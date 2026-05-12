電熱水壺積滿水垢難清洗？專家教4步天然去漬法 「免死力刷」零難度煥然一新

家中的電熱水壺日日用，底部經常積聚一層頑固水垢。專家教只需掌握4步天然去漬法，利用一種平價神物，就能令電熱水壺陳年水垢自動溶解剝落。

專家教4步天然去漬法 「免死力刷」電熱水壺

家事達人陳映如在其Facebook專頁發文指，由於水質關係，電熱水壺使用日子久了，難免會積聚一層污垢，看起來相當礙眼。不過毋須過分擔心，這類水壺內的污垢類型其實非常「單純」，絕大部分只是水垢。她分享一個極簡單的清洗法，只需跟足以下4個步驟，就能讓滿佈陳年水垢的電熱水壺瞬間煥然一新：

4步去除電熱水壺水垢

1.調配檸檬酸+水

首先，在電熱水壺內注入冷水直至滿水線，以每1公升的冷水，加入1大湯匙的檸檬酸。

2.加熱並靜置浸泡

開電源將加入了檸檬酸的水徹底煮滾，水滾自動熄掣後，只需將其靜置浸泡約1至2小時，這個浸泡過程能讓檸檬酸自動溶解水垢。

3.再次煮水沖洗

浸泡完畢後，將壺內混有水垢的污水倒掉。為了徹底清走殘留的檸檬酸，請重新注入一壺乾淨的清水，並再次將水煮滾。

4.排水完成清潔

當清水煮滾後，將水完全倒掉，整個水壺的清潔工作便大功告成。

陳映如亦提醒，如果水垢比較厚，可將浸泡時間延長。清潔完成後，若打算暫時收起水壺，務必確保內部完全乾燥。清洗時應順便檢查壺蓋的防漏膠圈，若發現膠圈已經老化或出現龜裂，必須盡快更換全新零件。

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電熱水壺散發金屬味恐危害健康？

除了水垢，不少人亦察覺到電熱水壺用久了會帶有金屬味。根據本港消委會資料，香港城市大學生物及化學系林漢華教授表示，在保持高溫的情況下，食水長時間與熱水壺接觸，異味遷移到食水的問題可能會較明顯。如食水中的銻、銅、錳、鐵、鉛或鋅等金屬物質濃度較高，有機會令食水帶有「金屬」異味。此外，熱水壺內部的金屬組件（如發熱位置和金屬內壁）隨日常使用可能出現生鏽情況，亦是令食水有「金屬」味的元兇。

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消委會教4招清除水壺異味

可以如何去除難聞的異味？消委會提出了以下4個方法：

在正式使用電熱水壺前，可先注入清水煮滾以徹底沖洗水壺，傾倒熱水後可重複上述步驟數次。 按廠商指示放入經稀釋及隔渣的檸檬汁或白醋浸泡數小時去除異味。 如發現電熱水壺異味問題持續，則建議停用。 使用若干時間後，若發現有水垢沉積和黏附在水壺內壁及底部，亦可以上述方法處理改善情況。

資料來源：家事達人陳映如、消委會

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