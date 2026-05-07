保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗

不少人都習慣隨身帶保溫杯，但沒有壞是不是就不用換新的？有日本大廠教2大檢查方法，判斷保溫杯壽命已盡。大廠更提醒，千萬別用1種常見的清潔劑清洗保溫杯。

保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標

根據日媒《grape》報道，知名保溫杯廠商「TIGER魔法瓶株式會社」指出，保溫杯雖然沒有固定的使用期限，但如果曾被摔跌撞擊或內部生鏽，破壞真空隔熱性能，其保溫及保冷能力就會大幅下降。專家分享保溫杯更換的2大指標：

檢查保溫杯2大指標

1.5分鐘熱水測試法

可將沸水倒滿保溫杯，靜置約5分鐘後，用手觸摸杯身的中下方。如果感覺杯身明顯發熱，代表內部的真空隔熱層極可能已經損壞，保溫效果大減，這正是保溫杯已達到使用壽命的跡象，建議更換。若只有杯口或杯身上半部微熱，多半只是熱氣從飲水口傳導出來，所以不能斷定保溫效果已經喪失。

2.保溫杯內的膠圈

杯蓋內的防漏膠圈能增強氣密性並防止漏水，但它屬於消耗品。建議每年檢查一次，若發現膠圈鬆脫、變形或明顯藏髒污，就應考慮更換。注意各款保溫杯的膠圈規格不同、不能互換，購買時必須確認型號。安裝時亦要參考說明書，確保前後方向及位置正確，否則會導致漏水

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3大方法保持保溫杯衞生 忌用1種清潔劑清洗

「TIGER魔法瓶株式會社」亦教3大方法，讓保溫杯保持衞生並延長壽命：

3大方法保持保溫杯衞生/延長壽命

1.嚴禁使用含氯漂白劑

千萬不要用含氯漂白劑清洗保溫杯，因為會導致不鏽鋼生鏽和出現孔洞。若要深層清潔茶漬和咖啡漬，只能在杯內使用氧系漂白劑或保溫杯專用清潔粉，但切忌用於杯身外部，以免導致外層漆面剝落。

2.檸檬酸清洗紅色斑點與水垢

若發現保溫杯內部出現紅色斑點或粗糙紋理，這通常是水中的礦物質積聚而成的水垢。此時可使用超市或藥房有售的檸檬酸。只需將約10克檸檬酸溶於溫水中並倒入杯內，靜置2至3小時後，再用軟毛刷輕輕刷洗，即可輕鬆令保溫杯回復新淨。

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3.裝運動飲品後必須即刻洗

運動飲品含有鹽分，長時間放置會腐蝕不鏽鋼，因此飲用後必須立即清洗。即使身在戶外無法徹底用洗潔精洗淨，也應立刻用清水沖洗內部。部分金屬保溫杯根本不適合裝運動飲品，使用前應先查閱說明書；若有需要，應選擇標榜具有防污防鏽塗層的保溫杯。

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