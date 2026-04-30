楊冪使用蒸氣眼罩險毀容 專家警告提防「低溫燙傷」 教你3招揀護眼法寶！

為了緩解眼睛乾澀與疲勞，不少人習慣在睡前或休息時使用蒸氣眼罩。這類護眼產品若使用不當，隨時會由「救星」變成「凶星」。內地影星楊冪近期驚傳遭蒸氣眼罩燙傷，在微博貼上燙傷照片，貼文幽默寫著：「蒸汽眼罩咬我。」照片中她臉頰紅腫，險些毀容！

北京消防單位隨後發文提醒，大部分產品發熱平均溫度在40°C至43°C之間，但部分產品最高溫度可接近 58°C，消費者選購時必須加倍留心。另一位女星張馨予亦現身說法分享痛苦經歷：「我也被燙傷過 ，這是低溫燙傷，一定要小心。」

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使用不當或溫度過高 恐對眼睛造成損傷

台灣眼科醫師高丕霖指出，一次性蒸氣眼罩溫度約40°C，短暫按壓一般不至於造成燙傷；若不幸受傷，患者通常會出現持續刺痛、紅腫、畏光或視力模糊等症狀。高醫師特別提醒，雖然熱敷眼罩不會直接導致視網膜裂孔，但如果在熱敷時「用力按摩眼睛，或者使用不當的方法，例如過久的時間或溫度過高，都可能對眼睛造成損傷。」

現代生活已離不開電子產品，熱敷眼罩確實是放鬆雙眼的理想選擇。目前市面上除了拋棄式眼罩外，還有微波爐加熱或 USB 充電款式。消費者在挑選時可參考以下3大要點：

注重抗菌材質

熱敷時雙眼容易產生淚液與油脂分泌物，若眼罩沾染這些物質，極易成為細菌繁殖的溫床。因此，選擇接觸眼睛部位有抗菌處理的產品尤為重要，能有效降低引發眼睛炎症的風險。

具備水洗功能

眼罩直接接觸眼部肌膚，容易附著皮脂或彩妝殘留物。若產品設有「可拆式水洗」的布套，定期清潔能確保個人衛生，避免因污垢累積而導致感染。

具備定時恆溫

熱敷溫度維持在40°C至45°C效果最佳。為了安全起見，應選用具備定時、恆溫功能的眼罩。醫師建議熱敷頻率應保持在每日兩次，每次約10至15分鐘，熱敷時間太短或太常都不適合。

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