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內地女拆開枕頭套 驚見「蟲蟲大本營」1款式極易招惹蟲蟻 附5大正確清洗方法

食用安全
更新時間：17:00 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-08 HKT

香港天氣潮濕悶熱，床上用品的清潔絕對不容忽視。若睡覺時發現枕頭傳出詭異的「沙沙聲」，務必提高警覺。曾有使用者拆開蕎麥枕後，驚見內膽藏有過百甚至上千隻黑色小蟲，畫面駭人，引起大批網民關注並自發檢查家中枕頭衞生。此外，更有專家針對5類常見枕芯進行含菌量測試，發現蕎麥枕的含菌量居冠，極易滋生細菌與昆蟲。

內地女拆開枕頭套 驚見「蟲蟲大本營」

不少市民追求健康，偏好使用天然材質的蕎麥枕，但若保養不善，極易招惹蟲患。內地媒體報道，一名女子表示睡覺時頻頻聽到枕頭傳出「沙沙聲」，翻身時聲音尤為明顯。

她隨後拆開枕頭檢查，拉開拉鍊即有小蟲飛出，更抖出過百隻黑色小蟲。進一步拆開枕頭內膽後，發現內部密密麻麻布滿昆蟲，數量估計達上千隻。受害者表示：「原本以為只有幾十隻，沒想到數量如此驚人，枕頭底部更有大量碎屑，相信是內膽已被昆蟲啃食所致。」

該名女子補充，枕頭內膽由蕎麥皮及小米殼製成，雖然平時有定時晾曬，但仍未能避免蟲患。事件曝光後引起熱議，不少網民大驚失色，紛紛表示要立即檢查家中的枕頭衞生，擔心自己亦與蟲同眠。北京農學院動物科學技術學院曾進行實驗，對比枕芯含菌量。測試結果顯示，植物填充枕芯（包括蕎麥皮、決明子等) 的含菌量居首，而羽絨枕則被評為最潔淨的款式。

內地媒體報道，一名女子表示睡覺時頻頻聽到枕頭傳出「沙沙聲」，翻身時聲音尤為明顯。（圖片取自：微博圖片）
內地媒體報道，一名女子表示睡覺時頻頻聽到枕頭傳出「沙沙聲」，翻身時聲音尤為明顯。（圖片取自：微博圖片）

延伸閱讀即學5種枕芯清洗方法 枕芯需要多久更換1次？

 

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