 Evening Mauve Brown」在紅棕色睫毛膏中排名第1位。測試員指，在防暈染測試中，這款睫毛膏展現了其卓越的防水性能，即使滴眼藥水並用力揉搓後，也幾乎不會在白紙上留下任何痕跡。此外，其獨特的 Sky Lift Brush 刷頭，融合了刷子和梳子的優點，使用起來非常方便。專業人士盛讚，無需梳子即可完美根根分明地梳理睫毛。測試者也對其纖長的效果讚不絕口。這款睫毛膏能打造豐盈、濃密、光澤亮麗的纖長美睫。其微妙的粉棕色調，營造出濃密卻不顯突兀的妝效，也為其贏得了極高的評價。

資料來源：日本《LDK》

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