祛痘乳液推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 4款獲A級 可預防痘痘/保濕舒緩

即使是成年人的皮膚，也會因為乾燥、荷爾蒙失衡或其他因素而長痘痘。針對這些問題，含有有效成分的藥用祛痘乳液就能派上用場了。日本《LDK》測試市面10款祛痘乳液，當中包括「La Roche-Posay」、「肌美精」、「NOV」等熱門品牌，全面對比各款產品的保濕力、成分和使用感受，最終有4款產品獲A級。

日本《LDK》評測10款祛痘乳液 4款獲A級

《LDK》公布10款祛痘乳液的測試結果，其中3大評分標準如下：

保濕力 ：將等量的各款產品塗抹於乾燥的皮膚上，分別在塗抹前和塗抹一段時間後測量皮膚水分含量，並以水分含量的增加值作為評估指標。

：將等量的各款產品塗抹於乾燥的皮膚上，分別在塗抹前和塗抹一段時間後測量皮膚水分含量，並以水分含量的增加值作為評估指標。 成分 ：由專業研究員石渡日奈子對所有成分進行分析，評估產品中是否存在抗炎、抗菌活性成分以及保濕成分。

：由專業研究員石渡日奈子對所有成分進行分析，評估產品中是否存在抗炎、抗菌活性成分以及保濕成分。 使用感受：安排觀察員使用該產品，並就其延展性、皮膚吸收情況以及使用後的皮膚感受進行問卷調查。

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LDK實測：10款祛痘乳液使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測祛痘乳液完整名單：

C級（2.17分）：La Roche-Posay Effaclar K(+) Lotion QD（日圓¥3900，約HK$192）

B級（3.16分）：Eaude Muge Eau de Muge オードムーゲ VC 藥用滲透乳液（日圓¥1474，約HK$73）

B級（3.16分）：AESTURA Terracne 365 Hydro Active Toner EX（日圓¥3080，約HK$152）

B級（3.66分）：Moisture Mild White Acne Care Perfect Essence（日圓¥1110，約HK$55）

B級（3.67分）：肌美精 CHOI! 薬用化粧水 ニキビケア（日圓¥1288，約HK$63）

B級（3.88分）：Skin Life 藥用乳液（日圓¥635，約HK$31）

A級（4.14分）：Ihada Moist Lotion Rich（日圓¥1489，約HK$73）

A級（4.38分）：d program balancing Acne Care Lotion（日圓¥2498，約HK$123）

A級（4.41分）：NOV AC Active face lotion Moist（日圓¥3300，約HK$163）

A級（4.45分）：イスクラファージ Skin Balance 藥用乳液（日圓¥3960，約HK$195）

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《LDK》評測冠軍祛痘乳液有何優點？

在各款產品中，「La Roche-Posay Effaclar K(+) Lotion QD」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「La Roche-Posay Effaclar K(+) Lotion QD」是一款清爽型祛痘乳液，專為敏感肌膚設計，主打預防痘痘功效。它含有水楊酸（一種預防痘痘的活性成分），並聲稱能利用礦物矽粉（無水矽酸）吸收多餘油脂。它的質地水潤，使用感非常清爽，但一些測試者反映它會使皮膚乾燥。在保濕效果方面，它在所有測試產品中排名墊底。使用一段時間後，肌膚水分含量的提升僅為保濕效果優異產品的三分之一左右，因此很遺憾只能獲得 C 級。

「イスクラファージ Skin Balance 藥用乳液」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，這款產品的宣傳語是「為角質層補充水分，預防痘痘」。它含有生育酚乙酸酯和甘草酸二鉀作為活性成分，可防止皮膚刺激。測試表明，使用一段時間後，皮膚水分含量有所提升，展現出卓越的保濕功效。另外，這款產品亦易於塗抹，並能被肌膚迅速吸收。許多用戶稱讚其保濕效果，使用後肌膚倍感滋潤舒緩，同時令肌膚表面光滑柔嫩。該產品因其良好的用戶體驗而廣受好評。

資料來源：日本雜誌《LDK》

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