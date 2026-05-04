五一黃金周︱小紅書遊客西貢徒手挖海膽「即食」醫生拆解3大風險隨時中招

五一黃金周假期，大量內地遊客抵港「無處不旅遊」，受內地客追捧的西貢郊外可謂人山人海。近日有內地客疑在西貢火石洲附近海域浮潛捕捉海膽，更在「小紅書」大晒戰利品惹熱議。有醫生接受《星島頭條》訪問，拆解「即食野生海膽」食安風險。

內地客西貢捕捉逾30隻海膽

五一黃金周期間，大量內地遊客響應「無處不旅遊」抵港，西貢郊外更成為熱門地點，人山人海。繼鹹田灣及西灣營地亂象後，近日有內地遊客疑在西貢火石洲附近海域浮潛時濫捕海膽，並在社交平台「小紅書」以「出海還得是大晴天，我又自由啦」為題發帖，更配上「海膽自由」的主題標籤大晒「戰利品」。

帖文圖片顯示，事主在西貢出海浮潛期間，捕捉了超過30隻大小不一的海膽，並分享了在船上即時剖開海膽進食的照片，神情雀躍。此舉隨即引起網民強烈譴責，有人在 Threads 發文質疑此舉極度自私，破壞香港大自然生態，直斥：「去西貢玩自由潛就當正自己去咗海鮮放題，瘋狂掃蕩仲好意思 tag #海膽自由？呢度係香港嘅大自然，唔係你屋企個海鮮檔呀！」事主隨後因受抨擊而刪除帖文。

食安風險全面拆解

家庭醫生林永和接受訪問時指出，這種即捕即食的行為隱含極大的健康風險，並就3大關鍵問題進行專業拆解：

一、野外海膽含菌風險

針對野外採摘海膽未經殺菌程序的風險，林醫生指出，未經處理的海膽其表面或內臟可能帶有大量病毒與細菌，在近岸水域情況尤為嚴重。常見的致病源包括沙門氏菌及大腸桿菌等；若即場食用或處理不當，細菌有機會引致腹腔組織炎，若手部有傷口，更可能引發食肉菌感染。

二、海水清潔方式有冇用？

不少遊客誤以為用海水或蒸餾水沖洗便可安全進食，林醫生予以否定。他解釋，餐廳供應的生鮮海產必須經過紫外線消毒或在特定環境下靜置淨化，以消除毒素與寄生蟲。海水本身含有污染物，用其沖洗等同沒有消毒；蒸餾水則僅能洗去表面雜質。唯有透過徹底煮熟或嚴格的過濾程序才能確保安全，一般市售海鮮均經過專業過濾。

三、誤食中毒應急處理

西貢海域品種繁多，普通遊客難以分辨是否有毒。林醫生明確表示不鼓勵民眾食用西貢野外海膽。萬一誤食帶有神經毒素的品種，最嚴重會導致劇烈嘔吐、腹痛或不適，最直接的徵狀為口腔麻痹，若出現此類情況必須盡快求醫。若被海膽刺傷且傷口較深，應先以消毒藥水或酒精清洗，切勿隨意觸碰傷口，並建議前往急症室交由專業醫護處理。

海膽10個冷知識：鮮甜黃金肉竟是「性器官」？

以下整理了10個關於海膽的有趣知識：

護心「好脂肪」： 海膽含豐富的奧米加-3 脂肪酸 (Omega-3)，有助降血壓及維持心臟健康。每份含約 1.75 克多元不飽和脂肪酸，能幫助降低體內壞膽固醇。 高蛋白增肌： 每100克海膽含有13.3克蛋白質（約等於一隻雞蛋），能提供飽腹感並有助修補肌肉，佔男性每日所需攝取量的24%。 低卡減肥恩物： 海膽熱量極低，100克僅含119卡路里，比三文魚、吞拿魚及鯖魚等刺身更加輕負擔。 膽固醇迷思： 雖然每100克含290毫克膽固醇，但現代醫學證實膳食膽固醇對血中膽固醇影響有限，只要適量攝取，毋須過分擔心。 美味的真面目： 大家平時食用的橙黃色部分，既非肌肉也非魚卵，而是海膽的性器官（生殖腺）。每個海膽體內只有5條生殖腺，負責排卵或排精。 阿里士多德之燈籠： 海膽殼內結構有個充滿詩意的名字——「Aristotle’s Lantern」。古希臘哲學家阿里士多德曾在《動物史》中形容海膽形狀酷似傳統燈籠，因而得名。 品種與等級： 全球有超過200種海膽，但僅極少數可供食用。業界根據顏色與質感分為 Grade A（鮮金黃色、甜味濃）、Grade B（色暗質感軟）及 Grade C（不完整殘餘）。 以形補形： 民間傳說海膽有「強精補腎」之效。雖然這更像是「以形補形」的趣談，但其高營養確實能提供充足能量。 中醫避忌：根據中醫理論，海膽性偏寒，易傷脾胃。孕婦、兒童及脾胃虛寒者應盡量避免食用，以免引起腹瀉或不適。 生食風險： 海膽若處理不當極易受細菌污染。建議選擇信譽良好的餐廳，確保食材新鮮；若要絕對安全，徹底煮熟後食用是最佳方案。

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