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家居除蟲｜網民自製「捕蠅神器」改造膠樽加洗潔精/白醋/糖 果蠅有入無出！

食用安全
更新時間：11:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-11 HKT

夏日炎炎，廚房角落、垃圾桶邊總會出現一群惱人的小飛蟲——果蠅，雖然體型細細，但繁殖迅速，一旦出現便難以趕絕。有網民在社交平台上分享一款自製「捕果蠅神器」，只需一個膠樽、幾種家常調味料，就能輕鬆將果蠅一網打盡。方法簡單有效，引發熱議。

3步自製捕蠅神器

這款自家製的「捕果蠅神器」主要有3個步驟：

第一步：準備膠樽

取一個小型膠樽（如飲品樽），裁成上下兩截：上半部約三分一，下半部約三分二。

第二步：調配誘蠅液

在下半部膠樽加入以下材料：

  • 洗潔精：大約按壓兩下
  • 白醋：約一小匙
  • 白糖或紅糖：一匙（可酌量增加）
  • 水：適量（自來水或飲用水均可）

第三步：倒扣組裝

將上半部膠樽倒扣，放入下半部膠樽內。注意：倒扣的樽口不能觸碰液體表面，必須留出空間，讓果蠅可以從樽口飛進去。果蠅一旦飛入，便會被困在液體中，無法逃脫。

 

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網民大讚有效 搖到起泡延長使用期

不少網民跟隨此法，成功消滅家中果蠅，並紛紛留言分享自己的改良心得。

有網民表示：「我會搖一搖，讓它起泡。一樣的配方，味道吸引果蠅，一靠近就黏住。」更指可以等泡泡就快消散的時候，再拿起搖一搖，一個陷阱可以用足7日，徹底根治討厭的果蠅！有網民分享自己放在廚房，這個配方不止消滅果蠅，連小蟑螂都一併消滅，大讚「好用」。

也有網民提醒甜味的重要性「我曾經用無糖蘋果醋試過，結果一隻都捉不到！」似乎要有甜味才吸引果蠅見效。沒有膠樽點算好？網友提供替代方案：「可以用布丁或乳酪的塑膠容器，上面封保鮮膜，用橡筋固定，然後在保鮮膜上穿幾個小窿，果蠅一樣入無出。」

專家提醒：清除源頭才是根治之道

雖然以上方法能有效捕捉果蠅，但保持家居清潔、垃圾每日清、蔬果盡快食用或冷藏，才是杜絕果蠅滋生的根本方法。專業除蟲公司分享，雖然果蠅體型細小，嗅覺卻非常靈敏，能夠聞到幾公里外的麵包酵母氣味。除了麵包之外，還有幾種人類常食用的發酵產品，也被發現是果蠅最喜歡的食物：

  • 酒精飲料如啤酒或葡萄酒
  • 透過發酵過程產生的糖漿
  • 煮過頭的水果和蔬菜
  • 醋等調味料

養成並堅持良好的清潔習慣是防止果蠅入侵家中的最佳方法：

  • 定期清潔浴室和排水溝。
  • 確保妥善處理垃圾，例如將塑膠垃圾袋捆好，並妥善丟棄。
  • 將食物放在密封容器中，用餐時未食用完的食物要蓋緊，以免果蠅叮咬。
  • 保持餐桌和廚房枱面清潔，及時清理桌上灑出的飲料和食物碎屑。

資料來源：yiiiiiiiiiiyiiiiiiiiii@ThreadsRentokil

延伸閱讀：初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」

 

 

 

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