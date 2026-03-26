床上最髒不是床單！專家揭枕芯藏數百萬致病真菌 即學5種枕芯清洗方法

平日定期更換床單、被罩、枕頭套，對於大多數人已經算是有一個良好的衛生習慣。不過有專家警告，床上最髒的其實是枕芯，可能藏有數百萬致病真菌，恐引發鼻敏感、哮喘等健康問題。到底不同材質枕芯需要如何清洗？

專家揭枕芯藏數百萬致病真菌 恐引發3大健康問題

據內媒《生命時報》報道，枕頭是每晚都會親密接觸的物品，頭髮和皮膚上的灰塵、皮屑及油脂都會日積月累地沾染在上面。復旦大學附屬中山醫院檢驗科主任技師郭瑋指出，一個使用超過1年的枕芯，其重量可能有高達1/10是來自汗液、皮屑、油脂與灰塵的混合物，無疑成為塵蟎、真菌和細菌滋生的溫床：

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1.塵蟎

塵蟎是枕芯中最常見的「住客」，牠們以人類皮屑為食，並喜愛溫暖潮濕的環境。每晚睡覺時，頭皮和面部脫落的皮屑，正好為牠們提供源源不絕的食物。如果長期只更換枕頭套，而不清潔枕芯，每晚枕著的其實是一個塵蟎窩。

2.真菌和細菌

英國曼徹斯特大學一項研究提醒，使用超過1年半的枕芯含有數百萬個真菌孢子，例如曲霉菌、青霉菌。綜合多項研究更發現，一個使用僅6個月的枕頭，其細菌污染程度，甚至可能超過一個流通了5年的硬幣。

3.汗液和油脂

人體每晚排出的汗水和油脂，會不斷滲入枕芯。時間久了，枕芯便會發黃、變硬，成為細菌和霉菌的培養基。比起女性，男性擁有較高的雄激素水平，其皮脂腺分泌油脂會更為旺盛，這也是為甚麼男士的枕頭通常更容易發黃。

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報道指，不少人以為枕芯髒了，頂多是令臉上長幾顆暗瘡，但事實遠不止於此，更可能出現以下健康問題：

呼吸道問題：長期不清潔的枕芯，其內裡的塵蟎屍體和排泄物，都是強烈的致敏原；而枕芯中的真菌孢子，亦會隨呼吸進入鼻腔和氣管，引發打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽，甚至誘發哮喘。 皮膚問題：枕芯上的塵蟎、細菌和油脂，會反覆接觸面部皮膚，容易導致毛孔堵塞、細菌感染，引發暗瘡、毛囊炎及過敏性皮炎。有些人換新枕芯後，皮膚問題突然大大改善，原因正在於此。 免疫系統問題：長期接觸枕芯上的霉菌孢子，會持續刺激人體的免疫系統。對於免疫力較弱的長者和嬰幼兒，甚至可能面臨機會性感染的風險。

即學5種枕芯清洗方法 枕芯需要多久更換1次？

北京清潔行業協會專家郭娜表示，枕芯並非一次性用品，但清洗方法取決於其材質，洗錯了，枕芯可能即時報廢；洗對了，則可以用多幾年。因此，她也教5種枕芯清洗方法：

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1.化纖枕芯

常見的化纖枕芯材質有聚酯纖維、大豆纖維、珍珠棉等，因不易變形，可直接用溫水及中性洗滌劑手洗或機洗。若機洗，建議放入洗衣袋，洗後應盡快烘乾或脫水。

2.羽絨枕芯

羽絨枕芯比較特殊，清洗力掌握不好容易損壞內部羽絨，所以手洗最佳。建議將枕芯放入溫水裡浸泡20分鐘，再倒入適量中性洗衣液或羽絨清潔劑手洗。盡量不要讓洗滌劑殘留，以免影響羽絨蓬鬆度。洗完枕芯後無法用力扭，可將枕頭放在2條毛巾之間，不斷按壓吸收水分。然後放在陽台通風陰涼處晾曬，曬乾後抖一抖、拍一拍，把羽絨拍鬆，以免結塊。如果有乾衣機，可以開啟羽絨外套模式或輕柔烘乾模式，進行低溫加熱或風乾。

3.乳膠枕芯

許多品牌為乳膠產品標示「不可水洗」，主要是因為乳膠材質浸水後會大量吸水，清洗時若過度拉扯容易損壞。實際上，天然乳膠屬於烯烴高分子聚合物，怕高溫與紫外線，容易加速老化，但輕柔手洗並沒有問題。清洗時建議以冷水手洗，而非使用洗衣機，原理與羽絨枕芯相同，目的是保護內部材質。

清洗時，盡量將乳膠枕平放於加入洗衣液的水盆中，以重複按壓的方式清洗，最後再用清水沖洗乾淨。乳膠枕清洗後會呈現吸水狀態，重量會大幅增加，拿取時切勿只抓一小角向上拉，最好以手托方式移動。乳膠材質怕高溫與陽光曝曬，若要乾燥，可用毛巾輕輕按壓吸水，再置於陰涼處自然風乾即可。

4.記憶棉枕芯

記憶棉枕芯採用慢回彈材質製成，能良好地貼合並支撐頭、頸、肩部位。為保持其特殊結構與材質，建議不要水洗。記憶棉枕芯本身具備一定抗菌防蟎功能，若需清潔，可使用吸塵器或布藝清潔機進行吸塵與除蟎。

5.植物填充枕芯

包括蕎麥皮、決明子等植物枕芯，嚴禁水洗，重點在於防潮與防蟲。可定期將填充物倒出，置於陽光下曝曬，若能直接更換內部填充物則更為理想。

需特別留意的是，枕芯不宜長期使用不更換。一般來說，乳膠枕芯與記憶棉枕芯使用壽命較長，約為3至5年，但會因氧化而逐漸變硬、塌陷；羽絨枕芯與化纖枕芯建議每1至2年更換一次，否則容易結塊、失去彈性；植物枕芯則建議每年更換填充物，或每1至2年整體更換。在天氣晴朗時，可將枕頭置於通風處晾曬，利用紫外線達到殺菌除蟎的效果。

資料來源：《生命時報》

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