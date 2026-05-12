蜜粉推介｜日本《LDK》評測12款人氣產品 4款獲A級 可均勻膚色/持久不脫妝！
更新時間：11:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-12 HKT
隨著年齡增長，肌膚問題也會增加，具有修飾功效的蜜粉可以遮蓋泛紅和毛孔，打造自然美肌。日本《LDK》測試市面12款蜜粉，當中包括「ettusais」、「Excel」「雪肌精」等熱門品牌，全面對比各款產品的妝效、持妝度和使用感受，最終有4款產品獲A級。
日本《LDK》評測12款蜜粉 4款獲A級
《LDK》公布12款蜜粉的測試結果，其中3大評分標準如下：
- 妝效：使用遮瑕力較低的妝前乳，由專業人士評估其毛孔遮瑕力、膚色修正力、粉感以及整體妝效。
- 持妝度：將一款易卡粉的粉底塗抹於模擬皮膚上，並疊加散粉。噴灑模擬皮脂，並施加蒸汽，以測試粉底的脫妝效果。
- 使用感受：由多位評測員和一位專業人士共同測試粉盒、粉撲和粉刷的易用性。同時評估了散粉的上妝便捷性。
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LDK實測：12款蜜粉使用效果及評價⬇⬇⬇
LDK評測蜜粉完整名單：
- 第11位 C級（3.13分）：Naturaglace Loose Powder Radiant Moist（日圓¥4295，約HK$212）
- 第10位 B級（3.29分）：ONLY MINERALS 薬用レスキューフェイスパウダー/01（日圓¥3960，約HK$195）
- 第9位 B級（3.38分）：Kissme Heroine Make Loose powder （日圓¥1950，約HK$96）
- 第8位 B級（3.42分）：Excel 特濃精華粉/EX02 （日圓¥1799，約HK$89）
- 第6位 B級（3.67分）：ByUR セラムフィット ルース フェイスパウダー/02（日圓¥1760，約HK$87）
- 第6位 B級（3.67分）：OSAJI ニュアンスリフレクションパウダー N（日圓¥4180，約HK$206）
- 第5位 B級（3.75分）：Attenir ミラーフィニッシュパウダー/ベージュ（日圓¥2355，約HK$116）
- 第4位 B級（3.79分）：Maquillage Essence Glow Keep Powder Sheer Ivory（日圓¥3058，約HK$151）
- 第3位 A級（4.08分）：ettusais Skincare Powder (pressed) Sheer Beige（日圓¥2490，約HK$123）
- 第2位 A級（4.13分）：雪肌精 BLUE ハーモナイズ マイヴェールパウダー Ⅱ（日圓¥5720，約HK$282）
- 第1位 A級（4.25分）：&be Medicated UV Presses Clear Powder（日圓¥2420，約HK$119）
- Best Buy A級（4.71分）：Orbis プレストパウダー/ナチュラル（日圓¥2438，約HK$120）
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《LDK》評測冠軍蜜粉有何優點？
在各款產品中，「Naturaglace Loose Powder Radiant Moist」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「Naturaglace Loose Powder Radiant Moist」的銀色珠光能增添光澤，但有時會使膚色顯得暗沉，亦無法有效改善膚色不均。
「Orbis プレストパウダー/ナチュラル」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，粉底液開始脫落時會變成光滑無毛孔的肌膚。
資料來源：日本雜誌《LDK》
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