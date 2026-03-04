天氣潮濕曱甴多？專家教「防小強」四寶 漂白水反而對人類毛孩有害?

蟑螂｜天氣潮濕，曱甴出沒，簡直是不少家庭的噩夢。許多人都會想到使用化學殺蟲水或「煙霧彈」，但專家警告，若使用不當，對人類及毛孩的危害可能比曱甴更大。有專家分享了「防小強」四寶，以天然方式杜絕「小強」！

漂白水噴劑對人和寵物的傷害更大

外媒報道，昆蟲學家Tracy Ellis及Daniel Baldwin分享，曱甴群及其殘留物會對健康造成危害，不僅會污染食物，更可能帶來過敏和氣喘。傳統殺蟲水通常對所有昆蟲，包括蜜蜂等益蟲都有毒，更可能滲入土壤、污染水源，或被誤食。防蟲公司專家提醒：「像漂白水這類DIY噴劑，對人和寵物的傷害往往比對曱甴更大。」

而市面上一些聲稱有效的高科技產品，如超音波驅蟲器，效果極其有限；因此使用天然方法最為理想。

專家教「防小強」四寶

1. 強力陷阱：曱甴屋/蟑螂屋

曱甴屋是杜絕化學物的理想選擇。在經常發現曱甴蹤跡的地方放置此強力陷阱，可以有效阻止曱甴滋生，能即時捕捉並阻止牠們擴散至其他區域。

使用貼士：

適合捕捉少量曱甴，若大規模曱甴群則需配合其他方法；

家中有幼兒或寵物宜謹慎使用捕獵器；

丟棄時須妥善處理，避免野生動物誤觸。

2. 物理攻擊：矽藻土

矽藻土是一種幼細的天然粉末，接觸曱甴後會令其脫水而死，但對人類和寵物無害。可撒在屋內乾燥位置，包括地毯和軟墊家具。

使用貼士：

建議用無濾網或乾濕兩用吸塵機清理矽藻土；

粉末具研磨性，可能損壞普通吸塵機濾網。

3. 氣味驅趕：薄荷精油

如追求環保無毒驅蟲方法，薄荷精油是不錯的選擇。薄荷氣味濃烈，曱甴通常不喜歡，能驅使牠們遠離噴灑區域。

做法：

將數滴薄荷精油用水稀釋，裝入噴壺； 噴灑於曾發現曱甴的位置； 每隔數天重複噴灑，持續驅趕。

要留意，此方法只能驅趕，無法徹底去除曱甴，曱甴可能轉移至家中其他地方。薄荷精油對貓狗有害，家中有寵物者忌用。

4. 自製硼酸陷阱

硼酸是一種能有效殺滅曱甴及其他家居害蟲的天然化合物，曱甴吞食後會脫水而死。可自製硼酸陷阱：

將硼酸、麵粉、糖以1:1:1比例混合； 撒少量混合物於曱甴出沒處，如廚房電器後方、櫃內、牆壁裂縫附近； 數天後觀察效果，必要時補充使用。

安全警告：

硼酸須放在兒童和寵物接觸不到的地方。

吸入或誤食對健康有害。

處理時務必佩戴手套和口罩，避免直接接觸和吸入。

7大貼士杜絕曱甴入侵

專家強調，若不消除曱甴滋生的條件，任何驅趕方法都難以持久。以下預防措施同樣重要：

斷絕水源：即時修理漏水位置，抹乾積水。 保持清潔：每日擦拭廚房、餐桌，掃地清除食物殘渣。每週吸塵清理暗角、裂縫，清除塵垢及死蟲。 封堵入口：檢查門窗、水管周邊縫隙，徹底密封這些開口。 儲存食物：使用密實盒儲存乾糧，每日清洗碗碟，減少曱甴有「開餐」機會。 有蓋垃圾桶：選用緊密蓋子的垃圾桶，斷絕曱甴入侵。 檢查雜物：儲存於車房、閣樓的紙箱及大型貨品，不時檢查有否藏匿曱甴。 定期斷捨離：清除雜物，減少曱甴藏身之所。

